Một nam ca sĩ rủ nữ diễn viên giàu có làm ăn chung, nói hậu quả

Mới đây, chương trình Studio 3 đã lên sóng VTV với sự tham gia của cặp bạn thân nổi đình đám showbiz là ca sĩ Ngô Kiến Huy và diễn viên Sam.



Tại chương trình tuần này, Sam chia sẻ về người anh thân thiết gần 20 năm của mình: "Hồi xưa lúc tôi mới gặp anh Ngô Kiến Huy là anh cũng đã nổi tiếng rồi nên tôi cũng dè chừng, nghĩ rằng anh này nổi tiếng chắc cũng khó gần.

Sam và Ngô Kiến Huy

Nhưng trong một lần làm việc chung, tôi thấy anh Ngô Kiến Huy rất dễ thương và ga lăng nên tôi gần gũi hơn với anh.

Nếu có một điểm tôi khó chịu ở ông anh mình thì là anh ấy hiền lắm. Tôi chỉ sợ anh ấy ra ngoài bị người ta ăn hiếp. Nhưng có lẽ vì thế mà hai anh em lại rất hợp với nhau, thân nhau".

Ngô Kiến Huy cũng nói: "Anh em tôi thân nhau như một gia đình vậy, nếu hai đứa có vấn đề lăn tăn với đối phương sẽ không thể thân nhau được như thế này".

Nam ca sĩ cũng tiết lộ việc làm ăn chung với Sam là từng góp tiền đầu tư chứng khoán: "Đó là một trong những kỷ niệm buồn cần quên đi. Thời gian đó thị trường chứng khoán mới mở ra. Tôi liền rủ "Sam ơi, thời tới rồi em ơi, thị trường mở cửa rồi, chúng ta lao đầu vào thôi". Và chúng tôi cắm đầu luôn".

Sam tiếp lời: "Người ta thường nói chơi với nhau không nên làm ăn chung nhưng hai anh em tôi vốn rất thân nhau và hiểu nhau nên không để tâm những chuyện đó lắm. Quan trọng là vui, thua thì buồn, buồn xong lại rủ nhau đi ăn, rồi lại đầu tư".

Mối quan hệ giữa Sam và Ngô Kiến Huy được ví như một trong những tình bạn tri kỷ hiếm có và đẹp nhất showbiz Việt. Đồng hành cùng nhau từ những năm 2008 – 2009 khi mới chập chững bước vào nghề với vai trò người mẫu ảnh và ca sĩ trẻ, tính đến nay cả hai đã có gần 20 năm gắn bó.

Sự ăn ý tuyệt đối từ tính hài hước, hoạt ngôn đến lối tư duy nhạy bén đã đưa họ trở thành cặp bài trùng "phá đảo" hàng loạt chương trình truyền hình ăn khách như Biệt tài tí hon, Phản ứng bất ngờ hay Sàn đấu ca từ.

Không chỉ dừng lại ở vai trò đồng nghiệp ăn ý trên sân khấu, ngoài đời họ còn là những người bạn thân thiết, luôn sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ và có mặt trong mọi cột mốc quan trọng của đối phương.

Từng vướng không ít tin đồn hẹn hò vì quá đẹp đôi nhưng cả hai luôn thẳng thắn khẳng định mối quan hệ giữa họ đã vượt qua giới hạn tình yêu, trở thành tình thân ruột thịt.

Khi Sam chính thức lập gia đình và đón cặp song sinh, Ngô Kiến Huy không chỉ gửi lời chúc phúc ấm áp mà còn chuẩn bị những món quà vô cùng giá trị cho các cháu, minh chứng cho một tình bạn bền chặt, không thay đổi theo thời gian.

Mối quan hệ gắn kết, không chút vụ lợi giữa chàng "Bắp" và nàng hot girl đời đầu luôn khiến người hâm mộ vô cùng ngưỡng mộ và trân trọng.