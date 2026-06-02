Thương hiệu thời trang cao cấp đến từ Đức tung BST lấy cảm hứng từ đường đua F1, khắc họa bản sắc riêng của những người dẫn đầu

Giải đua xe F1 từ lâu đã vượt ra khỏi ranh giới của những vòng cua rực lửa để xâm nhập sâu vào văn hóa đại chúng. Bộ sưu tập HUGO x RB xuất hiện như một minh chứng rõ nét cho việc bộ môn thể thao tốc độ hấp dẫn nhất hành tinh đang tái định hình thời trang đường phố.

Âm thanh gầm rú của động cơ và mùi cao su cháy trên mặt đường nhựa luôn mang một sức hút nguyên thủy đối với phái mạnh. Trong những năm gần đây, thẩm mỹ motorsport đã vươn lên trở thành một thế lực đáng gờm trong bức tranh thời trang nam đương đại, với những bộ suit đua và áo phông, áo khoác được trang hoàng bởi logo nhà tài trợ.

Năm nay, thương hiệu HUGO tiếp tục kết hợp cùng đội đua VCARB (Visa Cash App RB), ra mắt bộ sưu tập capsule tiếp theo với các thiết kế mang phong cách thể thao khỏe khoắn với cảm hứng từ đường đua F1.

Bộ sưu tập HUGO x RB năm nay có sự tham gia của hai gương mặt đại diện: tay đua Liam của đội đua VCARB và Arvid Lindblad (tay đua trẻ thuộc học viện Red Bull Junior). Trang phục chủ đạo của bộ sưu tập là mẫu áo khoác da đúng chất đua xe với phom rộng đắp logo bò tót dập nổi quyền lực, hay chiếc áo khoác thể thao màu kem tối giản tinh tế với những đường viền gân mang phong cách graphic.

VCARB thực chất là đội đua có liên quan với nhà đương kim vô địch Oracle Red Bull Racing. Cả hai đội đua này đều nằm dưới quyền sở hữu của tập đoàn nước uống tăng lực khổng lồ đến từ Áo - Red Bull GmbH. Vì vậy, hình ảnh chú bò tót - biểu tượng thương hiệu toàn cầu của Red Bull - cũng xuất hiện kiêu hãnh trên ngực và lưng áo khoác.

Chi tiết vai bo tròn, buông thõng tự nhiên tạo đặt quý ông vào tư thế vừa thư thái, lại phảng phất chút ngạo nghễ của người làm chủ tốc độ. Kiểu cắt may vai áo phá vỡ khuôn mẫu của những chiếc áo khoác đua xe truyền thống có phần vai ngang bo sát phần nách, mang lại cảm giác linh hoạt ngay cả khi người mặc đang đứng yên.

Song song đó, những đường viền gân mảnh (piping) chạy dọc theo thân áo, cánh tay hay quanh cổ áo lại đóng vai trò mỏ neo thị giác trên thiết kế tối giản sang trọng. Các đường may gợi nhắc đến vạch kẻ phân làn trên đường đua hay sơ đồ khí động học của một chiếc xe F1. Những đường piping này mang lại cấu trúc sắc sảo cho trang phục, đại diện cho tính kỷ luật và sự chính xác tuyệt đối của nhà mốt Đức.

Khi kết hợp cùng nhau, phần vai bo và đường viền sắc nét tạo ra tổng thể trang phục phóng khoáng và mạnh mẽ - biểu tượng hoàn hảo cho tham vọng của những người đàn ông hiện đại: luôn biết cách làm chủ và bứt tốc trên chặng đua cuộc đời.

Chiếc áo khoác da mang đậm tinh thần nổi loạn của thập niên 90 nhưng lại được xử lý bằng kỹ thuật may đo đương đại. Đường đua F1 mang đến danh tiếng nhất thời, nhưng cách bạn mặc một chiếc áo, cách bạn đứng trước ống kính hay bước đi trên phố mới là thứ định hình di sản cá nhân.

Ánh Lê

