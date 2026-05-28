Một thương hiệu Thụy Sĩ vừa biến Cannes thành “vũ trụ kim cương” của các siêu sao toàn cầu

Suốt hai tuần hào nhoáng và hối hả tại Pháp, giữa lịch trình di chuyển và các màn “biến hoá” phục sức dày đặc của hàng trăm thượng khách, chưa bao giờ thiếu vắng hình bóng của một thương hiệu trang sức và đồng hồ Thuỵ Sĩ. Từ ban công trắng ngà nhìn ra Địa Trung Hải và hàng cọ La Croisette cho đến bậc thềm phòng chiếu bập bùng ánh đèn chớp, những tuyệt tác tráng lệ đến từ Chopard – đối tác chính thức của liên hoan phim và nhà chế tác tượng Cành Cọ Vàng danh giá – đã tháp tùng những ngôi sao nổi tiếng bậc nhất làng điện ảnh, thời trang và giải trí thế giới.

Đại sứ thương hiệu Chopard là Bella Hadid hoá thiên nga trắng duyên dáng không ngừng “thay lông đổi cánh” tại Pháp, đặc biệt ấn tượng trong lần xuất hiện cùng chiếc đầm “mặc ngược” tri ân Jane Birkin. Các stylist của siêu mẫu nhấn lại motif Dantelle hoa của mẫu đầm làm chao đảo Cannes với bộ trang sức bông tai và nhẫn kim cương giác cắt quả lê hoặc hình gối, trong đó có viên kim cương xấp xỉ 3,5 cara hạng D ‘Internally Flawless’, đều từ bộ sưu tập Trang sức Cao cấp của Chopard.

Cơn mưa kim cương đã để lại những giọt ánh sáng tráng lệ từ vành tai đến ngực và đôi tay người đẹp Mỹ, trên một thiết kế đầm dạ tiệc trắng khoác hờ áo cánh mềm để lộ đôi vai trần tuyệt đối gợi cảm. Chỉ riêng cặp bông tai kiểu đính rủ trong BST Trang sức Cao cấp đã đính kết tổng cộng 24 cara kim cương trên vàng trắng. Những chiếc nhẫn đều đính kim cương chủ 3 cara được phối cùng vòng tay L’Heure du Diamant dáng tennis.

Influencer Leonie Hanne, nàng dâu với đám cưới xa hoa và đình đám mới đây, tuyển lựa trang sức Chopard Precious Lace cho những màn xoay váy thần sầu trên thảm đỏ với chiếc vòng cổ đính 43 cara kim cương cùng nhẫn đồng bộ và cặp bông tai nạm sapphire, chấm phá cho chiếc đầm cánh xếp cầu kỳ. Gương mặt thượng lưu yêu thích của Chopard cũng đã góp mặt trong amfAR Gala Cannes tài trợ bởi hãng – một sự kiện gây quỹ bên lề đáng chú ý trong khuôn khổ LHP.

Hàng năm, Chopard giới thiệu một bộ sưu tập Thảm Đỏ (Red Carpet) mới với số thiết kế tương ứng với số năm diễn ra sự kiện. Tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 79, một trong số 79 tuyệt tác này đã có dịp trình diện cùng Demi Moore – nữ diễn viên Hollywood gạo cội là thành viên ban giám khảo Cannes 2026. Chiếc vòng cổ dáng choker được làm từ vàng trắng 18K khai thác có đạo đức viền 40 cara kim cương quanh 13 viên ngọc lục bảo.

Người mẫu lai Argentina - Tây Ban Nha Georgina Rodriguez, vợ sắp cưới của siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo, cũng ưu ái dáng vòng choker từ bộ sưu tập Thảm Đỏ của Chopard năm nay làm điểm nhấn cho phong cách quyến rũ mặn mà. Các nghệ nhân đã mất 286 giờ công để ngọc lục bảo tráng lệ cùng kim cương xếp thành ba tầng ánh sáng rực rỡ, dẫn dắt 152 hạt châu lục bảo hướng về viên ngọc chủ cắt giác tròn nặng gần 14 cara.

Hoàn thành bộ ba vòng cổ đỉnh sức ánh lục của Chopard, Adriana Lima, biểu tượng gợi cảm Nam Mỹ từng có hai thập kỷ gắn bó cùng Victoria’s Secret, sải bước trên đường băng đỏ như cách siêu mẫu đã làm hàng trăm lần với “mắt ngọc” lục bảo đẹp ngời ngự trị trên đường xương quai xanh đáng mơ ước. Viên đại ngọc nặng tới 129 cara cũng có đoàn tuỳ tùng của riêng mình: hơn 50 cara kim cương trên vòng và đôi bông tai Chopard.

Dita Von Teese lộng lẫy trong đôi bông tai Trang sức Cao cấp đính kết kim cương giác cắt quả lê trên khung bạch kim xa xỉ, phối cùng vòng cổ vàng trắng - vàng kim 18K khai thác có đạo đức đính kim cương vàng - trắng giác cắt Asscher. Mọi chi tiết từ đôi găng tay, đầm chiết eo và lối trang điểm cho đến trang sức đều cất lên vẻ đẹp gợi cảm mang dáng dấp Moulin Rouge mà vedette kiêm diễn viên 50 tuổi chinh phục hoàn hảo.

Huyền thoại của điện ảnh Hoa ngữ Củng Lợi luôn là tâm điểm mỗi khi xuất hiện tại Cannes. Bà đánh dấu lần xuất hiện này tại thành phố biển miền nam nước Pháp với sắc lam trên phục sức: bông tai rủ và vòng tay đính đá sapphire màu xanh hoàng gia xuyệt tông trang phục, ghìm giữ ánh nhìn bằng nét thanh lịch đi cùng sự tinh tế của một quý bà.

Siêu mẫu đồng hương của bà là Lưu Văn không chỉ khiến ống kính say mê theo dõi vóc dáng ‘size 0’ mà còn chiếm sự chú ý bằng bộ Trang sức Cao cấp kim cương Chopard trong đó kết hợp kim cương trắng và vàng. Chưa dừng lại trên thảm đỏ, cô còn cùng Adriana Lima trình diễn bộ sưu tập thời trang cao cấp Caroline’s Couture trong đêm tiệc MIRACLES (Những phép màu) – lấy tên từ chủ đề trang sức Thảm đỏ năm nay của Chopard.

“Muội muội trà sữa” Chương Trạch Thiên (Zetian Zhang, hay còn gọi bằng tên tiếng Anh Nancy) nay đã thành “tỷ tỷ” quyến rũ với nụ cười làm say lòng người tại Cannes. Nữ doanh nhân tài sắc vẹn toàn của Trung Quốc giờ đây kiêm nhiệm thêm một chức vụ mới: Đại sứ Chopard. Vô tình hay hữu ý, tân Đại sứ cũng chọn sắc xanh sapphire sâu lắng giống như Củng Lợi, được giữ vững trên làn da bằng dải kim cương đính kết theo kiểu diềm áo duyên dáng.

Keng Harit (Harit Buayoi) lần đầu tiên chinh phục sân khấu lớn của điện ảnh thế giới với ba điểm nhấn vừa ngẫu hứng, vừa kinh điển tại Cannes: trâm cài áo Trang sức Cao cấp hình sâu bướm đính garnet, hồng ngọc và kim cương từ bộ sưu tập Thế giới Động vật, đồng hồ L.U.C Quattro mặt số xanh từ dòng đồng hồ tinh vi nhất của Chopard và lắc tay Chopard Ice Cube hiện đại. Sự kết hợp độc đáo từ ba phong cách khác nhau này đã giúp nam diễn viên Thái Lan có một màn trình diện thảm đỏ thành công vượt mọi mong đợi, sánh vai cùng Bella Hadid và những ngôi sao toàn cầu khác.