Một thương hiệu hơn 150 năm tuổi khiến Watches & Wonders 2026 ngập trong vàng, đá quý và tinh thần retro xa xỉ

Trong di sản của Piaget, đồng hồ và trang sức chưa bao giờ là hai thế giới tách biệt. Từ những năm 1960, thương hiệu đã liên tục xóa nhòa ranh giới giữa “công cụ đo thời gian” và “một món nữ trang đeo được”. Những mẫu đồng hồ mặt đá trang trí, đồng hồ dây chuyền hay đồng hồ tích hợp vòng tay từng tạo nên làn sóng mạnh mẽ trong giới thời trang và chế tác cao cấp.

Đến năm 2026, tinh thần ấy tiếp tục được đẩy lên rõ nét hơn bao giờ hết thông qua ba dòng thiết kế nổi bật: Piaget Polo, Piaget Sixtie và Swinging Pebbles. Không chỉ gợi nhắc thời kỳ vàng son của thương hiệu, các thiết kế mới còn cho thấy cách Piaget đưa di sản vào đời sống đương đại bằng tư duy hiện đại hơn.

Piaget Polo và tinh thần thể thao xa xỉ vượt thời gian

Một trong những điểm nhấn lớn nhất của Piaget tại Watches & Wonders năm nay là dòng Piaget Polo – thiết kế biểu tượng từng làm thay đổi cách nhìn về đồng hồ nam cao cấp vào cuối thập niên 1970.

Ra mắt năm 1979, Piaget Polo gây tiếng vang nhờ thiết kế hoàn toàn khác biệt: phần đồng hồ được tích hợp liền mạch vào vòng tay vàng nguyên khối với các đường sóng nổi đặc trưng. Chủ tịch đương thời Yves G. Piaget từng mô tả đây là “một chiếc vòng tay tích hợp đồng hồ, chứ không phải đồng hồ gắn trên vòng tay”.

Thiết kế này nhanh chóng trở thành biểu tượng của giới thượng lưu trong thập niên 1980 nhờ khả năng cân bằng giữa tinh thần thể thao và vẻ thanh lịch. Piaget Polo có thể xuất hiện trong thư phòng, tại các hộp đêm xa xỉ hay trên du thuyền ven biển mà vẫn giữ nguyên bản sắc riêng.

Không giống nhiều mẫu đồng hồ thể thao cùng thời, Piaget Polo không chạy theo vẻ hầm hố hay kỹ thuật phô trương. Thay vào đó, thương hiệu tập trung vào tính thẩm mỹ, độ mỏng của bộ máy và cảm giác đeo như một món trang sức cao cấp.

Thiết kế này từng xuất hiện trên tay nhiều biểu tượng văn hóa như Roger Moore – “James Bond” nổi tiếng của màn ảnh, nữ diễn viên Ursula Andress hay nghệ sĩ pop-art Andy Warhol.

Tại Watches & Wonders 2026, Piaget tiếp tục mở rộng dòng Polo 79 với phiên bản mặt đá sodalite xanh kết hợp vàng trắng. Sự đối lập giữa sắc xanh sâu của đá và ánh kim loại quý giúp làm nổi bật các đường sóng dập nổi – chi tiết đã trở thành ADN của Piaget Polo suốt hơn bốn thập kỷ.

Bên cạnh đó, Piaget cũng giới thiệu các phiên bản Polo Date mặt xanh cùng dòng Signature Date mới, tiếp tục phát triển triết lý “shape-in-shape” đặc trưng với bezel hình gối đặt trong bộ vỏ tròn.

Piaget Sixtie và Swinging Pebbles: Khi đồng hồ trở thành nữ trang nghệ thuật

Nếu Piaget Polo đại diện cho tinh thần thể thao xa xỉ, thì Piaget Sixtie và Swinging Pebbles lại cho thấy thế mạnh lâu đời của Piaget trong việc biến đồng hồ thành một món nữ trang thực thụ.

Tinh thần này đã xuất hiện từ năm 1959, khi Piaget mở cửa hàng đầu tiên tại Geneva với bảng hiệu “Horlogers Joailliers” – nhà chế tác đồng hồ và trang sức cao cấp. Đến thập niên 1960, thương hiệu nổi tiếng với những mẫu đồng hồ mặt đá quý, thiết kế nhiều màu sắc và hình dáng mang tính nghệ thuật mạnh mẽ.

Piaget Sixtie chính là sự hồi sinh của tinh thần “Swinging Sixties” ấy. Thiết kế nổi bật với bộ vỏ hình thang đặc trưng, lấy cảm hứng từ các mẫu đồng hồ vintage từng xuất hiện trong bộ sưu tập “Thế kỷ 21” của Piaget năm 1969.

Ở phiên bản mới, Piaget Sixtie sử dụng mặt số đá cẩm thạch xanh sâu lắng với các đường vân độc bản không lặp lại. Đồng hồ cũng thay dây kim loại bằng dây da cá sấu đồng màu nhằm tăng cảm giác mềm mại và hiện đại hơn.

Trong khi đó, Swinging Pebbles tiếp tục đưa ranh giới giữa đồng hồ và nữ trang trở nên mờ nhạt hơn bao giờ hết. Bộ sưu tập lấy cảm hứng từ những mẫu đồng hồ bỏ túi hình viên sỏi mà Piaget từng chế tác trong thập niên 1970.

Các mẫu đồng hồ sautoir hiện đại được tạo nên từ các loại đá trang trí như mắt hổ, verdite hay pietersite. Mỗi “viên sỏi” được điêu khắc từ một lát đá duy nhất, khoét rỗng để đặt bộ máy bên trong rồi treo trên dây chuyền vàng xoắn thủ công.

Với Swinging Pebbles, người đeo không chỉ sở hữu một chiếc đồng hồ mà còn mang theo một tác phẩm nghệ thuật chuyển động cùng cơ thể.

Tại Watches & Wonders 2026, Piaget không cố tạo ra những tuyên ngôn công nghệ phức tạp. Thay vào đó, thương hiệu chọn kể lại lịch sử của mình bằng ngôn ngữ hiện đại hơn. Từ Piaget Polo mang tinh thần thể thao thanh lịch, Piaget Sixtie giàu tính nữ đến Swinging Pebbles đậm chất nghệ thuật, tất cả đều cho thấy cách Piaget tiếp tục gìn giữ di sản đồng hồ – trang sức đã làm nên tên tuổi thương hiệu suốt hơn một thế kỷ.