Sơn Tùng M-TP tái xuất, MV mới đạt 1 triệu view sau 8 phút

Tối 28/5, Sơn Tùng M-TP chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Come My Way , dự án đánh dấu màn comeback được chú ý bậc nhất Vpop thời điểm hiện tại. Sản phẩm phát hành lúc 20h và nhanh chóng tạo hiệu ứng lớn trên YouTube lẫn mạng xã hội.

Theo thông tin được công bố sau thời điểm ra mắt, Come My Way cán mốc 1 triệu lượt xem chỉ sau 8 phút theo thời gian thực. Sau hớn 2 giờ ra mắt, MV đã đạt 3.544.731 lượt xem trên YouTube, cho thấy sức hút rất lớn của Sơn Tùng M-TP sau thời gian im ắng.

Ảnh chụp màn hình

Đây là dự án được Sơn Tùng đầu tư lớn cả về âm nhạc lẫn hình ảnh. Sức nóng của màn trở lại càng tăng khi nam ca sĩ xác nhận hợp tác với Tyga, rapper người Mỹ có gốc Việt, trong một sản phẩm được xem là cú bắt tay quốc tế đáng chú ý của Vpop. Trước giờ phát hành, mọi chú ý của làng nhạc Việt đã đổ dồn vào Come My Way với hàng trăm nghìn lượt comment, tương tác trên trang cá nhân của ca sĩ và các trang MXH khác.

Không chỉ tạo bàn luận nhờ yếu tố ngôi sao, MV mới còn được chờ đợi bởi phần nhìn mang màu sắc điện ảnh. Một trong những bối cảnh chính của Come My Way là Chùa Bái Đính, thuộc quần thể di sản Tràng An ở Ninh Bình, cho thấy định hướng tiếp tục đưa cảnh quan Việt Nam vào sản phẩm âm nhạc có tham vọng quốc tế.

Phần hình ảnh mang phong cách thị giác đậm chất nghệ thuật và phá cách. Yếu tố này góp phần khiến Come My Way không chỉ được nhìn nhận như một MV ca nhạc thông thường mà còn là sản phẩm được đầu tư mạnh về mặt nhận diện hình ảnh.

Ảnh chụp màn hình

Diễn biến sau phát hành cũng cho thấy độ phủ sóng mạnh của sản phẩm trên nền tảng số. Một số nguồn ghi nhận từ khóa “Come My Way” nhanh chóng vươn lên nhóm tìm kiếm thịnh hành trong vài giờ đầu sau khi MV lên sóng, trong khi lượng tương tác gồm lượt thích và bình luận tăng nhanh chỉ trong thời gian ngắn.

Với cột mốc 1 triệu view sau 8 phút, Come My Way tiếp tục cho thấy khả năng tạo “cao trào truyền thông” quen thuộc của Sơn Tùng M-TP mỗi lần trở lại. Trong bối cảnh thị trường nhạc Việt cạnh tranh mạnh về tốc độ lan truyền, thành tích này giúp sản phẩm của nam ca sĩ ngay lập tức chiếm lợi thế lớn về độ chú ý, thảo luận và khả năng bứt tốc trên các bảng xếp hạng thịnh hành.