Phải trả gấp đôi tiền nhà vì không biết thứ này

Có một giai đoạn tôi nghĩ thuê nhà chỉ đơn giản là tìm được chỗ ở phù hợp với nhu cầu và tài chính của mình là xong. Gần công ty, phòng sạch sẽ thoáng mát, thế là xong. Nhưng sau gần 10 năm đi thuê nhà, chuyển từ phòng trọ nhỏ tới căn hộ mini, rồi ở ghép, ở riêng đủ kiểu, tôi mới nhận ra tiền thuê nhà không chỉ nằm ở con số ghi trên hợp đồng.

Có những căn nhìn giá rẻ nhưng mùa hè nóng như cái lò, tháng nào tiền điện cũng đội lên chóng mặt. Có nơi full nội thất, nhìn rất tiện nghi nhưng cuối cùng mình chẳng dùng bao nhiêu mà tiền thuê lại cao hơn vài triệu mỗi tháng. Sau nhiều lần “đóng học phí”, tôi cũng rút ra vài kinh nghiệm để việc thuê nhà đỡ tốn tiền, mà cuộc sống vẫn thoải mái.

1. Đừng chọn nhà, chọn phòng hướng Tây

Đây có lẽ là bài học khiến tôi nhớ lâu nhất. Hồi mới đi làm, tôi từng thuê một căn phòng nhìn rất đẹp, cửa sổ lớn, ánh sáng tốt nhìn không kém gì ảnh trên Pinterest. Nhưng khi vào hè mới thấy hối hận, đơn giản vì đó là căn phòng hướng Tây.

Ảnh minh họa

Buổi chiều, nắng hắt thẳng vào phòng khiến tường nóng ran. Có hôm đi làm về mở cửa ra mà cảm giác như bước vào phòng xông hơi. Điều hòa bật 30 phút vẫn chưa mát nổi. Thế nên sau này mỗi lần đi xem nhà, tôi luôn để ý hướng nắng trước tiên. Nếu cửa chính hoặc cửa sổ hứng nắng chiều trực tiếp thì dù phòng đẹp tới đâu tôi cũng cân nhắc rất kỹ và đặc biệt tránh xa phòng hướng Tây.

2. Muốn giảm tiền thuê, đừng ham phòng full nội thất

Nhiều người đi thuê nhà, trong đó có tôi ngày trước, thường bị hấp dẫn bởi những căn phòng đầy đủ nội thất. Có sẵn giường, tủ, sofa, máy giặt, bàn ăn, tủ bếp,… nhìn rất tiện vì chỉ cần xách vali vào ở. Nhưng ở lâu mới thấy không phải thứ gì có sẵn mình cũng thật sự cần. Và càng nhiều đồ, giá thuê càng cao.

Tôi từng thuê một căn hộ có cả bộ sofa lớn và bàn trang điểm khá đẹp. Nhưng suốt gần một năm, bộ sofa gần như chỉ dùng để chất quần áo, còn bàn trang điểm thì để trống vì tôi không có nhu cầu. Trong khi đó, tiền thuê cao hơn khoảng 1,5 triệu đồng mỗi tháng so với căn ít đồ hơn trong cùng khu vực.

Sau vài lần chuyển nhà, tôi bắt đầu ưu tiên những căn vừa đủ đồ cơ bản. Chỉ cần có điều hòa, máy nước nóng và và kệ bếp là được. Những món còn lại có thể tự mua dần theo nhu cầu thực tế. Cách này giúp tiền thuê nhẹ hơn đáng kể, mà mình cũng chủ động hơn việc bố trí phòng ốc.

3. Đừng quên kiểm tra chất lượng đồ điện tử

Nhiều người khi xem nhà chỉ kiểm tra xem phòng có điều hòa, có tủ lạnh, có bình nước nóng không mà bỏ qua việc kiểm tra chất lượng, “tuổi thọ” của những món đồ này. Tôi cũng thế, và cái giá phải trả là tốn tiền vì đồ cũ thường tốn điện.

Ảnh minh họa

Một chiếc điều hòa quá cũ có thể vẫn mát thôi nhưng lượng điện tiêu thụ sẽ nhiều hơn điều hòa mới. Tủ lạnh cũ cũng vậy.

Bởi vậy bây giờ đi xem nhà, tôi thường hỏi thẳng chủ nhà thiết bị đã dùng bao lâu, có bảo trì định kỳ không. Nếu thấy đồ quá cũ, tôi sẽ tính luôn khả năng tiền điện tăng thêm mỗi tháng chứ không chỉ nhìn vào giá thuê ban đầu.

Sau hơn 10 năm đi thuê nhà, tôi nhận ra tiết kiệm khi thuê nhà không có nghĩa là chọn nơi rẻ nhất. Quan trọng hơn là chọn nơi phù hợp với nhu cầu thật sự của mình. Một căn nhà mát, đủ dùng, đồ điện còn ổn và thuận tiện sinh hoạt đôi khi giúp tiết kiệm nhiều hơn cả việc cố ép bản thân thuê một nơi thật rẻ nhưng ở không thoải mái. Và khi sống dễ chịu hơn, mình cũng bớt cảm giác mệt mỏi vì chuyện tiền bạc mỗi cuối tháng.