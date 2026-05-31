Hà Anh Tuấn là một "thương hiệu" rất "hời"

Hà Anh Tuấn - Một đại sứ "rất hời"

Hà Anh Tuấn đến đâu, ở đó "vỡ trận" vì quá đông

Như mọi khi, đêm diễn có Hà Anh Tuấn luôn rơi vào tình thế "vỡ trận" vì người luôn quá đông. Kể cả khi đó không phải là live concert cá nhân Hà Anh Tuấn. FORESTIVAL - Chiến binh Bình Minh 2026, diễn ra tối 30-5 tại Quảng trường Bình Minh (Ninh Bình) thu hút hơn 20 ngàn khán giả có mặt ở khán đài.

FORESTIVAL 2026 không chỉ có mình Hà Anh Tuấn khi khán giả được thưởng thức những set nhạc đỉnh cao của những cái tên Đen, Binz, HIEUTHUHAI, Vũ Cát Tường, GREY D, Bùi Công Nam, Phùng Khánh Linh, MayDays, UPRIZE, Lezii, 2Pillz và Hà Anh Tuấn. Mỗi cá nhân là một màu sắc âm nhạc riêng biệt, được đạo diễn Cao Trung Hiếu khéo léo ghép lại thành bức tranh âm nhạc điển hình của nhạc Việt hiện nay với đặc tính: đa dạng nhưng nhất quán.

Hơn 20 ngàn khán giả phủ kín khán đài ở Quảng trường Bình Minh (Ninh Bình) - một sân khấu được dựng lên ở nơi cách trung tâm khoảng 20 cây số (km). Đã có người tự hỏi, một sân khấu xa xôi như thế có thể kéo được khán giả đến. Và với tâm thế đó, bất cứ ai cũng bị choáng ngợp trước cảnh tượng khán đài đông nghịt người. Chưa kể, cả khán đài được nhuộm thành một màu hồng tím vừa ấm áp đáng yêu, vừa bùng nổ trong không gian kỳ vĩ với non nước hữu tình ở Ninh Bình.

Khán giả đến với Hà Anh Tuấn "cỡ này"

Nhưng với khán giả của Hà Anh Tuấn, khung cảnh này chẳng có gì lạ. Khi bản thân họ có thể "đu idol" ở bất cứ địa danh nào. Chỉ cần nơi đó có Hà Anh Tuấn, nơi đó có họ. Những chuyến đi từ khắp mọi miền đất nước đổ về một nơi có Hà Anh Tuấn được hoạch định ngay khi kế hoạch của những show diễn có Hà Anh Tuấn được công bố.

Không ngoa khi nói mỗi bước chân của Hà Anh Tuấn đều có dấu ấn của người hâm mộ, những fan trung thành. Tình yêu của người hâm mộ có thể bắt nguồn từ giọng hát của anh, từ ca khúc của anh và cũng có thể từ con người, tính cách của Hà Anh Tuấn.

Nhưng tựu trung, tất cả họ đều có một tình yêu bất diệt dành cho Hà Anh Tuấn, đến mức, họ sẵn sàng tham gia vào những dự án mà Hà Anh Tuấn khởi xướng với tâm thế hân hoan khi được "đu idol".

Một bầu trời sao mà bất cứ ca sĩ nào cũng hằng mơ ước có được trong sự nghiệp của mình

Mỗi khi tổ chức live concert hay một chương trình ở một địa danh, nơi đó sẽ có khoảng thời gian náo nhiệt tuyệt đối với những hệ số doanh thu tăng trưởng vượt trội về kinh tế du lịch địa phương từ di chuyển, khách sạn, ẩm thực, tham quan… Và lần này cũng không ngoại lệ với FORESTIVAL 2026 - Chiến binh Bình Minh.

Thành công của Hà Anh Tuấn không chỉ đến từ thương hiệu cá nhân mà còn là tư duy làm nghề một cách tử tế. Anh đến mỗi nơi không chỉ để hát mà còn để làm điều tử tế. Lần này là để trồng rừng, tạo hệ sinh thái cho loài động vật đang được bảo tồn Voọc. Dĩ nhiên, không chỉ có mình anh trồng mà còn có hàng ngàn người hâm mộ của anh giúp sức, một cách tự nguyện và hạnh phúc.

Hà Anh Tuấn xứng đáng trở thành đại sứ du lịch bằng sức mạnh của âm nhạc.

Trong nhiều năm qua, du lịch Việt Nam luôn tìm kiếm những phương thức quảng bá mới mẻ, hiệu quả và giàu cảm xúc để thu hút du khách. Nếu điện ảnh có thể tạo nên những "cơn sốt" du lịch sau mỗi bộ phim nổi tiếng, thì âm nhạc cũng đang chứng minh sức mạnh tương tự. Trong số những nghệ sĩ Việt Nam tạo được ảnh hưởng rõ nét nhất đến du lịch địa phương, ca sĩ Hà Anh Tuấn là một trường hợp đặc biệt. Những chương trình âm nhạc của anh không chỉ là sự kiện nghệ thuật mà còn trở thành động lực thúc đẩy kinh tế và du lịch tại nơi diễn ra.

Mãi đến tối, chương trình mới diễn nhưng từ sớm khán giả đã ùn ùn kéo đến

Điều khiến Hà Anh Tuấn khác biệt nằm ở cách anh lựa chọn địa điểm tổ chức concert. Thay vì tập trung hoàn toàn vào các sân vận động hoặc trung tâm biểu diễn lớn tại các đô thị đông dân, nam ca sĩ thường đưa khán giả đến những vùng đất giàu bản sắc văn hóa và cảnh quan thiên nhiên. Mỗi đêm nhạc vì thế không chỉ là hành trình thưởng thức âm nhạc mà còn là một chuyến du lịch trải nghiệm.

Một trong những ví dụ tiêu biểu là live concert "Chân trời rực rỡ" được tổ chức tại Ninh Bình vào năm 2023 và lần này là Quảng trường Bình Minh ở khu du lịch đậm chất lịch sử Bái Đính. Theo lãnh đạo Sở Du lịch địa phương, lượng du khách đến xem chương trình đã khiến nhiều cơ sở lưu trú tại thành phố và các khu vực lân cận gần như kín phòng. Không chỉ mua vé xem nhạc, khán giả còn kết hợp tham quan danh thắng, sử dụng dịch vụ lưu trú, ăn uống và trải nghiệm các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Đen trong vòng vây khán giả

Đáng chú ý hơn, chính ngành du lịch Ninh Bình cũng nhìn nhận chương trình của Hà Anh Tuấn như một cơ hội quảng bá hình ảnh địa phương. Các cơ quan chức năng kỳ vọng việc tổ chức những sự kiện âm nhạc quy mô lớn sẽ đưa vẻ đẹp của vùng đất cố đô đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế. Và lần này cũng không ngoại lệ với đại nhạc hội FORESTIVAL.

Không chỉ riêng Ninh Bình, những đêm nhạc của Hà Anh Tuấn tại nhiều địa phương khác cũng tạo ra hiệu ứng tương tự. Chuỗi concert của anh thường thu hút hàng nghìn đến hàng chục nghìn khán giả, kéo theo nhu cầu lớn về khách sạn, nhà hàng, phương tiện di chuyển và các dịch vụ giải trí. Hai đêm diễn "The Veston" tại Đà Lạt từng thu hút hơn 10.000 khán giả, cho thấy sức hút mạnh mẽ của mô hình kết hợp âm nhạc với trải nghiệm điểm đến.

Hà Anh Tuấn là một đại sứ quảng bá du lịch thành công đến mức ai hợp tác cùng anh cũng sẽ thấy "hời"

Xu hướng "du lịch âm nhạc" hiện nay đang được nhiều quốc gia trên thế giới khai thác như một ngành kinh tế giàu tiềm năng. Tại Việt Nam, các chuyên gia nhận định những concert quy mô lớn có thể tạo ra nguồn doanh thu đáng kể cho địa phương thông qua lưu trú, ăn uống và các hoạt động dịch vụ đi kèm. Trong bối cảnh đó, Hà Anh Tuấn được xem là một trong những nghệ sĩ tiên phong khi biến mỗi chương trình thành một sự kiện văn hóa có khả năng kích cầu du lịch thực sự.

Quan trọng hơn, anh không quảng bá địa phương bằng những khẩu hiệu trực tiếp mà bằng cảm xúc. Hình ảnh thiên nhiên, lịch sử và văn hóa của từng vùng đất được lồng ghép tinh tế vào không gian biểu diễn, giúp khán giả hình thành mong muốn khám phá nơi mình đặt chân đến. Chính sự kết nối giữa nghệ thuật và bản sắc địa phương đã tạo nên giá trị bền vững, vượt xa khuôn khổ của một đêm nhạc thông thường.

Một sân khấu quá tuyệt và một lượng khán giả không gì tuyệt hơn

Với những đóng góp rõ ràng cho việc quảng bá hình ảnh điểm đến, thu hút du khách và tạo ra giá trị kinh tế cho địa phương, Hà Anh Tuấn hoàn toàn xứng đáng được nhìn nhận như một "đại sứ du lịch" bằng âm nhạc. Thành công của anh cho thấy nghệ thuật không chỉ mang lại cảm xúc mà còn có thể trở thành động lực phát triển kinh tế, văn hóa và du lịch cho nhiều vùng đất trên khắp Việt Nam.