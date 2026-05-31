Con gái Han Ga In lọt top 1% bé thông minh nhất Hàn Quốc, 40 tháng tuổi tự dưng biết đọc tiếng Anh dù chẳng ai dạy cho

Trong sáng 30/5, tờ Fnnews đưa tin, con gái đầu lòng nhà Han Ga In bỗng vừa lọt hot search ầm ầm, gây bàn tán trên diện rộng nhờ thành tích học tập vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa. Theo nguồn tin, cô bé thuộc Top 1% trẻ em thông minh nhất Hàn Quốc. Thậm chí, Han Ga In đã sớm nhận ra tố chất vượt trội của ái nữ từ việc cô bé bỗng tự đọc được tiếng Hàn và tiếng Anh dù trước đó cô chưa từng dạy con tập đọc.

Mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời hạnh phúc khoe về ái nữ đầu lòng: “Ban đầu, tôi cũng chỉ nghĩ chắc con mình thuộc dạng lanh lợi thôi, nhưng không ngờ đến khi 40 tháng tuổi, con bé đã tự đọc được cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh. Trước đó, tôi còn chưa từng dạy con tập đọc luôn ấy. Thấy lạ nên tôi đưa con gái đến trung tâm kiểm tra, và kết quả là con bé thuộc top 1% trẻ em thông minh nhất Hàn Quốc”.

Trước ống kính, Han Ga In không ngần ngại chia sẻ về bí quyết nuôi dạy con: “Từ lúc con còn nhỏ, tôi đã liên tục bật các câu chuyện cổ tích bằng tiếng Anh trong nhà cho con nghe. Mỗi ngày tôi cứ bật như vậy suốt vài tiếng đồng hồ, có lẽ nhờ thế mà tiếng Anh đã tự nhiên ngấm vào đầu con".

Nữ diễn viên sinh năm 1982 còn đưa khán giả đi tham quan phòng ngủ ngập tràn sách của cô con gái đầu lòng. Căn phòng gây ấn tượng mạnh cho công chúng nhờ những bức tường xếp kín sách, từ truyện thiếu nhi cho đến các tác phẩm văn học bằng tiếng Anh.

Han Ga In hạnh phúc bày tỏ: “Vì duy trì thói quen đọc nhiều sách từ lâu nên con bé có khả năng đọc hiểu rất nhanh. Ban đầu tôi cứ tưởng là nhờ con gái mình đi học trường mầm non quốc tế, nhưng sau này nghĩ lại thì hóa ra con bé đã giỏi tiếng Anh từ trước khi nhập học ở trường quốc tế rồi cơ”.

Không chỉ thể hiện năng khiếu vượt trội ở khả năng ngôn ngữ, con gái Han Ga In còn rất thích bộ môn khoa học. Nữ diễn viên tiết lộ luôn cuốn sách yêu thích nhất của ái nữ là 1 tạp chí khoa học.

“Con bé tự đăng ký tham gia cuộc phỏng vấn dành cho độc giả trung thành và đã được chọn phỏng vấn thật luôn đó”, nữ diễn viên đình đám vừa nói vừa tự hào khoe trang báo có hình con gái trên đó.

Han Ga In cũng giải thích về lý do cho con gái học trường quốc tế: “Con gái tôi rất thích thuyết trình và thảo luận, vậy nên, tôi quyết định chọn cho con 1 ngôi trường phù hợp với tính cách và thiên hướng của nó”.

Còn nhớ hồi tháng 5/2023, nam tài tử Yeon Jung Hoon (ông xã Han Ga In) cũng từng có những chia sẻ gây bão về năng lực học tập của con gái đầu lòng. Thời điểm đó, nam diễn viên họ Yeon có cùng dàn cast chương trình 2 Days & 1 Night (mùa 4) tham gia 1 thử thách bao gồm những câu hỏi trí tuệ. Khi trên màn hình hiện lên 1 câu hỏi về bảng tuần hoàn, Yeon Jung Hoon liền không ngần ngại khoe về con gái khi ấy mới 7 tuổi: “Con gái tôi thuộc hết các nguyên tố hóa học đó”.

Nghe thấy vậy, các thành viên quyết định gọi điện cho con gái Yeon Jung Hoon để… nhận sự trợ giúp từ bé trước những câu hỏi liên quan tới chủ đề Hóa học mà chương trình đưa ra. Với những câu hỏi nằm trong phạm vi hiểu biết của mình, ái nữ nhà Han Ga In - Yeon Jung Hoon đều dễ dàng vượt qua, gây kinh ngạc cho khán giả xem truyền hình. Mới 7 tuổi đã thuộc gần hết các nguyên tố hóa học, rõ ràng con gái Han Ga In có năng lực học tập vô cùng nổi trội, xuất sắc so với nhiều đứa trẻ cùng trang lứa.

Han Ga In - Yeon Jung Hoon chính thức về chung một nhà hồi năm 2005. Tới năm 2015, mỹ nhân Mặt Trăng Ôm Mặt Trời mang thai lần đầu, tuy nhiên, chỉ sau khoảng 8 tuần mang bầu, cô lại không may bị sảy thai. Sau cú sốc, vào năm 2016, Han Ga In mang thai lần nữa và hạ sinh con gái đầu lòng. 3 năm sau đó, cô cùng ông xã Yeon Jung Hoon tiếp tục chào đón sự ra đời của cậu con trai thứ hai.