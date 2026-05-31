Lần đầu tiên có cuộc thi nhan sắc tôn vinh di sản áo dài dành cho phụ nữ Việt trên toàn thế giới

Cuộc thi “Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026” (Miss Heritage Ao Dai Global) do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SMT tổ chức, được định hướng trở thành một sự kiện văn hóa - nghệ thuật ý nghĩa, tạo cầu nối gắn kết cộng đồng phụ nữ Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc trên toàn cầu. Đây cũng là lần đầu tiên có một cuộc thi nhan sắc gắn với tôn vinh di sản áo dài kết nối phụ nữ Việt trên toàn thế giới.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi không chỉ hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt nổi bật về nhan sắc, mà còn là một sân chơi tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống. Qua đó, cuộc thi góp phần khẳng định giá trị bền vững của trang phục dân tộc Việt Nam trong đời sống đương đại, đồng thời lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến thế hệ trẻ.

Bên cạnh yếu tố sắc đẹp, cuộc thi còn chú trọng tìm kiếm những người phụ nữ hội tụ trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết để trở thành những đại sứ truyền cảm hứng, trực tiếp tham gia vào hành trình quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới, gắn kết vẻ đẹp cá nhân với trách nhiệm cộng đồng và tình yêu sâu sắc dành cho di sản dân tộc.

Nhà thiết kế Cao Thu Vân - Trưởng BTC cuộc thi cho biết, cuộc thi được xây dựng với mục tiêu góp phần đưa tà áo dài trở thành biểu tượng nhận diện văn hóa Việt Nam trên bản đồ thế giới. Bên cạnh đó, cuộc thi hướng tới việc truyền cảm hứng để việc mặc áo dài trở thành một nét đẹp văn minh, giàu bản sắc trong đời sống hiện đại, song hành cùng các hoạt động thiện nguyện và bảo tồn văn hóa.

Không dừng lại ở một sân chơi nhan sắc, “Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu 2026” còn hướng tới việc hình thành một mạng lưới kết nối giữa nữ doanh nhân, trí thức trẻ, nhà thiết kế, nghệ nhân và doanh nghiệp trong lĩnh vực thời trang - làm đẹp, qua đó xây dựng một hệ sinh thái phát triển bền vững cho di sản áo dài Việt Nam.

Ban tổ chức kỳ vọng cuộc thi sẽ tạo ra những giá trị lâu dài như: hình thành thế hệ “Phụ nữ Di sản” mới với tư duy hiện đại và khả năng dẫn dắt cộng đồng; xây dựng bộ tư liệu hình ảnh - phim - tư liệu chất lượng cao về áo dài gắn với các danh thắng quốc gia phục vụ công tác quảng bá đối ngoại; đồng thời hướng tới việc xác lập các dấu ấn, kỷ lục đặc biệt trong trình diễn áo dài và không gian nghệ thuật di sản.

Cuộc thi hướng tới đối tượng tham gia là nữ công dân Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước từ 20 đến 45 tuổi. Thí sinh tốt nghiệp THPT trở lên, có chiều cao từ 1m62, ngoại hình cân đối, tư cách đạo đức tốt, không vi phạm pháp luật, không chuyển đổi giới tính…

Sau khi cuộc thi được công bố chính thức ngày 30/5, Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra ngày 10/6/2026 tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển SMT. Tại đây, các thí sinh sẽ tham gia phần trình diễn áo dài và thể hiện tài năng thông qua MV quay sẵn dài 3 phút. Kết quả Top 30 thí sinh vào vòng chung kết sẽ được Ban tổ chức công bố ngày 11/6/2026.

Đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 20/6/2026 tại Trường quay ngoài trời Đài Truyền hình Việt Nam 43 Nguyễn Chí Thanh và được truyền hình trực tiếp trên VTVgo. Trong đêm chung kết, các thí sinh sẽ trải qua các phần thi gồm trình diễn trang phục Áo dài Sắc màu di sản, trình diễn áo dài cách tân hội nhập, trình diễn áo váy dạ hội di sản và phần thi ứng xử xoay quanh các chủ đề về áo dài, giá trị người phụ nữ hiện đại và trách nhiệm xã hội.

Ban giám khảo cuộc thi quy tụ nhiều gương mặt uy tín trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và truyền thông như Nhà sử học Dương Trung Quốc trong vai trò Giám khảo đặc biệt; NSND Lan Hương giữ vai trò Trưởng ban giám khảo. Ngoài ra còn có sự tham gia của các giám khảo thành viên ở các lĩnh vực như: Ông Vương Duy Biên - Nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam; Tiến sĩ Lại Thị Thu Hà; Tiến sĩ Trần Bạch Dương- Nguyên Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng Bộ Công thương Việt Nam; Bà Nguyễn Hoàng Anh - Phu nhân Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thái Lan; Nhà báo Ngô Bá Lục; Doanh nhân Nguyễn Thị Minh Tín- Trưởng đoàn doanh nhân nghệ thuật Unesco; Nhà thiết kế Nguyễn Thị Hương; Hoa hậu Biển đảo 2025 Nguyễn Thị Mỹ Linh…

Cuộc thi sẽ trao các danh hiệu gồm: Hoa hậu Di sản Áo dài Việt Nam Toàn cầu, Á hậu 1, Á hậu 2, Á hậu 3, Á hậu 4, cùng 10 giải phụ như: Người đẹp Tri thức Di sản, Người đẹp Trình diễn Áo dài đẹp nhất, Người đẹp Truyền cảm hứng Văn hóa, Người đẹp Nhân ái,...

Với thông điệp tôn vinh tà áo dài - niềm tự hào dân tộc, cuộc thi kỳ vọng sẽ trở thành nhịp cầu kết nối cộng đồng phụ nữ Việt Nam trên toàn thế giới, cùng chung tay gìn giữ, lan tỏa và phát triển giá trị di sản Áo dài Việt Nam trong thời đại hội nhập.