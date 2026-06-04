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Vợ chồng nghệ sĩ già bị lừa mất 1 tỷ 300 triệu, phải bán nhà trả nợ

| | Lifestyle

"Chỉ có hai vợ chồng già nên bị nó lừa mất 1 tỷ 300 triệu" – nghệ sĩ Thanh Vân nói.

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ cải lương An Danh cùng vợ là nghệ sĩ Thanh Vân hiện đang sống nghèo khổ ở tuổi 80 ở Cần Thơ.

Nghệ sĩ An Danh chia sẻ: "Hồi xưa tôi đi diễn cho đoàn Kim Chung. Sau này, tôi tiếp tục đi diễn cho đoàn Văn công thành phố. Tôi năm nay 80 tuổi rồi, được cái trời cho tôi vẫn khỏe mạnh, chỉ bị tiểu đường và huyết áp".

Vợ chồng nghệ sĩ già bị lừa mất 1 tỷ 300 triệu, phải bán nhà trả nợ - Ảnh 1.

Vợ chồng nghệ sĩ An Danh

Vợ nghệ sĩ An Danh là nghệ sĩ Thanh Vân nói: "Trước đây tôi đi đoàn Thủ Đô, sau đó đi đoàn Sài Gòn 3 rồi đoàn Văn công thành phố nữa. Tôi từng hát chung với cả NSND Lệ Thủy trong tuồng Mái tóc người vợ trẻ, vai công chúa. Hồi đó tôi mới có 30 tuổi.

Ông xã tôi bị tiểu đường, huyết áp cao. Tôi thì không bệnh gì nhưng trước bị tai nạn xe phải đóng đinh vào chân, giờ đi lại khó khăn, đau nhức.

Cái đau đớn nhất của vợ chồng tôi là bị người ta lừa đảo mất hết tiền bạc, tài sản, giờ tay trắng không còn gì.

Kẻ lừa đảo đó mạo danh công an ở ngoài Hà Nội gọi điện tới kêu chúng tôi dính tới án ma túy gì đó. Chúng tôi già rồi, đâu biết gì, nghe nó nói vậy sợ quá nên nó bảo gì cũng làm theo, thành ra mất hết.

Con cháu tôi ở xa đâu biết gì, chỉ có hai vợ chồng già nên bị nó lừa mất 1 tỷ 300 triệu.

Vợ chồng nghệ sĩ già bị lừa mất 1 tỷ 300 triệu, phải bán nhà trả nợ - Ảnh 2.

Một phần trong đó là toàn bộ số tiền chúng tôi tích cóp được để dưỡng già, ai ngờ bị lừa hết như vậy. Chúng tôi còn phải bán nhà đi để có tiền trả nợ cho người ta vì trước đó là đi vay tiền thêm mới đủ tiền đưa cho chúng.

Hiện tại chúng tôi đang phải ở nhà thuê vì làm gì còn nhà để ở nữa. Chúng tôi cũng có con nhưng nó cũng còn nghèo quá nên đâu giúp gì được cha mẹ. Chúng tôi phải ở trọ mất 3 triệu một tháng, phải lấy chỗ nọ đắp chỗ kia, được tới đâu hay tới đó".

Cách đây ít hôm, vợ chồng nghệ sĩ An Danh cũng được các nghệ sĩ đồng nghiệp ủng hộ với tổng số tiền lên tới tận hơn 20 triệu. Trong đó, NSND Phượng Loan hào phóng tặng đàn anh 10 triệu đồng.

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Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

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