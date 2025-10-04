Một nam diễn viên bị lừa tiền

Mới đây, chương trình 24h nói thật đã lên sóng với khách mời là diễn viên, đạo diễn Tâm Anh, người từng đạo diễn show Anh trai vượt ngàn chông gai đình đám.

Tâm Anh

Tại chương trình, nam diễn viên chia sẻ quan điểm về chủ đề "Cư xử thế nào với những người bạn mượn nợ hay quên".

Anh nói: "Thời mới lên TP.HCM học, tôi phải ở trọ ghép. Việc phải sống cùng nhiều người dẫn đến không ít va chạm, đặc biệt là chuyện tiền bạc.

Mượn tiền đôi khi còn dễ chịu hơn cảm giác đi đòi tiền. Nhiều người dù đã được nhắc nhở vẫn liên tục quên, khiến tôi phải chấp nhận xem như mất tiền để giữ hòa khí.

Rất nhiều tình huống khó xử khi có người lợi dụng sự cả tin và cảm xúc của anh để vay mượn. Có không ít trường hợp tính toán tinh vi, đến khi bị lật bài ngửa bản thân vẫn không dám tin là mình bị lừa.

Tôi không ngại nhắc lại câu chuyện bản thân bị lừa. Có một người bạn tôi từng dựng chuyện mẹ bị tai nạn nặng, cần sang Singapore điều trị. Thương bạn nên tôi đã kể lại với gia đình, thậm chí vay tiền của mẹ rồi gom góp thêm để cho bạn mượn, ai ngờ bị lừa cay đắng.

Sau này, tôi mới vỡ lẽ đó chỉ là màn kịch, bởi mẹ của người bạn kia vẫn sống ở quê trong hoàn cảnh khó khăn. Chính bà đã tìm đến tận nơi, gửi lời xin lỗi và trả lại một phần số tiền trong khả năng của bà.

Ngày xưa mẹ tôi vẫn dặn phải thận trọng khi lên thành phố. Nhưng ngay cả mẹ tôi cũng từng bị lừa khi nhìn bạn khóc lóc rồi cho mượn tiền. Cả hai mẹ con xem đó là một bài học.

Dù từng trải qua cú sốc lớn, bản thân tôi vẫn giữ sự nhẹ nhàng trong những tình huống thường nhật. Với những trường hợp bạn bè quên chia tiền khi đi ăn, tôi thường nhắc bạn bằng cách hài hước để tránh tạo cảm giác khó xử.

Tôi thừa nhận, chính tôi đôi khi cũng rơi vào tình trạng này do nhiều công việc. Vì biết đôi lúc hay quên nên hiện tại tôi luôn cố gắng trả tiền ngay khi có người mua hộ. Tôi rất sợ việc vô tình trở thành người mắc nợ.

Trong cuộc sống, mỗi người cần học cách phân biệt điều gì nên nhớ và điều gì có thể bỏ qua. Đó không chỉ là cách ứng xử trong các mối quan hệ, mà còn là cách để xây dựng một cuộc sống bền vững và tốt đẹp hơn".

Tâm Anh được biết đến là diễn viên trẻ tài năng với loạt thành tích ấn tượng như Quán quân Tôi là diễn viên 2015, Quán quân 1000 độ hot 2016, Á quân Biệt đội tài năng 2016, giải Ba Làng hài mở hội 2017, Á quân Tinh hoa hội tụ 2022…

Bên cạnh đó, Tâm Anh còn là đạo diễn của nhiều MV ca nhạc như Anh còn ở đó không? (Trương Quỳnh Anh), Lạc cảnh (TiTi), Nếu hôm nay là ngày tận cuối để yêu (Đinh Hương)… và từng tham gia dàn dựng sân khấu tiết mục Nếu một mai tôi bay lên trời của liên minh Cửu Long trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai 2024. Hiện tại, Tâm Anh cũng là diễn viên đang diễn ở sân khấu kịch IDECAF.