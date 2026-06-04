iPhone 17 Pro Max giảm giá tiền triệu

Chỉ sau 8 tháng ra mắt tại thị trường Việt Nam, siêu phẩm iPhone 17 Pro Max đang ghi nhận mức giảm giá mạnh mẽ tại nhiều hệ thống bán lẻ. Hiện tại, phiên bản 256GB tiêu chuẩn có giá bán tham khảo khoảng 35,7 triệu đồng . Mức giá này đã giảm 1,3 triệu đồng chỉ so với tháng trước và rẻ hơn tới 2,3 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu. Động thái giảm giá sâu này đến từ chính sách kích cầu riêng của từng đại lý, mang đến cơ hội vàng cho người dùng muốn sở hữu chiếc điện thoại cao cấp nhất của Apple.

Dù đã ra mắt được một thời gian, iPhone 17 Pro Max vẫn duy trì được sức hút mãnh liệt và là một trong những sản phẩm có doanh số ổn định nhất phân khúc. Theo chia sẻ từ đại diện hệ thống bán lẻ, nhu cầu mua sắm dòng máy này không chỉ đến từ nhóm khách hàng muốn nâng cấp từ các đời Pro Max cũ, mà còn thu hút một lượng lớn người dùng từ bỏ smartphone Android cao cấp để chuyển sang hệ hệ sinh thái Apple. Việc liên tục điều chỉnh giá bán linh hoạt đã giúp thiết bị tiếp cận được với nhiều tệp khách hàng hơn.

Sự chênh lệch lớn trong việc lựa chọn dung lượng xuất phát từ bài toán chi phí của người tiêu dùng. Mức giá chênh lệch giữa bản tiêu chuẩn 256GB và các phiên bản 1TB hoặc 2TB hiện dao động từ 10 đến 15 triệu đồng, tạo ra một rào cản tài chính không hề nhỏ. Đa số người dùng cho rằng mức 256GB hoặc 512GB là đã đủ dư dả cho các nhu cầu sử dụng phổ thông. Bên cạnh đó, sự phổ biến của các dịch vụ lưu trữ đám mây như iCloud đã giúp khách hàng có thêm phương án lưu trữ dữ liệu một cách linh hoạt và tiết kiệm hơn rất nhiều so với việc chi tiền nâng cấp bộ nhớ phần cứng.