Không phải phở gà, món ăn từ 20.000 đồng/phần này mới là hương vị Việt lọt top ngon nhất thế giới

Món ăn bình dân khiến du khách nhớ mãi phố Hội

Khi nhắc tới những món ăn Việt Nam nổi tiếng với du khách quốc tế, nhiều người thường nghĩ ngay đến phở bò, phở gà hay bánh mì. Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng Top 100 món ăn sợi ngon nhất thế giới năm 2026 của TasteAtlas, cao lầu - món ăn gắn liền với phố cổ Hội An cũng trở thành một trong những đại diện đáng chú ý của ẩm thực Việt.

Theo thông tin được Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP Đà Nẵng đăng tải, cao lầu cùng mì Quảng đã được TasteAtlas vinh danh trong danh sách nói trên. Đây đều là những món ăn dân dã, nhưng chứa đựng rõ nét bản sắc vùng miền và sức hút riêng đối với du khách.

Cao lầu - món ăn gắn liền với phố cổ Hội An cũng trở thành một trong những đại diện đáng chú ý của ẩm thực Việt. (Ảnh: Vietnam Airlines)

Đáng chú ý, dù mang danh món ngon được thế giới ghi nhận, cao lầu vẫn có mức giá khá bình dân. Theo thông tin tham khảo trên trang hướng dẫn du lịch của Vietnam Airlines, tại Hội An, du khách có thể tìm thấy cao lầu với giá từ khoảng 20.000 đồng/phần ở một số địa chỉ, trong khi nhiều quán phổ biến có mức giá dao động 30.000 - 50.000 đồng/phần.

Không giống phở được chan đầy nước dùng nóng hổi, cao lầu chỉ có một lượng nước sốt vừa đủ để thấm vào sợi mì. Khi được dọn ra, một phần cao lầu thường gồm sợi mì vàng nâu, thịt heo xíu thái lát, rau sống, giá đỗ cùng da heo chiên giòn hoặc bánh đa giòn, phía trên rưới phần nước sốt đậm vị.

Chính sự kết hợp giữa mềm, dai, giòn và tươi mát tạo nên trải nghiệm rất riêng cho món ăn này. Sợi mì không mềm trơn như bánh phở, cũng không giống sợi bún thông thường mà có độ chắc, dai nhẹ. Thịt xíu mang vị mặn ngọt đậm đà, rau thơm giúp cân bằng hương vị, trong khi phần topping giòn tạo cảm giác thú vị khi thưởng thức.

Cao lầu từ lâu đã được xem là món ăn tiêu biểu của Hội An. (Ảnh: Hội Di sản Văn hóa Việt Nam)

Cao lầu từ lâu đã được xem là món ăn tiêu biểu của Hội An. Năm 2013, Báo Điện tử Chính phủ đưa tin đặc sản này được Tổ chức Kỷ lục châu Á công nhận là một trong 10 món ăn đạt giá trị ẩm thực châu Á.

Tên gọi "cao lầu" cũng gắn với nhiều câu chuyện về thương cảng Hội An xưa. Theo phần giới thiệu của Vietnam Airlines, món ăn được cho là xuất hiện từ khoảng thế kỷ XVII, khi Hội An là nơi giao thương sầm uất, đón nhiều thương nhân Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Một cách lý giải phổ biến cho rằng tên gọi này gắn với việc các thương nhân từng thưởng thức món ăn ở những tầng cao, vừa dùng bữa vừa quan sát việc buôn bán phía dưới.

Dù chịu ảnh hưởng từ quá trình giao lưu văn hóa, cao lầu vẫn mang hương vị rất riêng của miền Trung Việt Nam. Đây cũng là lý do món ăn này thường được du khách tìm kiếm khi đặt chân đến Hội An, thay vì chỉ xem như một món mì ăn no thông thường.

Bí quyết tạo nên sợi mì khó trộn lẫn

Điểm đặc biệt nhất của cao lầu nằm ở phần sợi mì. Theo thông tin từ Báo Điện tử Chính phủ, sợi cao lầu được làm từ gạo thơm ngâm nước tro, sau đó lọc kỹ, xay thành bột, cán thành miếng, cắt sợi, hấp nhiều lần rồi phơi khô.

Trong quan niệm ẩm thực truyền thống của người Hội An, nguyên liệu làm nên món cao lầu gắn với chính vùng đất nơi món ăn ra đời. Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An cho biết cao lầu có sự hiện diện của rau sống Trà Quế, nước giếng Bá Lễ, tro củi Cù Lao Chàm và nguồn gạo tại địa phương.

Tên gọi "cao lầu" cũng gắn với nhiều câu chuyện về thương cảng Hội An xưa. (Ảnh: Cổng thông tin du lịch thành phố Đà Nẵng)

Nước tro từ củi ở Cù Lao Chàm được nhắc tới như một yếu tố tạo màu sắc và độ dai đặc trưng cho sợi mì. Trong khi đó, nước giếng Bá Lễ - chiếc giếng cổ nổi tiếng tại Hội An - từ lâu cũng gắn với cách làm cao lầu truyền thống.

Khi hoàn thiện, sợi mì được kết hợp với thịt xíu, tóp mỡ hoặc da heo chiên giòn, giá trụng và rau sống. Rau thơm Trà Quế không chỉ giúp món ăn thêm màu sắc mà còn mang lại vị thanh mát, cân bằng với phần thịt và nước sốt đậm đà.

Cách ăn cao lầu cũng khác biệt. Du khách thường được khuyên trộn đều các nguyên liệu trước khi thưởng thức để sợi mì thấm nước sốt, thịt xíu hòa cùng rau thơm và phần giòn rụm bên trên. Một chút chanh hoặc ớt có thể làm món ăn thêm tròn vị.

Hương vị Việt được thế giới gọi tên

Việc cao lầu xuất hiện trong Top 100 món ăn sợi ngon nhất thế giới năm 2026 cho thấy sức hấp dẫn của ẩm thực Việt không chỉ nằm ở những món ăn đã quá quen thuộc với quốc tế như phở hay bánh mì. Những đặc sản địa phương, được gìn giữ qua nhiều thế hệ, vẫn có khả năng tạo dấu ấn riêng bằng hương vị và câu chuyện văn hóa phía sau.

Với du khách, thưởng thức một phần cao lầu giữa lòng phố cổ không đơn thuần là ăn một món đặc sản. (Ảnh: Hotel Royal)

Với du khách, thưởng thức một phần cao lầu giữa lòng phố cổ không đơn thuần là ăn một món đặc sản. Đó còn là cách cảm nhận Hội An qua từng lớp nguyên liệu: sợi mì dai được làm kỳ công, vị thịt xíu đậm đà, rau thơm tươi mát và chút giòn tan khiến món ăn trở nên khó quên.

Từ mức giá chỉ khoảng 20.000 đồng/phần tại một số địa chỉ, cao lầu vẫn mang trong mình câu chuyện của vùng đất, lịch sử giao thương và kỹ nghệ chế biến bản địa. Có lẽ vì vậy, món ăn bình dị này đã vượt ra ngoài những con phố nhỏ của Hội An để trở thành một hương vị Việt được bạn bè quốc tế nhắc tên trong năm 2026.

Nguyệt Phạm (Theo Lao động, Taste Atlas, Cổng thông tin du lịch thành phố Đà Nẵng)