Gia đình 4 người ở Long Biên, Hà Nội chi tiêu ngót nghét 30 triệu/tháng: Đó mới chỉ là chi phí cơ bản, các khoản lặt vặt lại trích tiết kiệm ra tiêu

Ở các thành phố lớn như Hà Nội, mức thu nhập vài chục triệu đồng mỗi tháng từng được xem là khá dư dả. Thế nhưng với nhiều gia đình có con nhỏ, khoản tiền này không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với cuộc sống thoải mái.

Gia đình 4 người ở Long Biên: Thu nhập 60 triệu/tháng, chi tiêu hết 50% còn lại để dành tiết kiệm

Câu chuyện của một gia đình 4 người tại Long Biên, Hà Nội là ví dụ điển hình. Dù có tổng thu nhập khoảng 60 triệu/tháng, gia đình vẫn dành tới gần một nửa số tiền đó cho các khoản chi tiêu cố định, chưa kể những chi phí phát sinh trong năm. Gia đình gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ Tổng các khoản chi cố định mỗi tháng vào khoảng 29,4 triệu, tương đương gần 30 triệu.

Với mức thu nhập khoảng 60 triệu đồng mỗi tháng của hai vợ chồng, số tiền chi tiêu này chiếm gần 50% tổng thu nhập. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người bất ngờ là những khoản được liệt kê mới chỉ là các chi phí cơ bản nhất, chưa bao gồm nhiều khoản phát sinh trong cuộc sống hàng ngày.

Tiêu 30 triệu/tháng vẫn chỉ là những khoản chi tiêu cơ bản nhất

Theo đó, khoản chi lớn nhất thuộc về giáo dục. Con gái lớn đang học lớp 3 có tổng chi phí học tập, học thêm và tham gia các câu lạc bộ ngoại khóa khoảng 6 triệu/tháng. Trong khi đó, bé nhỏ 3 tuổi đi học mẫu giáo với mức học phí khoảng 3 triệu. Chỉ riêng tiền học của hai con đã chiếm tới 9 triệu/tháng.

Bên cạnh đó là các khoản sinh hoạt thiết yếu như tiền đi chợ và nấu ăn tại nhà khoảng 7 triệu/tháng. "Nhà mình 2 vợ chồng đi làm bằng xe máy hàng ngày, vợ thì đi làm cách nhà 1 km, chồng mình cách 7km. Còn xe ô tô thì chỉ đi chơi, về quê, tiền xăng chỉ khoảng 1 triệu/tháng thôi. Ăn uống thì nhà mình ăn tối và cuối tuần thôi. Trưa từ thứ 2-6 thì không ăn ở nhà vì 2 con ăn ở trường và hai vợ chồng đều ăn ở công ty" - người vợ chia sẻ.

Các khoản điện, nước, internet và phí dịch vụ chung cư vào khoảng 2 triệu đồng mỗi tháng. Người vợ cho biết tiền nước thực tế chỉ dao động từ 56-65k, còn tiền điện vào mùa hè cao nhất khoảng 1,5 triệu. Phần còn lại là chi phí internet và các dịch vụ chung cư.

Gia đình hiện sở hữu 2 xe máy và 1 ô tô. Chi phí xăng xe trung bình khoảng 1,5 triệu/tháng, trong đó xe ô tô chiếm khoảng 1 triệu đồng vì chủ yếu được sử dụng cho những chuyến đi chơi hoặc về quê. Hai vợ chồng đi làm hằng ngày bằng xe máy. Người vợ làm việc cách nhà chỉ khoảng 1 km, trong khi chồng đi làm quãng đường khoảng 7 km nên mức tiêu hao nhiên liệu không quá lớn. Riêng tiền gửi xe cho hai xe máy và một ô tô cũng đã lên tới 1,4 triệu/tháng.

Chi tiêu thế này phải cộng thêm 30% nữa mới chuẩn

Sau khi bảng chi tiêu được chia sẻ, nhiều người cho rằng đây thực chất chỉ là phần nổi của tảng băng. Bởi trong cuộc sống gia đình còn rất nhiều khoản không phát sinh đều đặn hằng tháng như bảo dưỡng xe, bảo hiểm ô tô, hiếu hỉ, sinh nhật, du lịch, quà cáp, sửa chữa đồ dùng trong nhà, mua sắm đồ cá nhân hay các khoản chi khi con ốm đau...

"Bạn chưa đến mục đóng các chi phí ẩn như mua bảo hiểm xe hơi, con cái ốm đau, hiếu hỉ , du lịch, hay mua cho mình một vài món đồ yêu thích... Vì mấy mục này nó ẩn vào từng tháng. Nên chính xác bạn phải tính chi phí theo năm mới ra được hết. Lúc đó bạn sẽ thấy phần chi phí phải hơn 30 triệu/tháng, có thể cao hơn thêm 30% nữa" - một người bình luận trên bài chia sẻ của người vợ.

Tạm kết

Nhìn vào bảng chi tiêu của gia đình ở Long Biên có thể thấy, mức sống của một gia đình tại Hà Nội hiện nay không chỉ phụ thuộc vào thu nhập mà còn phụ thuộc vào cách phân bổ và kiểm soát các khoản chi. Gần 30 triệu/tháng có thể là con số lớn với người này nhưng lại chỉ ở mức cơ bản với gia đình khác, đặc biệt khi gia đình có con nhỏ.

Dù vậy, câu chuyện cũng cho thấy một thực tế rằng để duy trì cuộc sống ổn định và có tích lũy lâu dài, nhiều gia đình vẫn phải tính toán rất kỹ cho từng khoản chi tiêu hàng tháng. Và mức chi tiêu của gia đình 4 người này có thể vẫn chưa dừng lại ở mức 30 triệu/tháng, vẫn còn những khoản phát sinh "linh tinh" những tổng kết lại cũng ngót nghét vài triệu. Đúng là, dù ở mức thu nhập nào thì câu chuyện chi tiêu của mỗi gia đình luôn là vấn đề nan giải.