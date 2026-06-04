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30 tuổi sở hữu penthouse 330m² hướng Tây từng bị chê nóng: “Về đến nhà, tôi muốn tha thứ cho cả thế giới”

| | Lifestyle

Không có thời gian để ngắm bình minh, nhưng có thể ngắm hoàng hôn sau giờ làm việc là lý do khiến chủ nhân căn nhà chọn hướng Tây.

Có những căn nhà không cần quá cầu kỳ nhưng chỉ nhìn qua cũng thấy cảm giác dễ chịu. Ánh nắng tràn qua khung cửa kính, vài chiếc ghế gỗ đặt cạnh cây xanh, một góc sofa ngắm hoàng hôn hay căn bếp luôn có mùi cà phê thơm nhẹ,… tất cả tạo nên thứ cảm giác bình yên mà rất nhiều người đang tìm kiếm sau một ngày dài bận rộn.

Căn nhà của blogger có nickname Orange (30 tuổi, đến từ Hồ Nam - Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý trên Xiaohongshu là ví dụ.

Căn penthouse của Orange

Được biết penthouse của Orange có rộng 330m², cô bắt đầu dọn vào sống từ đầu năm 2026. Ngoài khoảng sân thượng chill chill, điều khiến nhiều người tò mò hơn cả là việc cô quyết định chọn một căn nhà hướng Tây - kiểu nhà vốn thường bị gắn mác nóng bức, khó ở.

Giải thích về điều này, Orange cho biết trước đây cô từng sống trong một căn hộ có phòng khách hướng Bắc nên gần như không có ánh nắng mặt trời. Chính trải nghiệm đó khiến cô nhận ra ánh sáng tự nhiên ảnh hưởng tới tâm trạng của mình nhiều như thế nào.

“Để có điều kiện sống tốt hơn, tôi đã chọn một căn hộ áp mái với nhiều ánh nắng và sân thượng hướng Tây, vì nghĩ rằng việc đón nhiều nắng luôn giúp cải thiện tâm trạng và tiếp thêm năng lượng cho tôi. Ngoài ra còn một lý do đơn giản nữa, tôi nghĩa người trẻ không có thời gian để ngắm bình minh, nhưng có thể ngắm hoàng hôn sau giờ làm việc” - cô nói thêm.

Vì vậy với Orange, khoảnh khắc đẹp nhất trong ngày không phải lúc bắt đầu mà là khi trở về nhà sau giờ tan làm. Cô viết rằng ngay khi mở cửa bước vào căn hộ của mình, nhìn thấy hoàng hôn, bộ phim yêu thích, đồ ăn ngon và những người thân yêu đang ở nhà, cô cảm thấy mình có thể “tha thứ cho cả thế giới”.

Hoàng hôn rực rỡ là lý do khiến Orange vội vàng về nhà mỗi ngày sau khi tan làm

Dĩ nhiên, lựa chọn này cũng khiến cô nhận về không ít ý kiến trái chiều. Nhiều người cho rằng sống trong căn hộ hướng Tây sẽ “khóc thét” vào mùa hè vì quá nóng. Nhưng với Orange, không có ngôi nhà nào hoàn hảo tuyệt đối.

Cô thừa nhận mình chấp nhận cái nóng của vài tháng mùa hè để đổi lấy cảm giác được sống trong ánh nắng suốt phần lớn thời gian còn lại trong năm. “Cái nóng và ánh nắng mùa hè có thể được giải quyết bằng cách bật điều hòa và kéo rèm cửa - đây chính là ngôi nhà lý tưởng của tôi”.

Mùa hè, ánh nắng bao phủ toàn bộ căn nhà

Ngoài ra, toàn bộ căn nhà cũng được decor vừa vặn, tạo cảm giác thoải mái. Không gian sử dụng tone màu kem, be và nâu gỗ nhẹ, tạo cảm giác ấm áp nhưng vẫn rất thoáng đãng. Nội thất không quá cầu kỳ, gần như theo phong cách tối giản kiểu Pháp - nơi mọi thứ đều được giữ vừa đủ để ánh nắng trở thành “nhân vật chính” trong căn nhà.

Phòng khách rộng với trần cao, cửa kính cỡ lớn kéo dài từ sàn đến gần sát trần giúp ánh sáng chiều có thể tràn ngập toàn bộ không gian. Từ sofa, bàn ăn cho tới sàn gỗ đều được phủ một lớp nắng vàng rất dịu vào cuối ngày, khiến căn nhà lúc nào cũng giống như đang có filter phim điện ảnh.

Khu vực phòng khách được bố trí khá tối giản với sofa trắng, thảm dệt màu kem, ghế mây gỗ và đèn bàn kiểu vintage. Không có quá nhiều đồ trang trí nhưng tổng thể vẫn tạo cảm giác sang trọng và thư giãn. Những món nội thất bằng gỗ và vải linen khiến không gian vừa có nét tự nhiên, vừa mang hơi hướng resort nghỉ dưỡng.

Orange tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trong căn nhà

Khu vực làm việc

Phòng ngủ

Điểm nhấn đặc biệt ở phần sân thượng và khoảng hiên cực rộng bên ngoài. Chỉ cần kéo cửa kính ra là kết nối trực tiếp với khu vườn nhỏ trên cao - nơi Orange trồng một số chậu cây ăn quả, hoa và đặt vài góc ngồi thư giãn. Từ trong nhà nhìn ra có thể thấy ánh hoàng hôn phủ lên sân thượng, tạo cảm giác rất yên bình và chữa lành.

“Từ khi chuyển đến ngôi nhà mới, tôi đã được xoa dịu nhẹ nhàng vô số lần bởi ánh nắng mặt trời tràn vào chốn bình yên nhỏ bé của mình. Ánh nắng chiều ấm áp từ từ len lỏi qua cửa sổ, tắm mình trên sàn nhà và ghế sofa, lưu lại ở mọi ngóc ngách trong nhà. Sự mệt mỏi và những xáo trộn nội tâm tích tụ suốt cả ngày dần tan biến trong ánh sáng và bóng râm. Một tách cà phê, một cuốn sách hay - trộm lấy một khoảnh khắc bình yên giữa sự hối hả và nhộn nhịp” - Orange chia sẻ.

Cô cũng dành thời gian chăm sóc vườn cây trên sân thượng

Một số loại hoa được lựa chọn là tulip và cẩm tú cầu

Khi trời tắt nắng và màn đêm dần buông xuống, góc ngồi thư giãn trên sân thượng trở thành nơi được yêu thích

Một số góc khác trong căn nhà

Khu vườn trên penthouse tầng 36, ngắm trọn Landmark 81: "Phú bà" thu đẫm trái ngọt hoa thơm

Theo S.A

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
penthouse

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