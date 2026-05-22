Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Hoàng tử showbiz" 42 tuổi vẫn độc thân: Sở hữu penthouse 100 tỷ, view đắt giá nhìn thẳng sông Sài Gòn

Theo Phác Thái Anh | 22-05-2026 - 15:54 PM | Lifestyle

Căn penthouse duplex rộng gần 240m² tọa lạc trên tầng 45 của một khu chung cư cao cấp.

Hà Anh Tuấn sinh năm 1984, là một trong những "hoàng tử showbiz Việt" được nhiều khán giả yêu mến nhờ vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm cùng giọng hát giàu cảm xúc. Suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ vẫn giữ được sức hút riêng cùng với đó là lượng người hâm mộ đông đảo. Những concert cá nhân của anh thường xuyên "cháy vé" chỉ sau thời gian ngắn, cho thấy độ phủ sóng và tình cảm mà khán giả dành cho Hà Anh Tuấn chưa bao giờ giảm nhiệt sau gần hai thập kỷ làm nghề.

Ở tuổi 42, Hà Anh Tuấn vẫn độc thân và chưa từng công khai chuyện tình cảm hay kết hôn. Không chỉ thành công trong âm nhạc, nam ca sĩ còn được nhiều người nhắc đến như một "đại gia ngầm" của Vbiz khi sở hữu khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Nổi bật trong đó là căn penthouse 100 tỷ nằm ở vị trí đắc địa ven sông Sài Gòn, thuộc khu vực Quận 1, TP.HCM. Không gian sống của Hà Anh Tuấn gây ấn tượng bởi phong cách hiện đại, sang trọng nhưng không phô trương.

"Hoàng tử showbiz" 42 tuổi vẫn độc thân: Sở hữu penthouse 100 tỷ, view đắt giá nhìn thẳng sông Sài Gòn- Ảnh 1.

Căn penthouse hàng hiệu của Hà Anh Tuấn rộng gần 240m², được thiết kế theo kiểu duplex hai tầng thông nhau và tọa lạc trên tầng 45 của một khu chung cư cao cấp. Không gian bên trong gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, sang trọng và đầy tính nghệ thuật. Nội thất được lựa chọn tinh tế với gam màu trung tính chủ đạo, kết hợp chất liệu đá, gỗ và kim loại tạo cảm giác vừa ấm cúng vừa đẳng cấp. Các món đồ được sắp xếp hài hòa, tối ưu không gian nhưng vẫn giữ được vẻ sang trọng, tiện nghi đúng chuẩn dành cho giới thượng lưu.

"Hoàng tử showbiz" 42 tuổi vẫn độc thân: Sở hữu penthouse 100 tỷ, view đắt giá nhìn thẳng sông Sài Gòn- Ảnh 2.

Khu vực phòng khách có diện tích rộng rãi lên tới 65m², nổi bật với phần trần cao thoáng đãng cùng hệ cửa kính lớn giúp ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp không gian. Ngay cạnh phòng khách là ban công rộng, góp phần khiến tổng thể căn hộ thêm thoáng đãng và mở rộng tầm nhìn ra khung cảnh thành phố bên ngoài.

"Hoàng tử showbiz" 42 tuổi vẫn độc thân: Sở hữu penthouse 100 tỷ, view đắt giá nhìn thẳng sông Sài Gòn- Ảnh 3.

Penthouse được thiết kế gồm 4 phòng ngủ, chia đều ở hai tầng với hai phòng phía dưới và hai phòng phía trên. Phòng ngủ chính nằm ở tầng trên, có không gian riêng tư và tầm nhìn đẹp từ trên cao. Ngoài ra, căn hộ còn có 4 phòng tắm, trong đó hai phòng được thiết kế theo kiểu ensuite kết nối trực tiếp với phòng ngủ, vừa tiện nghi vừa mang lại cảm giác như ở khách sạn cao cấp.

"Hoàng tử showbiz" 42 tuổi vẫn độc thân: Sở hữu penthouse 100 tỷ, view đắt giá nhìn thẳng sông Sài Gòn- Ảnh 4.

Nằm trên tầng 45, khu vực ban công và phòng ngủ của penthouse là những nơi sở hữu view đắt giá hướng thẳng ra sông Sài Gòn cùng toàn cảnh thành phố từ trên cao. Dù không chia sẻ quá nhiều về không gian sống riêng tư, song chỉ qua vài góc nhỏ được hé lộ cũng đủ giúp netizen hình dung về một tổ ấm sang trọng, tinh tế của "hoàng tử showbiz Việt".

"Hoàng tử showbiz" 42 tuổi vẫn độc thân: Sở hữu penthouse 100 tỷ, view đắt giá nhìn thẳng sông Sài Gòn- Ảnh 5.

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

Từ Khóa:
hà anh tuấn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Nam thần showbiz" U40 vẫn độc thân: Sở hữu khối tài sản kếch xù, ở penthouse đập thông sang chảnh

"Nam thần showbiz" U40 vẫn độc thân: Sở hữu khối tài sản kếch xù, ở penthouse đập thông sang chảnh Nổi bật

Danh tính bác sĩ cứu người trong tình huống khẩn cấp trên chuyến bay lên hot search: Giỏi nghề, cao 1m85 và đẹp trai!

Danh tính bác sĩ cứu người trong tình huống khẩn cấp trên chuyến bay lên hot search: Giỏi nghề, cao 1m85 và đẹp trai! Nổi bật

Thiếu gia Phạm Nghiêm Đức là ai?

Thiếu gia Phạm Nghiêm Đức là ai?

15:24 , 22/05/2026
1 tọa độ rộng hơn 1.000m² ngay sát biển Mỹ Khê đang trở thành điểm hẹn mới của dân mê chill

1 tọa độ rộng hơn 1.000m² ngay sát biển Mỹ Khê đang trở thành điểm hẹn mới của dân mê chill

15:13 , 22/05/2026
3 lý do phong thủy khiến nhiều người tránh trồng chuối trước nhà

3 lý do phong thủy khiến nhiều người tránh trồng chuối trước nhà

14:55 , 22/05/2026
Ông trùm giải trí quyền lực miền Nam rời bỏ TP.HCM sau khi phá sản: Phải đi xin việc

Ông trùm giải trí quyền lực miền Nam rời bỏ TP.HCM sau khi phá sản: Phải đi xin việc

14:36 , 22/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên