1 tọa độ rộng hơn 1.000m² ngay sát biển Mỹ Khê đang trở thành điểm hẹn mới của dân mê chill

Trong bản đồ du lịch Việt Nam, Đà Nẵng chưa bao giờ hạ nhiệt. Du khách đến đây vì những cây cầu rực rỡ, vì bán đảo Sơn Trà kỳ vĩ, hay những bãi biển dài đầy nắng. Thế nhưng, giữa một thành phố năng động và có phần hối hả ấy, đôi khi người ta lại thèm tìm kiếm một góc nhỏ đủ chậm, đủ sâu để thực sự "chạm" vào linh hồn của biển.

Nếu một buổi chiều muộn, bạn dạo bước qua cung đường Võ Nguyên Giáp sầm uất, khi cái nắng miền Trung bắt đầu dịu lại và nhường chỗ cho những cơn gió lồng lộng từ vịnh Đà Nẵng, hãy thử rẽ vào East West Brewing – Da Nang. Bạn sẽ nhận ra, nhịp sống biển của thành phố này còn có một thanh âm khác: thư thái, đậm đà và đầy chất thơ.

Không gian mở – Nơi đại dương hòa vào từng hơi thở

Ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến East West Brewing Đà Nẵng không phải là những tấm menu dày đặc, mà là sự khoáng đạt đến ngỡ ngàng của không gian. Tận dụng vị trí đắc địa ngay trước biển Mỹ Khê – một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh, nơi đây được thiết kế để xóa nhòa mọi ranh giới. Không có những bức tường kính ngăn cách, không có sự ngột ngạt của điều hòa; chỉ có con người, kiến trúc và đại dương rộng lớn.

Thiết kế của quán trung thành với phong cách industrial (công nghiệp) hiện đại, mạnh mẽ với những đường nét của kim loại, gỗ trầm và những thùng gỗ khổng lồ đặc trưng. Thế nhưng, sự thô ráp ấy lại được dung hòa một cách tài tình bởi ánh đèn vàng ấm áp và đặc biệt là sắc xanh của biển trời Đà Nẵng.

Khi hoàng hôn dần buông, bầu trời chuyển từ sắc xanh trong sang màu hồng tím rồi nhuộm thẫm không gian bằng một tông màu vàng cam ấm áp. Ánh chiều tà hắt lên mặt bàn, phản chiếu trong ánh mắt của những người đối diện. Ngồi tại đây, nhấp một ngụm đồ uống, ngắm nhìn những con sóng xô bờ và dòng người qua lại trên bãi cát, bạn sẽ thấy nhịp sống như chậm lại một nhịp, nhường chỗ cho sự thư thả trong tâm hồn.

Đồ uống thủ công và Ẩm thực Fusion – Sự giao thoa tinh tế giữa bản sắc và hiện đại

Là thương hiệu tiên phong về đồ uống thủ công, East West Brewing tại Đà Nẵng tiếp tục kể câu chuyện về những hương vị đầy say mê. Điều thú vị là các dòng đồ uống ở đây được nấu một cách tinh tế, giữ vị cân bằng, êm ái và rất dễ tiếp cận. Cho dù bạn là một người sành sỏi hay chỉ muốn tìm một thức uống giải khát mát lạnh cho buổi chiều oi ả, thực đơn đồ uống tại đây đều có thể chiều lòng bạn.

Để cuộc vui bên bờ biển thêm trọn vẹn, thực đơn ẩm thực phong cách fusion chính là chất xúc tác hoàn hảo. Đó là sự kết hợp nhịp nhàng giữa tinh hoa ẩm thực phương Tây và nét chấm phá của hương vị bản địa.

Bạn có thể bắt đầu với những món nhắm nhẹ nhàng, một đĩa pizza nướng củi thơm lừng, hay miếng steak đậm vị được chế biến chuẩn mực. Nhưng điều làm nên sự đặc biệt chính là cách các đầu bếp khéo léo đưa hải sản tươi sống của vùng biển miền Trung hay những loại gia vị địa phương vào món ăn.

Hải sản tươi rói giữ nguyên vị ngọt tự nhiên của biển, khi kết hợp cùng đồ uống thủ công mát lạnh, sảng khoái, bỗng trở nên tròn vị một cách lạ lùng. Ẩm thực tại đây không cố biến mình thành một màn trình diễn cầu kỳ, nó đóng vai trò như một sợi dây kết nối – kết nối món ăn với đồ uống, và kết nối những câu chuyện xung quanh bàn ăn.

Khi trải nghiệm được dệt nên từ những điều bình dị

Có những nơi người ta đến chỉ để ăn một bữa thật nhanh, lại có những nơi níu chân người ta đến vài ba giờ đồng hồ chỉ để tận hưởng không khí. East West Brewing Đà Nẵng thuộc vế thứ hai. Không gian sát biển Mỹ Khê, view trực diện biển và bán đảo Sơn Trà, quán rộng hơn 1.000m², sức chứa khoảng 500 khách, phù hợp cho nhiều dịp đặc biệt và các nhóm khách lớn nhỏ.

Sức hút của góc biển này không nằm riêng lẻ ở một ly đồ uống thủ công ngon hay một đĩa ăn đẹp mắt. Nó là tổng hòa của rất nhiều chi tiết nhỏ nhặt nhưng đắt giá: là cái lành lạnh của gió biển Mỹ Khê thổi vào da thịt, là thanh âm rì rào của sóng vỗ hòa cùng tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng, là màu nắng vàng hanh hao cuối ngày, và là một không gian đủ cởi mở để những câu chuyện cứ thế kéo dài mãi không thôi.

Với những du khách phương xa, đây là một trạm dừng chân đầy cảm xúc để khép lại một ngày dài khám phá Đà Nẵng. Còn với người dân phố biển, nơi đây giống như một "góc trốn" quen thuộc sau những giờ làm việc căng thẳng – nơi họ có thể tìm lại sự cân bằng, ngắm nhìn thành phố quê hương mình