Hình ảnh hot nhất lúc này - "Quân A.P bị áp giải"

Từ tối 21/5 đến trưa 22/5, cái tên Quân A.P bất ngờ phủ sóng khắp Threads cùng nhiều diễn đàn mạng xã hội. Hàng loạt bài đăng liên quan đến nam ca sĩ xuất hiện dày đặc, kéo theo lượng tìm kiếm và thảo luận tăng vọt khiến nhiều người không khỏi hoang mang, tò mò về chuyện gì đang xảy ra.

Giữa thời điểm mạng xã hội liên tục réo tên Quân A.P, một hình ảnh cũ của nam ca sĩ bất ngờ bị “đào lại” và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Đó chính là khoảnh khắc được cư dân mạng gọi vui là “Quân A.P bị áp giải”.

Quân A.P và loạt ảnh gây bão MXH:

Thực tế, loạt bức ảnh này vốn xuất phát từ bài đăng hậu trường được chính Quân A.P chia sẻ hồi đầu năm nay. Khi đó, nam ca sĩ đăng tải hình ảnh kèm dòng trạng thái hài hước: “Hôm nay vui quá, em cảm ơn các anh chị đã hỗ trợ em Quân trong đêm diễn này”.

Trong ảnh, Quân A.P xuất hiện với biểu cảm có phần ngơ ngác, bối rối khi được hai cán bộ công an khoác tay hỗ trợ di chuyển giữa đám đông. Chính gương mặt căng thẳng pha chút “đứng hình” của nam ca sĩ đã khiến nhiều cư dân mạng bật cười vì dễ tạo cảm giác như đang bị “áp giải” thật sự. Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Chỉ sau ít giờ, bài đăng đã thu hút hơn 122 nghìn lượt tương tác cùng khoảng 2,3 nghìn bình luận. Đông đảo khán giả hưởng ứng bầu không khí vui vẻ mà Quân A.P tạo ra, đồng thời để lại hàng loạt bình luận trêu đùa nam ca sĩ.

Nhiều nghệ sĩ, đồng nghiệp cũng tham gia tương tác dưới bài đăng, khiến khoảnh khắc hậu trường này càng trở nên sôi động hơn. Không ít người nhận xét biểu cảm của Quân A.P trong bức hình “căng đến mức dễ gây hiểu lầm”, vô tình biến đây thành một trong những meme được chia sẻ nhiều nhất liên quan đến nam ca sĩ.

Quân A.P trên sân khấu Lễ hội Hoa đào xứ Lạng ở Lạng Sơn hồi tháng 2/2026

Được biết, đây là hình ảnh ghi lại sau buổi biểu diễn của Quân A.P tại Lễ hội Hoa đào xứ Lạng ở Lạng Sơn hồi tháng 1/2026. Do lượng khán giả đổ về quá đông, lực lượng chức năng đã hỗ trợ đảm bảo an ninh cũng như giúp nam ca sĩ di chuyển an toàn trước và sau sân khấu. Khoảnh khắc “viral” vì vậy chỉ đơn giản là một tình huống hậu trường vui nhộn.

Quân A.P đang trở thành tâm điểm MXH

Tuy nhiên, đúng thời điểm mạng xã hội xuất hiện hàng loạt bài đăng bàn tán về Quân A.P, loạt ảnh được tháp tùng tiếp tục bị chia sẻ trở lại với tốc độ chóng mặt. Theo thống kê hiển thị trên Threads, chủ đề liên quan đến nam ca sĩ đã thu hút hơn 200 nghìn lượt bàn luận chỉ trong thời gian ngắn, đưa Quân A.P leo lên mục tìm kiếm thịnh hành. Đáng chú ý, việc nam ca sĩ không cập nhật mạng xã hội trong nhiều ngày gần đây càng khiến nhiều đồn đoán lan rộng. Giữa lúc liên tục bị réo tên, Quân A.P gần như giữ im lặng hoàn toàn, không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào trên trang cá nhân.

Liên hệ với chúng tôi giữa thời điểm mạng xã hội đang bàn tán rầm rộ, Quân A.P cho biết bản thân cũng đang theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng. Khi được hỏi liệu có muốn lên tiếng đính chính hay phản hồi cụ thể trước những đồn đoán đang lan truyền hay không, nam ca sĩ chia sẻ ngắn gọn: “Tôi không có phản hồi gì hết. Cứ đợi PC04 ạ”.

Động thái mới nhất của Quân A.P

Cho đến trưa 22/5, Quân A.P cuối cùng cũng có động thái mới trên trang cá nhân. Nam ca sĩ đăng tải story ghi lại khoảnh khắc đang tập gym với hình ảnh đời thường nhưng nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Dù không trực tiếp nhắc đến những tin đồn đang lan truyền, màn lộ diện này phần nào khiến cư dân mạng có thêm câu trả lời cho riêng mình. Trong đoạn clip ngắn, Quân A.P xuất hiện với tâm trạng khá thoải mái, chăm chú tập luyện trong phòng gym. Ngay sau đó, hình ảnh này tiếp tục được chia sẻ lại trên nhiều diễn đàn mạng xã hội.

Quân A.P là một trong những giọng ca ballad nổi bật của Vbiz

Quân A.P tên thật là Phạm Anh Quân, sinh năm 1997. Nam ca sĩ bắt đầu được chú ý nhờ những đoạn clip cover đăng tải trên mạng xã hội với ngoại hình điển trai cùng chất giọng giàu cảm xúc. Sau đó, anh dần ghi dấu ấn với loạt bản ballad như Ai Là Người Thương Em, Bông Hoa Đẹp Nhất hay Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng. Dù không theo đuổi phong cách kỹ thuật quá phô diễn, Quân A.P vẫn tạo được màu sắc riêng nhờ cách hát nhẹ nhàng, dễ nghe và phù hợp thị hiếu khán giả trẻ.

Cột mốc giúp độ phủ sóng của Quân A.P tăng mạnh đến từ Anh Trai Say Hi. Sau chương trình, nam ca sĩ được biết đến rộng rãi hơn nhờ tính cách hiền lành, đôi lúc ngơ ngác nhưng tạo thiện cảm. Không chỉ giữ hình tượng thư sinh trên sân khấu, Quân A.P còn nhiều lần viral với những khoảnh khắc hài hước phía sau hậu trường. Đến năm 2025, nam ca sĩ tiếp tục trở thành một trong những gương mặt cast chính của Running Man Vietnam mùa 3. Ngoại hình điển trai cùng tính cách gần gũi cũng giúp Quân A.P sở hữu lượng người hâm mộ ngày càng đông đảo sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

