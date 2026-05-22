Thiếu gia Phạm Nghiêm Đức là ai?

Chàng thiếu gia Sài Thành

Phạm Nghiêm Đức sinh năm 1990 tại TP.HCM, trong một gia đình có truyền thống kinh doanh được đánh giá vào hàng đình đám nhất nhì Sài Thành. Mẹ anh, bà Nghiêm Vân Anh, là nữ doanh nhân có tiếng trong hai lĩnh vực cốt lõi: phân phối xe máy và bất động sản quy mô lớn. Gia đình hiện sở hữu ít nhất bốn cửa hàng kinh doanh xe máy cùng hàng loạt mặt bằng tại các vị trí đắc địa khắp TP.HCM, nền tảng tài chính mà không phải thiếu gia nào cũng có được.

Sau ba năm du học tại Canada, Đức Phạm trở về nước không tay trắng. Anh trực tiếp tham gia điều hành chuỗi cửa hàng xe máy của gia đình, đồng thời tự mình gây dựng thêm một chuỗi cà phê có tiếng tại TP.HCM. Những người từng làm việc với anh nhận xét Đức Phạm điềm đạm, ít nói nhưng quyết đoán, phong cách của một người được rèn bởi môi trường kinh doanh thực chiến từ nhỏ, không phải bởi ánh đèn sân khấu.

Đáng chú ý, Đức Phạm còn là em họ của Xemesis, streamer được mệnh danh giàu nhất Việt Nam. Hai cái tên từ cùng một gia tộc, hai con đường khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở điểm chung, luôn thu hút sự tò mò của công chúng.

Đám cưới trong mơ, hôn nhân tan vỡ

Trước khi kết hôn với Diệp Lâm Anh, Đức Phạm gần như vô danh với công chúng đại chúng. Cặp đôi hẹn hò từ năm 2015, công bố chuyện tình cảm năm 2016. Tháng 5/2018, đám cưới diễn ra hoành tráng, đoàn rước dâu bằng siêu xe trị giá 7 tỷ đồng cùng dàn xế hộp đắt tiền đã khiến truyền thông sôi sục. Chỉ sau một đêm, Đức Phạm từ thiếu gia kín tiếng trở thành cái tên được cả làng giải trí biết mặt.

Diệp Lâm Anh

Sau đám cưới, cặp đôi cùng gây dựng thêm chuỗi cửa hàng trà sữa nhượng quyền nổi tiếng khắp Bắc Nam, thương hiệu thời trang và cửa hàng sữa chua tại TP.HCM. Hình ảnh hai vợ chồng trẻ trung, năng động, cùng nhau khởi nghiệp từng là hình mẫu được nhiều người ngưỡng mộ. Họ có với nhau hai người con: bé gái Boorin và một cậu con trai.

Nhưng hào quang không kéo dài. Cuối năm 2019, tin đồn rạn nứt bắt đầu lan ra, với nghi vấn xuất hiện người thứ ba là ca sĩ Quỳnh Thư. Tháng 1/2022, Diệp Lâm Anh xác nhận ly thân và dọn ra ngoài ở riêng. Không tìm được tiếng nói chung, cả hai đưa nhau ra tòa — mở màn cho một trong những cuộc ly hôn ồn ào nhất showbiz Việt những năm gần đây.

Tháng 8/2022, TAND Quận 1 thụ lý vụ ly hôn. Ba lần hòa giải, đều không thành. Phiên sơ thẩm tháng 12/2022 phán quyết mỗi người nuôi một con — Đức Phạm nuôi con trai, Diệp Lâm Anh nuôi con gái. Không đồng ý, Đức Phạm kháng cáo với lý do "điều kiện kinh tế tốt hơn", đề nghị nuôi cả hai. Phía Diệp Lâm Anh cũng kháng cáo, với lý lẽ ngược lại: các con cần sống với mẹ.

Ngày 25/9/2023, tòa phúc thẩm ra phán quyết cuối cùng: giữ nguyên án sơ thẩm mỗi người nuôi một bé, quyền thăm nom bình đẳng, Đức Phạm có trách nhiệm chu cấp 50 triệu đồng mỗi tháng để nuôi dưỡng con gái. Tưởng rằng mọi chuyện khép lại, nhưng những màn đối đầu trên mạng xã hội vẫn liên tục bùng lên. Tháng 11/2025, Diệp Lâm Anh xuất hiện tại công an phường Bến Thành để trình báo về hành vi cố ý làm hư hại tài sản, kéo dài thêm chuỗi drama vốn đã mệt mỏi của cặp đôi cũ này.

Giữa những lần căng thẳng ấy, một chi tiết bất ngờ lại hé lộ một góc khác của Đức Phạm: tại sự kiện đấu giá từ thiện We Love Vietnam hỗ trợ đồng bào miền Bắc sau bão Yagi, anh chi 120 triệu đồng mua bức tranh của chính vợ cũ để làm từ thiện — hành động khiến không ít người phải ngẫm lại.

Những chuyện tình ồn ào

Ba năm sau ly hôn, Đức Phạm không thiếu tên tuổi gắn liền trong các tin đồn tình cảm. Đầu năm 2024, anh bị bắt gặp hôn môi Á hậu Thể thao Việt Nam 2022 Chu Thị Ánh tại một quán bar ở TP.HCM, cả hai đều phủ nhận. Tháng 2/2024, anh bay ra Hà Nội dự sinh nhật ca sĩ Quế Vân, lại rộ tin hẹn hò, lại phủ nhận. Đức Phạm nhất quán chọn im lặng, để báo chí tự đoán.

Vũ Thúy Quỳnh

Đến tháng 9/2025, anh và Á hậu 2 Miss Universe Vietnam 2024 Vũ Thúy Quỳnh (sinh năm 1998) liên tục xuất hiện cùng nhau tại các giải đấu pickleball, môn thể thao đang nổi của giới trẻ Sài Gòn. Cử chỉ thân thiết không che giấu. Tháng 11/2025, Đức Phạm đăng ảnh ôm ấp Vũ Thúy Quỳnh kèm hai chữ "Yêu em", đây là lần đầu tiên sau ba năm anh chính thức công khai một mối quan hệ mới. Bài đăng thu về gần 30.000 lượt "thích" chỉ sau nửa ngày. Đầu năm Bính Ngọ 2026, Vũ Thúy Quỳnh đáp lại: "Ngoại lệ trong suốt 27 năm. Yêu anh."

Mối tình này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán: thiếu gia 35 tuổi và á hậu 27 tuổi, cách nhau 8 tuổi, gặp nhau trên sân pickleball. Cư dân mạng chúc mừng cũng có, so sánh cũng có, đặt câu hỏi về tương lai cũng không thiếu. Đầu tháng 5/2026, loạt story buồn bã của Vũ Thúy Quỳnh dấy lên nghi vấn "toang" nhưng đến thời điểm hiện tại, cả hai chưa có tuyên bố chia tay chính thức.