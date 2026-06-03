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Mẹ đơn thân là "mỹ nhân phim giờ vàng", một mình nuôi 2 con trong căn nhà 100m2 gần Hồ Tây

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Xinh đẹp, tài năng nhưng "mỹ nhân phim giờ vàng" này lại gặp trắc trở trong hôn nhân.

"Mỹ nhân phim giờ vàng" đa tài của showbiz Việt

Lan Phương sinh năm 1983, từng học tại Trường Đại học Ngoại thương nhưng lại bén duyên với nghệ thuật từ khá sớm. Cô hoạt động ở cả sân khấu kịch, điện ảnh và truyền hình. Với khả năng diễn xuất đa dạng, nữ diễn viên được xem là một trong những gương mặt “tắc kè hoa” của màn ảnh Việt.

Khán giả biết đến Lan Phương nhiều hơn sau vai Mai Lan trong bộ phim truyền hình đình đám Cô gái xấu xí. Nhân vật tiểu thư đỏng đảnh, nhiều thủ đoạn nhưng cũng đầy cá tính đã giúp cô tạo dấu ấn mạnh mẽ.

Mỹ nhân phim giờ vàng là mẹ đơn thân, một mình nuôi 2 con trong căn nhà 100m2 gần Hồ Tây - Ảnh 1.

Lan Phương là gương mặt quen thuộc trong các bộ phim giờ vàng VTV

Sau thành công đó, Lan Phương liên tục xuất hiện trong nhiều dự án phim như Những thiên thần áo trắng, Cả một đời ân oán, Nàng dâu order, Thương ngày nắng về hay Gia đình mình vui bất thình lình...

Nữ diễn viên gây ấn tượng bởi khả năng hóa thân đa dạng vào nhiều kiểu nhân vật khác nhau. Từ những vai hiền lành, cam chịu đến các nhân vật cá tính, sắc sảo, cô đều thể hiện khá trọn vẹn. Chính sự linh hoạt trong diễn xuất giúp cô duy trì sức hút suốt nhiều năm làm nghề.

Ngoài phim ảnh, Lan Phương còn được đánh giá cao bởi khả năng ngoại ngữ và sự năng động trong nhiều lĩnh vực. Cô từng tham gia dẫn chương trình, hoạt động cộng đồng và xuất hiện trong các dự án quảng bá văn hóa. Hình ảnh của Lan Phương luôn gắn với sự thông minh, hiện đại và tích cực.

Mỹ nhân phim giờ vàng là mẹ đơn thân, một mình nuôi 2 con trong căn nhà 100m2 gần Hồ Tây - Ảnh 2.

Cô còn là mỹ nhân đa năng của showbiz Việt

Không chỉ làm nghệ thuật, nữ diễn viên còn điều hành công ty riêng, kinh doanh quán cà phê dành cho trẻ em và tham gia các hoạt động quảng cáo. Theo chia sẻ của cô, việc làm nhiều công việc cùng lúc giúp cô chủ động tài chính và có điều kiện chăm sóc các con tốt hơn.

Dù lịch trình dày đặc, Lan Phương vẫn giữ tinh thần làm nghề nghiêm túc. Đồng nghiệp nhận xét cô là người chăm chỉ, cầu toàn và luôn cố gắng hoàn thiện bản thân. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên vẫn giữ được tình cảm của khán giả nhờ hình ảnh sạch scandal và sự tận tâm với nghề.

Cuộc sống tất bật của mẹ đơn thân trong căn hộ gần Hồ Tây

Sau đổ vỡ hôn nhân với chồng Tây, cuộc sống của Lan Phương có nhiều thay đổi. Hiện tại, nữ diễn viên chủ yếu tập trung chăm sóc hai con gái và cân bằng giữa công việc với gia đình.

Theo chia sẻ của Lan Phương, mỗi ngày đều bắt đầu từ sáng sớm. Sau khi đưa con gái lớn Lina lên xe bus đến trường, cô tiếp tục đưa bé Mia tới lớp mầm non rồi mới quay về nhà làm việc online.

Mỹ nhân phim giờ vàng là mẹ đơn thân, một mình nuôi 2 con trong căn nhà 100m2 gần Hồ Tây - Ảnh 3.

Lan Phương hiện là mẹ đơn thân, một mình nuôi 2 con gái

Công việc tại nhà của Lan Phương cũng không hề nhẹ nhàng. Nữ diễn viên phải đọc kịch bản, xử lý công việc kinh doanh, xây dựng nội dung cho các nền tảng trực tuyến và tham gia các dự án quảng cáo. Có thời điểm, Lan Phương gần như phải tranh thủ từng khoảng thời gian ngắn trong ngày mới kịp hoàn thành mọi việc.

Dẫu bận rộn, nữ diễn viên vẫn cố gắng tự tay chăm sóc con thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào người hỗ trợ. Cô quan niệm việc đồng hành cùng các con trong giai đoạn trưởng thành là điều quan trọng nhất.

Không gian sống của ba mẹ con cũng được Lan Phương chăm chút kỹ lưỡng. Căn hộ của cô rộng hơn 100m2, gần Hồ Tây (Hà Nội), có 3 phòng ngủ, nhiều ánh sáng tự nhiên và được bài trí tối giản. Nữ diễn viên ưu tiên sự thoải mái, gọn gàng để các con có môi trường sinh hoạt tốt nhất.

Mỹ nhân phim giờ vàng là mẹ đơn thân, một mình nuôi 2 con trong căn nhà 100m2 gần Hồ Tây - Ảnh 4.

Mỹ nhân phim giờ vàng là mẹ đơn thân, một mình nuôi 2 con trong căn nhà 100m2 gần Hồ Tây - Ảnh 5.

Mỹ nhân phim giờ vàng là mẹ đơn thân, một mình nuôi 2 con trong căn nhà 100m2 gần Hồ Tây - Ảnh 6.

Nữ diễn viên hiện đang sống cùng các con trong căn hộ rộng 100m2 gần Hồ Tây

Nhiều khán giả dành sự cảm thông cho Lan Phương khi chứng kiến hình ảnh cô vừa làm việc vừa chăm con nhỏ. Dù đối diện nhiều áp lực, nữ diễn viên vẫn giữ tinh thần lạc quan và thường chia sẻ những khoảnh khắc tích cực trên mạng xã hội.

Trong các cuộc trò chuyện với truyền thông, Lan Phương từng thừa nhận hành trình làm mẹ đơn thân không hề dễ dàng. Tuy nhiên, hai con gái chính là động lực lớn nhất để cô mạnh mẽ bước tiếp và cố gắng mỗi ngày.

Mỹ nhân phim giờ vàng là mẹ đơn thân, một mình nuôi 2 con trong căn nhà 100m2 gần Hồ Tây - Ảnh 7.

Mỹ nhân phim giờ vàng là mẹ đơn thân, một mình nuôi 2 con trong căn nhà 100m2 gần Hồ Tây - Ảnh 8.

Nhan sắc rạng rỡ, gợi cảm của Lan Phương ở tuổi ngoài 40

Ở tuổi ngoài 40, Lan Phương vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung và vóc dáng đáng ngưỡng mộ. Dù đã trải qua hai lần sinh nở, cô vẫn chăm chỉ tập luyện, duy trì lối sống lành mạnh để cân bằng sức khỏe và tinh thần.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả dành lời khen cho vẻ ngoài rạng rỡ của nữ diễn viên mỗi khi xuất hiện trong các sự kiện hoặc những bộ ảnh đời thường.

Theo Tuệ Anh

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