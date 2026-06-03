Nam NSƯT, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh: "Tôi từng nghĩ chắc mình chỉ làm osin, những việc ở đáy xã hội"

Vừa qua, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSƯT Quyền Linh đã chia sẻ về việc đóng vai khắc khổ ở thời điểm hiện tại.

Anh nói: "Nhiều người bảo bây giờ tôi đóng vai khổ không được. Ngày xưa tôi gầy thì đóng được, giờ mập rồi. Nhưng đâu phải cứ khổ là gầy, rất nhiều người nghèo vẫn mập. Nhiều người tôi gặp mập lắm, nhưng họ vẫn nghèo, vẫn khổ. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

Quyền Linh

Giờ tôi vẫn đóng vai nghèo được. Việc tôi mang dép tổ ong là bình thường. Trừ khi nào đi dự tiệc, event thì tôi đi giày, còn ra đường tôi đi dép tổ ong cho thoải mái là chuyện bình thường.

Bây giờ, tôi chỉ cần nhịn đói 3 tháng cho gầy, mặt khắc khổ thì vẫn đóng vai nghèo được. Là diễn viên thì vai nào cũng phải hoàn thành".

Tiếp đó, nam nghệ sĩ chia sẻ về bí quyết thành công: "Tôi đã từng chưa thành công, từng bươn chải đến kiệt sức, cố gắng nỗ lực đến rơi nước mắt, đổ mồ hôi tới mức không còn mồ hôi mà đổ, để vươn đến thành công.

Nhưng để thành công khó lắm, khó vô cùng. Ngoài cố gắng, nỗ lực còn cần có sự may mắn. May mắn quan trọng lắm.

Nhiều người nói nếu bắt đầu từ con số 0 thì không bao giờ thành công. Điều này đúng mà cũng sai. Đúng ở chỗ, có thực mới vực được đạo, có kinh tế thì mới phát triển. Nhưng không có nghĩa nếu không có gì thì không thành công. Chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta không cố gắng.

Đi từ con số 0 vẫn có thể thành công nhưng phải cố gắng gấp nhiều lần. Đừng tự nói với mình không có gì thì không thành công.

Tôi từng không có gì trong tay và cũng từng nghĩ chắc cuộc đời tôi sẽ mãi như vậy. Tôi nghĩ chắc cuộc đời tôi chỉ làm osin, làm thuê làm mướn, làm những việc ở tận đáy xã hội.

Nhưng rồi tôi nghĩ không lẽ ông trời lại bất công với mình đến thế. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng, nỗ lực. Trong nỗ lực đó có một điều quan trọng là sự nhiệt tình. Sự nhiệt tình rất quan trọng trong cuộc sống này.

Ngày đó tôi đến hãng phim chơi với anh em, chỉ là hạt cát nhỏ trong các anh em đồng nghiệp, không là gì cả. Tôi thấy mình nhỏ bé, không dám xin vai vì không có gì để xin cả".

Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ đa năng nổi bật của showbiz Việt. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ đầu thập niên 1990 với vai trò diễn viên điện ảnh, ghi dấu qua nhiều bộ phim như Đồng tiền xương máu, Những nẻo đường phù sa, Giao thời...

Sau đó, Quyền Linh trở thành MC quen thuộc của hàng loạt chương trình nhân văn. Với lối dẫn chân chất, gần gũi, anh được khán giả yêu mến gọi là "MC quốc dân" và giành nhiều giải Mai Vàng trong sự nghiệp. Hiện tại, Quyền Linh còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.