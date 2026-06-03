Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam NSƯT, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh: "Tôi từng nghĩ chắc mình chỉ làm osin, những việc ở đáy xã hội"

| | Lifestyle

"Bây giờ tôi chỉ cần nhịn đói 3 tháng cho gầy, mặt khắc khổ thì vẫn đóng vai nghèo được", Quyền Linh nói.

Vừa qua, tại kênh Hãng phim Nguyễn Đình Chiểu, NSƯT Quyền Linh đã chia sẻ về việc đóng vai khắc khổ ở thời điểm hiện tại.

Anh nói: "Nhiều người bảo bây giờ tôi đóng vai khổ không được. Ngày xưa tôi gầy thì đóng được, giờ mập rồi. Nhưng đâu phải cứ khổ là gầy, rất nhiều người nghèo vẫn mập. Nhiều người tôi gặp mập lắm, nhưng họ vẫn nghèo, vẫn khổ. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

Nam NSƯT, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh: "Tôi từng nghĩ chắc mình chỉ làm osin, những việc ở đáy xã hội" - Ảnh 1.

Quyền Linh

Giờ tôi vẫn đóng vai nghèo được. Việc tôi mang dép tổ ong là bình thường. Trừ khi nào đi dự tiệc, event thì tôi đi giày, còn ra đường tôi đi dép tổ ong cho thoải mái là chuyện bình thường.

Bây giờ, tôi chỉ cần nhịn đói 3 tháng cho gầy, mặt khắc khổ thì vẫn đóng vai nghèo được. Là diễn viên thì vai nào cũng phải hoàn thành".

Tiếp đó, nam nghệ sĩ chia sẻ về bí quyết thành công: "Tôi đã từng chưa thành công, từng bươn chải đến kiệt sức, cố gắng nỗ lực đến rơi nước mắt, đổ mồ hôi tới mức không còn mồ hôi mà đổ, để vươn đến thành công.

Nhưng để thành công khó lắm, khó vô cùng. Ngoài cố gắng, nỗ lực còn cần có sự may mắn. May mắn quan trọng lắm.

Nhiều người nói nếu bắt đầu từ con số 0 thì không bao giờ thành công. Điều này đúng mà cũng sai. Đúng ở chỗ, có thực mới vực được đạo, có kinh tế thì mới phát triển. Nhưng không có nghĩa nếu không có gì thì không thành công. Chúng ta chỉ thất bại khi chúng ta không cố gắng.

Nam NSƯT, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh: "Tôi từng nghĩ chắc mình chỉ làm osin, những việc ở đáy xã hội" - Ảnh 2.

Đi từ con số 0 vẫn có thể thành công nhưng phải cố gắng gấp nhiều lần. Đừng tự nói với mình không có gì thì không thành công.

Tôi từng không có gì trong tay và cũng từng nghĩ chắc cuộc đời tôi sẽ mãi như vậy. Tôi nghĩ chắc cuộc đời tôi chỉ làm osin, làm thuê làm mướn, làm những việc ở tận đáy xã hội.

Nhưng rồi tôi nghĩ không lẽ ông trời lại bất công với mình đến thế. Tôi tự nhủ mình phải cố gắng, nỗ lực. Trong nỗ lực đó có một điều quan trọng là sự nhiệt tình. Sự nhiệt tình rất quan trọng trong cuộc sống này.

Ngày đó tôi đến hãng phim chơi với anh em, chỉ là hạt cát nhỏ trong các anh em đồng nghiệp, không là gì cả. Tôi thấy mình nhỏ bé, không dám xin vai vì không có gì để xin cả".

Nam NSƯT, Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh: "Tôi từng nghĩ chắc mình chỉ làm osin, những việc ở đáy xã hội" - Ảnh 3.

Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ đa năng nổi bật của showbiz Việt. Anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ đầu thập niên 1990 với vai trò diễn viên điện ảnh, ghi dấu qua nhiều bộ phim như Đồng tiền xương máu, Những nẻo đường phù sa, Giao thời...

Sau đó, Quyền Linh trở thành MC quen thuộc của hàng loạt chương trình nhân văn. Với lối dẫn chân chất, gần gũi, anh được khán giả yêu mến gọi là "MC quốc dân" và giành nhiều giải Mai Vàng trong sự nghiệp. Hiện tại, Quyền Linh còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam.

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 xã mát mẻ quanh năm chỉ 20 độ, diện tích sau mở rộng to gấp 37 lần thị trấn cũ: 3 lần liên tiếp được World Travel Awards gọi tên, không phải Sa Pa

Việt Nam có 1 xã mát mẻ quanh năm chỉ 20 độ, diện tích sau mở rộng to gấp 37 lần thị trấn cũ: 3 lần liên tiếp được World Travel Awards gọi tên, không phải Sa Pa Nổi bật

Ái nữ nhà Tập đoàn Capella Holdings Chloe Nguyễn cùng dàn KOL đổ bộ “khu vườn mùi hương” của thương hiệu nước hoa đình đám nước Pháp

Ái nữ nhà Tập đoàn Capella Holdings Chloe Nguyễn cùng dàn KOL đổ bộ “khu vườn mùi hương” của thương hiệu nước hoa đình đám nước Pháp Nổi bật

5 lợi ích khi trồng cây đại phú gia

5 lợi ích khi trồng cây đại phú gia

21:09 , 03/06/2026
Khoai Lang Thang đang vướng vào rắc rối gì?

Khoai Lang Thang đang vướng vào rắc rối gì?

20:54 , 03/06/2026
Bức ảnh bóc trần việc photoshop quá đà để có visual tiên tử của Lưu Thi Thi

Bức ảnh bóc trần việc photoshop quá đà để có visual tiên tử của Lưu Thi Thi

20:22 , 03/06/2026
Người phụ nữ 40 tuổi uống nước ép táo nguyên chất 100% mỗi ngày, kết quả xét nghiệm của bác sĩ gây bất ngờ!

Người phụ nữ 40 tuổi uống nước ép táo nguyên chất 100% mỗi ngày, kết quả xét nghiệm của bác sĩ gây bất ngờ!

19:50 , 03/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên