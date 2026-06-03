Bức ảnh bóc trần việc photoshop quá đà để có visual tiên tử của Lưu Thi Thi

Theo tờ Sohu, Lưu Thi Thi là 1 trong những biểu tượng sắc đẹp thuộc lứa tiểu hoa đán 85 đình đám trong giới giải giải Hoa ngữ suốt nhiều năm qua. Nữ diễn viên được công chúng yêu thích, bảo vệ nhờ sở hữu nhan sắc điềm đạm, dịu dàng và tao nhã như thể bước ra từ một bức họa cổ phong thời xưa. Do đó, cô được ca ngợi là "mỹ nhân cổ điển đẹp nhất Trung Quốc".

Tuy nhiên, mới đây, Lưu Thi Thi đã rơi vào tình huống vô cùng xấu hổ tại sự kiện Vogue khi bị bóc trần việc photoshop quá đà để có visual tiên tử. Khán giả xứ tỷ dân đã sốc nặng khi nhìn thấy nhan sắc thật ngoài đời khác xa với ảnh chưa qua chỉnh sửa của mỹ nhân Bộ Bộ Kinh Tâm. Trong hình ảnh được chụp trên thảm đỏ sự kiện và không hề can thiệp photoshop trước khi đăng lên, gương mặt của Lưu Thi Thi lộ rõ sự mệt mỏi, mí mắt sụp, hốc mắt sâu, ánh nhìn vô hồn lờ đờ.

Lưu Thi Thi gây tranh cãi với nhan sắc thật (ảnh trái) hoàn toàn khác biệt với loạt ảnh đã qua chỉnh sửa. Ảnh: Sina.

Trong ảnh do studio đăng tải trước giờ G sự kiện, tiểu hoa đán 85 đình đám đẹp hoàn hảo, trẻ trung với làn da căng mịn, đường nét gương mặt tinh xảo thanh tú. Ảnh: Xiaohongshu.

Tuy nhiên, nhan sắc thật trên thảm đỏ của Lưu Thi Thi lại làm công chúng sốc nặng. Ảnh: Weibo.

Qua cam thường của cánh truyền thông, gương mặt của Lưu Thi Thi lộ rõ sự mệt mỏi, mí sụp, hốc mắt sâu, ánh mắt vô hồn lờ đờ. Ảnh: Sina.

Loạt ảnh chụp cận mặt bằng cam thường và 0% chỉnh sửa của truyền thông tại sự kiện Vogue đã phơi bày sự giả dối, lạm dụng photoshop quá đà để có visual như AI tạo ra, không 1 khuyết điểm của ngọc nữ hạng A. Do đó, không ít khán giả cho biết họ thất vọng, cảm thấy như bị Lưu Thi Thi cho ăn cú lừa cực lớn.

Thực tế, Lưu Thi Thi không tránh khỏi sự tàn phá của thời gian khi bước sang ngưỡng U40. Để che dậy dấu hiệu lão hóa, Lưu Thi Thi luôn chú trọng chỉnh sửa kỹ lưỡng mọi bức hình sẽ tới tay công chúng. Tuy nhiên, việc xoá mờ mọi khuyết điểm, biến những bức ảnh càng khác xa so với nhan sắc thực tế trong mỗi lần dự sự kiện, vô tình khiến cô dính tranh cãi sống ảo quá đà.

Nhiều khán giả cho biết họ cảm thấy như bị Lưu Thi Thi lừa dối khi cô níu giữ nhan sắc trẻ trung bằng ảnh photoshop. Trong mọi bức ảnh tung ra, cô đều xóa nhòa mọi khuyết điểm, dấu vết lão hóa tự nhiên. Ảnh: Sina.

Lưu Thi Thi sinh năm 1987, là 1 trong những tiểu hoa đán 85 hàng đầu Cbiz cùng Lưu Diệc Phi, Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, Nghê Ni... Tại showbiz Hoa ngữ, nữ diễn viên được mệnh danh là ngọc nữ với đời tư sạch bóng scandal, lại sở hữu vẻ đẹp được ca ngợi là "cổ nhân trời chọn", người định nghĩa lại bốn chữ cốt cách mỹ nhân: thanh tú - mềm mại - an tĩnh - quý phái. Cô không chỉ có dung mạo đẹp, còn có khí chất thanh tao, không cần trưng trổ quá đà nhưng vẫn tỏa sáng.

Về đời tư, Lưu Thi Thi kết hôn với Ngô Kỳ Long vào năm 2015. Họ nảy sinh tình cảm sau khi hợp tác trong bộ phim Bộ Bộ Kinh Tâm vào năm 2011. Dù hơn kém nhau đến 17 tuổi, họ vẫn được khen đẹp đôi. Sau gần 5 năm gắn bó, hai nghệ sĩ hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống hôn nhân.

Nhan sắc chuẩn ngọc nữ của Lưu Thi Thi năm 18 tuổi. Ảnh: Sina.

Cô sở hữu vẻ đẹp được ca ngợi là "cổ nhân trời chọn". Ảnh: Xiaohongshu

Nguồn: Sina, Sohu