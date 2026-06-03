Việt Nam có 3 "ông hoàng nhạc đỏ" nổi đình đám: Người "lẻ bóng" trong cơ ngơi 10.000m2, người sống kín tiếng, viên mãn ở tuổi U60

Trong nhiều thập niên, nhắc đến dòng nhạc đỏ Việt Nam, công chúng thường nhớ ngay tới bộ ba nghệ sĩ gồm NSƯT Việt Hoàn, Trọng Tấn và NSƯT Đăng Dương. Bộ ba gây chú ý khi cùng xuất hiện trong chương trình Liên hoan Tiếng hát sinh viên năm 1998 với ca khúc Đường chúng ta đi của nhạc sĩ Huy Du và nhanh chóng tạo được tiếng vang.

“Tam ca nhạc đỏ” nổi danh

Sự kết hợp ăn ý giữa ba giọng ca hàng đầu đã tạo nên thương hiệu “Tam ca nhạc đỏ” nổi tiếng, ghi dấu ấn với hàng loạt chương trình nghệ thuật lớn và những ca khúc đi cùng năm tháng. Họ từng tổ chức liveshow chung, đồng thời chia sẻ về mối quan hệ thân thiết, xem nhau như anh em trong gia đình. Bên cạnh sự nghiệp được khán giả yêu mến, cuộc sống riêng của cả ba nghệ sĩ cũng luôn nhận được sự quan tâm của công chúng.

NSƯT Việt Hoàn

NSƯT Việt Hoàn sinh năm 1966 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật và sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ. Bước ngoặt đưa anh đến với con đường ca hát chuyên nghiệp là giải nhất cuộc thi đơn ca toàn tỉnh năm 18 tuổi. Sau đó, anh lần lượt công tác tại Đội Văn nghệ Công an TP. Hải Phòng, Nhà hát Nhạc nhẹ Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam, từng bước khẳng định vị trí trong làng nhạc đỏ.

"Ngần đó thời gian để cái tên Việt Hoàn có chỗ đứng trong lòng khán giả như bây giờ, tôi đã phải hy sinh và đánh đổi nhiều. Tôi nghĩ cuộc đời, âm nhạc và khán giả đã cho tôi nhiều thứ" , Việt Hoàn nói.

Sở hữu chất giọng giàu cảm xúc, thiên về màu sắc trữ tình, Việt Hoàn ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Những ánh sao đêm, Thành phố hoa phượng đỏ, Chảy đi sông ơi, Tình ta biển bạc đồng xanh, Đường chúng ta đi… Nhiều khán giả ưu ái gọi anh là “chàng Trương Chi của làng nhạc đỏ”.

Nam NSƯT từng có cuộc hôn nhân kéo dài khoảng 14 năm với ca sĩ Hoa Trần, người kém anh 18 tuổi. Thế nhưng sau nhiều năm chung sống, cả hai quyết định chia tay.

Hiện nay, nam ca sĩ sinh sống tại khu nhà vườn rộng hơn 10.000m2 ở ngoại thành Hà Nội. Trên trang cá nhân, Việt Hoàn thường xuyên chia sẻ hình ảnh chăm sóc cây cối, trồng rau, nuôi gia súc, làm vườn hay tự tay sửa sang khuôn viên trang trại.

Nhà vườn hơn 10.000m2 của NSƯT Việt Hoàn

NSƯT Việt Hoàn cho biết cuộc sống sau ánh đèn sân khấu của mình giống một người nông dân bình dị. Với anh, sống gần gũi với thiên nhiên là điều tuyệt vời, giúp duy trì tinh thần thoải mái và sức khỏe tốt.

“Tôi là người biết hưởng thụ cuộc sống và sẽ biết nhận show thế nào để có thời gian chăm sóc bản thân, nhất là ở tuổi của tôi. Tôi là người yêu cuộc sống tự do, yêu thiên nhiên. Vì vậy, nếu mình biết cân đối công việc và việc hưởng thụ cuộc sống, chắc chắn sẽ thấy hạnh phúc” , nam nghệ sĩ chia sẻ.

Trọng Tấn

Trọng Tấn sinh năm 1976, được biết đến là một trong những ca sĩ đắt show bậc nhất dòng nhạc đỏ. Anh tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và sớm được chú ý nhờ chất giọng tenor đẹp cùng nền tảng thanh nhạc bài bản. Nam nghệ sĩ từng giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình năm 1999 và được khán giả yêu mến qua những ca khúc như Tiếng đàn bầu , Tình ca , Tình ta biển bạc đồng xanh , Đất nước trọn niềm vui , Nơi đảo xa …

Trọng Tấn tự nhận mình may mắn khi con đường sự nghiệp khá thuận lợi, nhận được sự giúp đỡ của nhiều người thầy lớn. Tuy nhiên, anh nhấn mạnh rằng không có thành công nào đến dễ dàng và những gì đạt được đều là kết quả của quá trình nỗ lực bền bỉ.

Cuộc sống gia đình của Trọng Tấn lại khá êm đềm khi anh kết hôn với bà xã Thanh Hoa, người bạn học từ thời cấp ba. Vợ là người đồng hành, góp phần giúp sự nghiệp của nam nghệ sĩ ngày càng thăng hoa. “Vợ tôi cũng là người phụ nữ đáng cho nhiều người mơ ước. Cô ấy đẹp, có 2 bằng đại học, hơn nữa lại hết lòng vì chồng con. Một người đàn ông còn cần gì hơn thế” , Trọng Tấn nói về vợ.

Cuộc sống gia đình viên mãn của ca sĩ Trọng Tấn

Vợ chồng anh sở hữu nhiều cơ ngơi đáng ngưỡng mộ ở Hà Nội và quê nhà Thanh Hóa, trong đó có căn nhà vườn rộng khoảng 4.000m2 ở ngoại ô Hà Nội. Nam nghệ sĩ cho biết trong thời gian không đi diễn, anh tìm niềm vui bằng cách ở bên gia đình, trồng rau và chăm sóc thú cưng.

“Tôi hướng nội và rất coi trọng giá trị gia đình. Tôi có thể ngồi trên tầng thượng này và uống trà, chăm cây, ngắm lũ mèo cả ngày mà không chán. Có những khoảng thời gian mấy ngày tôi không ra khỏi nhà, tôi vẫn thấy rất vui vẻ và tận hưởng” , Trọng Tấn nói.

Hai con của Trọng Tấn cũng sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và đều theo học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nam ca sĩ nhiều lần bày tỏ niềm tự hào về thành tích học tập cũng như khả năng âm nhạc của các con.

Trọng Tấn tận hưởng cuộc sống với đam mê vườn tược

NSƯT Đăng Dương

NSƯT Đăng Dương sinh năm 1974, được gia đình sớm phát hiện năng khiếu âm nhạc từ năm 12 tuổi. Anh theo học đàn bầu và thanh nhạc tại Nhạc viện Hà Nội, nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Sở hữu chất giọng khỏe, vang và giàu cảm xúc, Đăng Dương được giới chuyên môn đánh giá cao ở cả dòng nhạc thính phòng lẫn nhạc cách mạng. Sau khi tốt nghiệp Nhạc viện và trở thành giảng viên, anh công tác tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam. Tên tuổi của Đăng Dương gắn liền với các ca khúc như Tiếng hát từ thành phố mang tên Người , Việt Nam quê hương tôi , Hát về cây lúa hôm nay , Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn , Hà Nội niềm tin và hy vọng …

Để thể hiện thành công những ca khúc cách mạng, nam nghệ sĩ cho biết bản thân luôn không ngừng học hỏi, rèn luyện, đọc sách và xem các tài liệu lịch sử để hiểu rõ hơn về bối cảnh ra đời của tác phẩm.

“Đặc biệt là dòng nhạc cách mạng thì phải rèn luyện thường xuyên hàng ngày. Giọng hát của dòng nhạc này yêu cầu như vậy. Nếu mà không hiểu kỹ, không nghiên cứu kỹ thì không thể hát được những tác phẩm âm nhạc truyền thống. Khi mà chúng ta đã hết mình và cháy hết mình trong nghệ thuật, làm tốt nhất dòng nhạc đó thì khán giả đến với chúng ta” , NSƯT Đăng Dương tâm sự.

Năm 2023, anh tổ chức liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát và nhận được sự ủng hộ của đông đảo khán giả. Sau dấu mốc này, Đăng Dương tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật sôi nổi. Năm 2025, anh đảm nhận vai trò nghệ sĩ mở màn trong 2 concert Quốc gia, để lại nhiều ấn tượng với công chúng.

NSƯT Đăng Dương và vợ

Về đời tư, Đăng Dương khá kín tiếng. Nam nghệ sĩ kết hôn từ năm 2002 với bà xã Kim Xuyến, người từng là ca sĩ nhạc nhẹ tại Đoàn Nghệ thuật Quân khu 2. Sau hơn hai thập kỷ chung sống, cuộc hôn nhân của họ vẫn giữ được sự bền chặt và hạnh phúc.

“Tôi không giàu có nhưng thảnh thơi, thoải mái. Đối với tôi, cuộc sống như vậy là ổn. Vợ chồng tôi muốn tập trung vào chuyên môn, nghệ thuật. Chúng tôi thấy hạnh phúc, biết đủ” , NSƯT Đăng Dương chia sẻ.

(Tổng hợp/Ảnh: FBNV)