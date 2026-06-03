Phát hiện 1 KOL quảng cáo bán kim cương, khách chàng chốt đơn 380 lần: Đi kiểm định kết quả gây sốc

Gần đây, những phiên livestream bán đá quý, kim cương trên MXH Trung Quốc liên tục thu hút sự chú ý. Không ít KOL và streamer xuất hiện với hình ảnh sang chảnh, liên tục giới thiệu “kim cương thiên nhiên”, “đá quý Myanmar” hay các món trang sức có khả năng tăng giá, thu mua lại trong tương lai.

Giữa lúc xu hướng này ngày càng nở rộ, cư dân mạng Trung Quốc lại nhắc nhiều tới vụ việc từng gây xôn xao: Một nữ KOL livestream bán “kim cương” đã khiến một người phụ nữ tin tưởng tới mức chốt đơn hơn 380 lần, chi tổng cộng 160.000 NDT (khoảng 624 triệu đồng) để mua gần 500 món trang sức.

Điều gây chú ý là trong suốt các buổi livestream, người bán liên tục khẳng định những món đồ này là “kim cương tự nhiên”, thậm chí còn hứa sẽ thu mua lại với giá cực cao sau một thời gian. Nhưng kết quả kiểm định sau đó lại khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Vụ việc được chương trình dân sinh của đài Vân Nam (Trung Quốc) đưa tin và nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận trên MXH. Nhiều netizen cho rằng đây là ví dụ điển hình cho kiểu livestream “bán giấc mơ làm giàu”, tận dụng niềm tin của người xem vào hình ảnh hào nhoáng và những câu chuyện đầu tư sinh lời đầy hấp dẫn.

Tin lời KOL livestream bán “kim cương”, người phụ nữ chốt đơn 380 lần

Theo chia sẻ của bà Ly (đã đổi tên), vào đầu tháng 1, bà tình cờ xem một phiên livestream bán trang sức của một nữ streamer trên nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc. Trong các buổi phát sóng, người này liên tục giới thiệu những món trang sức lấp lánh là “kim cương”, thậm chí nhấn mạnh đây là “kim cương tự nhiên”.

Không chỉ đơn thuần bán hàng, nữ streamer còn xây dựng hình ảnh như một người chuyên thu mua đá quý ở nước ngoài, thường xuyên chia sẻ các câu chuyện phía sau nguồn hàng để tăng độ tin tưởng với người xem.

Nữ KOL lúc này có lượng người theo dõi lớn trên mạng xã hội, xây dựng câu chuyện khiến nhiều người tin là có thật.

Trong một livestream, người này kể rằng mình đang thu mua kim cương tại Myanmar nhưng gặp rắc rối với đối tác địa phương vì bán hàng “quá rẻ”. Theo lời kể, phía đối tác muốn hủy thỏa thuận và yêu cầu trả thêm tiền, dẫn tới mâu thuẫn. Nữ streamer còn xuất hiện với gương mặt có dấu vết bị thương, nói rằng mình bị cướp mất hộ chiếu nên không thể trở về Trung Quốc.

Cô liên tục kêu gọi những “chị em trong livestream” hỗ trợ bằng cách mua giúp số “kim cương” này để đưa hàng về nước, đồng thời hứa sau đó sẽ thu mua lại với giá cực cao.

Những lời quảng cáo và câu chuyện kịch tính này khiến bà Lý tin tưởng hoàn toàn.

“Ví dụ chiếc nhẫn đó, sau này họ sẽ mua lại với giá 800.000 NDT (khoảng 3,6 tỷ đồng). Có món thì nói sẽ thu mua lại với giá 150.000 NDT (khoảng 580 triệu đồng), có món là 450.000 NDT (khoảng 1,7 tỷ đồng)”, b à kể lại trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình.

Theo lịch sử giao dịch được công bố, bà Ly đã đặt hơn 380 đơn hàng khác nhau, mỗi đơn có từ 3-4 món trang sức gồm nhẫn, dây chuyền và khuyên tai. Tổng cộng số lượng sản phẩm bà mua lên tới khoảng 400-500 món.

Bà Ly chốt đơn ầm ầm, với đủ loại mẫu mã khác nhau.

Giá mỗi món dao động từ hơn 500 đến khoảng 800 NDT. Vì tin rằng chỉ sau vài tháng, số “kim cương” này sẽ được thu mua lại với giá cao, bà Ly liên tục xuống tiền với suy nghĩ đây là cơ hội kiếm lời hiếm có.

Ban đầu, người phụ nữ dùng tiền tiết kiệm cá nhân để mua hàng. Tuy nhiên càng theo dõi livestream, bà càng tin rằng mình đang nắm trong tay cơ hội đổi đời.

“Khi đó trong tay tôi còn chút tiền nên đổ hết vào. Sau này không còn tiền nữa thì nền tảng cho vay hạn mức, tôi lại dùng hạn mức vay để mua tiếp” , bà nói.

Chưa dừng lại ở đó, sau khi dùng hết hạn mức tín dụng trên tài khoản cá nhân, bà còn lấy điện thoại của chồng để tiếp tục đặt hàng vì trong máy có liên kết thẻ tín dụng.

Tổng cộng, bà Ly đã chi khoảng 160.000 NDT (hơn 624 triệu đồng) cho những món trang sức được quảng cáo là kim cương tự nhiên.

Nếu đúng như lời nữ streamer cam kết, số “kim cương” này sau đó có thể được mua lại với giá lên tới vài triệu NDT. Nhưng đúng lúc bà Ly còn đang nghĩ tới viễn cảnh đổi đời, mọi chuyện bắt đầu trở nên bất thường.

Khoảng đầu tháng 4, nữ streamer bất ngờ ngừng livestream. Trước đó, người này từng hứa sẽ “đối soát” và thu mua lại sản phẩm từ tháng 2 nhưng hoàn toàn không có động tĩnh.

“Khi tôi hỏi phía chăm sóc khách hàng, họ cứ kéo dài mãi nên tôi bắt đầu thấy có vấn đề”, bà Ly kể.

Người phụ nữ lập tức yêu cầu trả hàng hoàn tiền nhưng được thông báo đã quá thời hạn hậu mãi. Khi liên hệ nền tảng thương mại điện tử, bà tiếp tục nhận câu trả lời rằng cửa hàng chưa đóng tiền ký quỹ nên nền tảng không thể hoàn tiền, đồng thời yêu cầu bà tự thương lượng với người bán.

Kết quả kiểm định gây sốc: Không phải kim cương tự nhiên

Trong lúc tuyệt vọng, bà Ly mang một đôi khuyên tai đi kiểm định.

Kết quả cho thấy loại đá được gắn trên sản phẩm không phải kim cương tự nhiên như quảng cáo, mà là cubic zirconia (CZ) - một loại đá tổng hợp thường dùng để mô phỏng kim cương. CZ có vẻ ngoài khá giống kim cương khi nhìn bằng mắt thường nhờ độ sáng và độ lấp lánh cao, tuy nhiên giá trị thực tế thấp hơn rất nhiều và thường xuất hiện trong các dòng trang sức thời trang giá rẻ.

Điều này đồng nghĩa với việc số “kim cương” mà bà Ly tin tưởng mua suốt nhiều tháng thực chất không phải kim cương tự nhiên.

“Tôi muốn dùng chính trải nghiệm của mình để cảnh báo mọi người”, bà nói trên sóng truyền hình.

Nữ KOL này cũng biến mất. Ảnh minh họa.

Sau khi vụ việc được đăng tải, nhiều cư dân mạng Trung Quốc cho rằng điều đáng sợ nhất không nằm ở vài món trang sức giả, mà ở cách livestream hiện nay tạo ra cảm giác “ai cũng đang kiếm được tiền”.

Nhiều bình luận cho rằng chỉ cần suy nghĩ kỹ sẽ thấy mô hình này đầy lỗ hổng: Nếu thật sự là kim cương tự nhiên, giá bán sẽ không thể chỉ vài trăm NDT mỗi món, càng vô lý hơn khi hứa thu mua lại với giá hàng trăm nghìn NDT.

Hiện livestream liên quan đã ngừng hoạt động, trong khi bộ phận CSKH của cửa hàng thường xuyên không phản hồi. Sau buổi phỏng vấn, đài truyền hình cho biết phía nền tảng thương mại điện tử đã liên hệ lại với bà Ly để tiếp tục xác minh các đơn hàng.

Câu chuyện của bà Ly cũng khiến nhiều người liên tưởng tới làn sóng “đầu tư cảm xúc” trên livestream hiện nay. Chỉ cần một câu chuyện đủ kịch tính, vài lời hứa lợi nhuận khổng lồ cùng hiệu ứng đám đông trong phòng livestream, không ít người sẵn sàng bỏ qua những dấu hỏi rất cơ bản.

Bởi suy cho cùng, nếu thật sự là kim cương tự nhiên, có lẽ chẳng ai bán chúng theo kiểu “xả hàng cứu trợ” với giá rẻ đến khó tin như vậy.