Đã có câu trả lời cho tin đồn Lưu Diệc Phi đang hẹn hò và sống chung với Bành Quán Anh

Những ngày qua, mối quan hệ của Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh bất ngờ nhận được sự chú ý lớn trên MXH Weibo. Cặp sao vướng nghi vấn "phim giả tình thật" sau khi hợp tác trong Câu Chuyện Hoa Hồng. Theo đó, cư dân mạng đã soi ra bằng chứng Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh nhiều lần xuất hiện với những món đồ có phong cách tương đồng như áo phông phiên bản giới hạn, ốp điện thoại cùng mẫu, dây chuyền bạc giống nhau hay đăng ảnh ở không gian có nội thất tương tự.

Một "manh mối" khác được người hâm mộ đặc biệt chú ý là bữa tiệc riêng tư của nữ diễn viên Chu Châu, bạn diễn của cả hai trong phim Câu Chuyện Hoa Hồng. Bành Quán Anh có mặt tại sự kiện, trong khi người phụ nữ đứng cạnh anh bị cho là đeo chiếc nhẫn kim cương giống hệt món trang sức mà Lưu Diệc Phi từng sử dụng. Những chi tiết trùng hợp về thời gian và địa điểm càng làm dấy lên nghi vấn cả hai đang bí mật hẹn hò, chung sống.

Nghi vấn Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh bí mật hẹn hò, chung sống ầm ĩ MXH Weibo những ngày qua. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, theo tờ 163 tìm hiểu được, Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh không có mối quan hệ tình cảm nào với nhau, thậm chí đến giao tiếp hay tương tác xã giao ngoài đời cũng không có. Nghi vấn tình ái xuất hiện trên MXH suốt thời gian qua là do phía đoàn đội của nhà trai mua bài. Mục đích của họ là muốn "ké fame" Lưu Diệc Phi để giúp tên tuổi Bành Quán Anh được chú ý và qua đó giúp anh có được nhiều dự án phim ảnh, sự kiện thương mại hơn trong ngành giải trí.

Theo nguồn tin, Lưu Diệc Phi là người rất cẩn trọng trong việc kết bạn. "Thần tiên tỷ tỷ" có rất ít bạn bè trong ngành giải trí. Nữ diễn viên cũng có nguyên tắc "bất di bất dịch" đó là sẽ không qua lại với nghệ sĩ kém danh tiếng, có địa vị thấp hơn mình. Do đó, Bành Quán Anh - 1 nam diễn viên hạng B - chưa bao giờ là đối tượng được Lưu Diệc Phi để mắt đến. Không chỉ vậy, suốt thời gian qua, cánh săn ảnh Trung Quốc cũng chưa từng 1 lần bắt gặp Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh xuất hiện bên nhau.

Các nguồn tin trong giới cho biết Lưu Diệc Phi không hề hẹn hò hay có mối liên hệ nào với Bành Quán Anh. Ảnh: Sina.

Nữ diễn viên cũng có nguyên tắc bất di bất dịch đó là sẽ không qua lại với nghệ sĩ kém danh tiếng, có địa vị thấp hơn mình. Do đó, Bành Quán Anh không phải là đối tượng kết bạn, qua lại của Lưu Diệc Phi.

Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh từng gây sốt khi đóng cặp trong bộ phim truyền hình Câu Chuyện Hoa Hồng vào năm 2024. Trong phim, Bành Quán Anh vào vai Trang Quốc Đống - mối tình đầu của nhân vật Hoàng Diệc Mai do Lưu Diệc Phi thể hiện. Chỉ trong 5 tập đầu, họ đã trao nhau 27 nụ hôn nồng nhiệt. Lưu Diệc Phi và Bành Quán Anh ghi điểm nhờ phản ứng hóa học tự nhiên, những màn tương tác ngọt ngào cùng hàng loạt cảnh tình cảm gây chú ý. Từ đó, họ trở thành một trong những cặp đôi màn ảnh được khán giả yêu thích.

Sinh năm 1986, Bành Quán Anh sở hữu chiều cao nổi bật 1,92 m. Trước khi theo đuổi diễn xuất, anh từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Nam diễn viên góp mặt trong nhiều tác phẩm như Trường An 12 Canh Giờ, Cửu Châu Hải Thượng Mục Vân Ký hay Nghe Nói Em Thích Tôi, nhưng phải đến bộ phim Vật Trong Tay phát sóng năm 2020, tên tuổi của anh mới thực sự được đông đảo khán giả biết đến.

Đóng nhiều phim, nhưng tên tuổi của Bành Quán Anh vẫn chỉ nằm ở nhóm sao hạng B Cbiz. Ảnh: Sina.

Trong khi đó, Lưu Diệc Phi là sao nữ “đắt giá” bậc nhất Cbiz hiện nay. Cô không chỉ sở hữu nhan sắc "thần tiên" gây thương nhớ mà còn có sự nghiệp thành công, khối tài sản kếch xù. Tuy nhiên, ở tuổi 38, Lưu Diệc Phi vẫn lẻ bóng. Tính từ lúc vào nghề cho đến nay, minh tinh hàng đầu chỉ duy nhất công khai tài tử Song Seung Hun là bạn trai. Họ đường ai nấy đi vào năm 2018. Sau cuộc tình đổ vỡ với nam thần xứ Hàn, Lưu Diệc Phi kín tiếng đời tư và không hẹn hò với ai suốt nhiều năm qua.

Đến nay, Song Seung Hun là mối tình duy nhất được Lưu Diệc Phi công khai. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, 163