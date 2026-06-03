Ngọc nữ đẹp nhất showbiz bị thiếu gia giàu nhất nước "đá" phũ phàng, người trong cuộc phải lên tiếng gấp

Sáng 3/6, tờ Thairath đưa tin, cặp đôi kiều nữ - đại gia đình đám showbiz Thái Lan Bella Ranee và Will Chawin Chearavanont vừa bất ngờ dính tin đã “đường ai nấy đi”, khiến cộng đồng mạng không khỏi dậy sóng. Theo nguồn tin, nghi vấn tan vỡ bùng lên dữ dội khi thiếu gia của tập đoàn giàu nhất xứ chùa vàng bất ngờ khóa Instagram cá nhân. Chưa dừng lại ở đó, việc anh từ lâu không còn chụp hình chung với đại mỹ nhân Bella Ranee càng khiến tin đồn cặp đôi đã “tan đàn xẻ nghé” lan nhanh như tên bắn trên các diễn đàn trực tuyến.

Đáng nói, thông qua hành động đột ngột đóng tài khoản Instagram, thiếu gia nhà Chearavanont thậm chí còn được cho là muốn đoạn tuyệt dứt khoát với ngọc nữ đẹp nhất nhì Tbiz. Trên các diễn đàn, nhiều fan không khỏi lo lắng trước nghi vấn Bella Ranee và Will Chawin Chearavanont đã chia tay bởi lẽ đây vốn là cặp đôi kiều nữ - đại gia được yêu mến, ủng hộ hàng đầu ở xứ sở chùa vàng khi cả 2 không chỉ đẹp đồng đều mà còn rất tài giỏi trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Bella Ranee - Will Chawin Chearavanont vừa bất ngờ dính nghi vấn đã “toang”, khiến công chúng sốc nặng. Ảnh: Thairath

Trong diễn biến mới nhất, quản lý của Bella Ranee vừa chính thức đưa ra phản hồi đầu tiên xung quanh tin đồn nữ diễn viên và bạn trai nhà tỷ phú đã chính thức “đường ai nấy đi”. Theo đó, phía nữ minh tinh Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh mới đây đã bác bỏ thông tin cô chia tay thiếu gia tài phiệt bằng 1 thông báo ngắn gọn nhưng đầy dứt khoát: “Mọi chuyện giữa 2 người họ vẫn hoàn toàn bình thường nhé”.

Bên cạnh đó, “thánh soi” cũng vừa phát hiện ra thêm 1 chi tiết rất đáng chú ý trên trang cá nhân của Bella Ranee giữa tâm bão tin đồn chia tay. Cụ thể, trong hình ảnh được chụp từ chuyến đi leo núi mới đây nhất của Bella, Will dường như cũng đã đồng hành cùng bạn gái. Trong hình, nữ diễn viên dùng icon con mèo che đi gương mặt chàng trai bí ẩn đi leo núi cùng mình. Nhưng fan đã khẳng định chắc nịch người đàn ông này không ai khác chính là thiếu gia Will vì nhận ra phần gáy quen thuộc của đàng trai. Chưa hết, lúc trước Bella cũng từng dùng icon hình con cún để che mặt bạn trai trong chuyến du lịch tới Hàn Quốc. Vậy nên, tới nay nhiều netizen quả quyết rằng cô lại tiếp tục làm điều tương tự khi dùng icon con mèo để giấu mặt anh người yêu nhà tỷ phú.

Về vấn đề liên quan tới chàng trai bí ẩn xuất hiện trong bức hình đi leo núi mới đây của Bella, quản lý không đi sâu giải thích, đồng thời úp mở rằng tự chính nữ diễn viên Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh sẽ lên tiếng chia sẻ với báo giới trong tương lai gần.

Bella được cho là đã đăng ảnh bạn trai lên trang cá nhân mới đây. Cô dùng icon con mèo để che mặt đàng trai. Ảnh: IGNV

Trước đó, nữ diễn viên từng dùng icon con cún để giấu mặt người yêu đại gia. Ảnh: IGNV

Còn nhớ Bella Ranee xác nhận hẹn hò Will Chawin Chearavanont hồi tháng 5/2024. Tiết lộ về chuyện quen biết giữa cả 2. Bella Ranee nói đó như “định mệnh”. Bởi lẽ cả 2 tình cờ gặp nhau khi chuyến bay bị hoãn. Người đẹp 8X cho biết: “Chúng tôi gặp và nói chuyện vì chuyến bay đều bị delay. Cả 2 thậm chí không biết đối phương là người Thái. Vì khi đi du lịch Bell thường đeo khẩu trang. Chúng tôi sau đó lại nói chuyện bằng tiếng Anh. Cả 2 cũng đều không biết về công việc của đối phương vào thời điểm lần đầu gặp gỡ nhau”.

Bella Ranee sinh năm 1989, mang trong mình 2 dòng máu Thái - Anh, là nữ diễn viên tài năng được săn đón nhất hàng đầu tại showbiz Thái Lan. Không chỉ nổi tiếng bởi diễn xuất đầy ấn tượng, cô nàng còn sở hữu nhan sắc được ví như “mỹ nữ trăm năm có 1”. “Nữ hoàng rating” từng gây bão khắp MXH châu Á nhờ đóng vai chính trong tác phẩm đình đám Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh. Thậm chí, tác phẩm này còn hot đến độ từng khiến Bangkok bớt tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm vì người dân hạn chế ra đường để... ở nhà thưởng thức trọn vẹn từng tập phim.

Ngoài Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh, Bella còn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng loạt bộ phim đặc sắc như Lồng Nghiệp Chướng, Chiêu Trò Lừa Gạt,...

Bella sở hữu nhan sắc “vạn người mê”, đẹp nhất nhì showbiz Thái. Ảnh: X

Trong khi đó, Will Chawin Chearavanont là người thừa kế của gia tộc Chearavanont giàu nhất Thái Lan. Được biết, gia tộc Chearavanont, chủ sở hữu của Charoen Pokphand Group (C.P.Group), hiện là gia tộc giàu thứ 2 châu Á và giàu nhất Thái Lan với khối tài sản ước tính 42,6 tỷ USD (hơn 1,1 triệu tỷ đồng), theo Bloomberg Billionaires Index.

Khi mới 22 tuổi, Will Chawin Chearavanont đã bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực kinh doanh đầu tư. Năm 2014, anh thành lập 2W Group và sau đó 4 năm lại thành lập tiếp Nine Basil. Được biết, 2 doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư tư nhân.