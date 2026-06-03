Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Động thái gây chú ý của Doãn Hải My giữa tranh cãi vô tâm với mẹ chồng

| | Lifestyle

Thay vì chọn cách đáp trả gay gắt trước những bình luận tiêu cực từ netizen, bà xã Đoàn Văn Hậu đã có cách ứng xử thông minh và khéo léo để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Tối ngày 31/5, SVĐ Hàng Đẫy như bùng nổ trong không khí lễ hội khi CLB Công an Hà Nội chính thức nâng cao chiếc cúp vô địch V.League 2025/26. Trong ngày vui trọn vẹn của hậu vệ Đoàn Văn Hậu, đại gia đình của anh đã có mặt đông đủ trên khán đài để tiếp lửa và chung vui. Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc, một đoạn clip hậu trường trước cửa sân SVĐ bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán của người hâm mộ.

Theo đó, hình ảnh Doãn Hải My đi phăng phăng phía trước, trong khi mẹ chồng ôm bé Lúa đi thụt lùi lại phía sau đã khiến một bộ phận netizen khó tính lên tiếng, cho rằng nàng tiểu thư Hà thành thiếu tinh tế và "vô tâm" khi để mặc mẹ chồng lớn tuổi bế cháu.

Trước những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận, Doãn Hải My có động thái gây chú ý. Cô không hề có bất kỳ phát ngôn mang tính đôi co hay giải thích, thay vào đó, người đẹp sinh năm 2001 chia sẻ chùm ảnh vô cùng ấm áp ghi lại trọn vẹn những khoảnh khắc ý nghĩa của gia đình trên sân cỏ.

Đáng chú ý, trong số đó có cả bức hình mẹ chồng cô đang âu yếm bế bé Lúa. Động thái này được xem là câu trả lời ngầm đầy tinh tế của Hải My, không chỉ tôn vinh tình cảm thiêng liêng giữa hai bà cháu mà còn là cách cô trân trọng, ghi nhận sự đồng hành và vất vả của mẹ chồng trong ngày vui của ông xã.

Doãn Hải My đưa con đến sân chung vui cùng Văn Hậu ngày vô địch

Nàng WAG dành sự tri ân cho mẹ chồng với khoảnh khắc tình cảm bên cháu nội

Ngay sau khi những hình ảnh này được chia sẻ, nhiều người hâm mộ và cư dân mạng đã đồng loạt lên tiếng bênh vực Doãn Hải My. Nhiều ý kiến cho rằng một vài giây ngắn ngủi cắt từ clip hậu trường không thể phản ánh được toàn bộ mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu. Việc bà nội vì yêu thương nên muốn bế bồng bé Lúa là điều hoàn toàn bình thường ở các gia đình Việt Nam, không nên "nâng cao quan điểm" hay suy diễn một cách tiêu cực.

Thực tế, trước đó, không ít khoảnh khắc Doãn Hải My tự tay chăm chút, bế ẵm con trai cũng từng nhận được "bão thả tim" vì sự khéo léo, dịu dàng của bà mẹ một con. Cô nàng cũng nhiều lần được khen tinh tế khi dành tiếng "mẹ" yêu thương không phân biệt mẹ chồng hay mẹ đẻ, đồng thời luôn nhấn mạnh bản thân may mắn khi có hai mẹ hỗ trợ trong quá trình chăm sóc bé Lúa.

Việc phân chia chăm sóc nhóc tỳ trong một sự kiện đông đúc, náo nhiệt như lễ ăn mừng vô địch là sự hỗ trợ qua lại giữa các thành viên, hoàn toàn không có chuyện nàng dâu "giao phó mặc kệ" cho mẹ chồng. Cách xử lý tranh cãi bằng thái độ nhẹ nhàng và những hình ảnh thực tế của Doãn Hải My một lần nữa càng khiến người hâm mộ chú ý.

Theo Tú Tú

Đời sống pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 xã mát mẻ quanh năm chỉ 20 độ, diện tích sau mở rộng to gấp 37 lần thị trấn cũ: 3 lần liên tiếp được World Travel Awards gọi tên, không phải Sa Pa

Việt Nam có 1 xã mát mẻ quanh năm chỉ 20 độ, diện tích sau mở rộng to gấp 37 lần thị trấn cũ: 3 lần liên tiếp được World Travel Awards gọi tên, không phải Sa Pa Nổi bật

Ngọn núi cao chỉ hơn 20m ai cũng biết tên: Có hàng chục bài thơ, văn khắc trên đá đang trình lên UNESCO

Ngọn núi cao chỉ hơn 20m ai cũng biết tên: Có hàng chục bài thơ, văn khắc trên đá đang trình lên UNESCO Nổi bật

Càng dùng càng thấy “đáng tiền”: 3 món đồ gia dụng tưởng đắt nhưng lại giúp tiết kiệm nhiều hơn mỗi tháng

Càng dùng càng thấy “đáng tiền”: 3 món đồ gia dụng tưởng đắt nhưng lại giúp tiết kiệm nhiều hơn mỗi tháng

12:45 , 03/06/2026
Ngọc Trinh diện bikini "đốt mắt" nhưng giao diện lại chỉ thấy Xoài Non

Ngọc Trinh diện bikini "đốt mắt" nhưng giao diện lại chỉ thấy Xoài Non

12:35 , 03/06/2026
Chế Linh: "Họ làm những chuyện thiếu đạo đức với tôi"

Chế Linh: "Họ làm những chuyện thiếu đạo đức với tôi"

11:26 , 03/06/2026
Cặp song sinh nhà Phương Oanh bước vào khủng hoảng tuổi lên 2, vừa khóc vừa ăn vạ khiến mẹ bỉm hoa mắt chóng mặt

Cặp song sinh nhà Phương Oanh bước vào khủng hoảng tuổi lên 2, vừa khóc vừa ăn vạ khiến mẹ bỉm hoa mắt chóng mặt

11:25 , 03/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên