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Chế Linh: "Họ làm những chuyện thiếu đạo đức với tôi"

| | Lifestyle

"Đến tận bây giờ, họ vẫn tiếp tục làm sai với tôi", Chế Linh nói.

Vừa qua, tại chương trình Chế Linh với dòng hồi ức, danh ca Chế Linh đã chia sẻ về vấn đề bản quyền các tác phẩm do ông sáng tác với bút danh Tú Nhi.

Ông nói: "Từ trước tới giờ, tôi chưa bao giờ thu tiền tác quyền với các bên và cũng chưa từng hỏi các bên rằng tại sao không trả tiền tác quyền cho tôi khi sử dụng các bài hát của tôi.

Chế Linh: "Họ làm những chuyện thiếu đạo đức với tôi" - Ảnh 1.

Chế Linh

Tất cả các trung tâm băng nhạc, ca sĩ đều không ai đoái hoài gì tới việc xin phép tôi khi dùng tác phẩm của tôi.

Năm 2014, có một trung tâm ở Mỹ ngỏ lời muốn quản lý các tác phẩm của tôi. Tôi cân nhắc kỹ lưỡng và để họ quản lý. Nhưng trước đó, họ cũng đã sai phạm với tôi nhiều. Tôi chỉ nghĩ cho họ cơ hội sửa sai, họ cũng hứa sẽ quản lý tốt và đưa tiền tác quyền cho tôi khi thu được từ ca sĩ hát.

Tôi đồng ý nhưng thực ra từ trước tới giờ tôi chưa bao giờ đặt nặng chuyện thu tiền tác quyền của ai và cũng chưa ai trả tiền tác quyền cho tôi. Ngay cả khi trung tâm đó thu được tiền tác quyền các bài hát của tôi, họ cũng không hề liên hệ với tôi để trả cho tôi. Tôi biết họ thu được rất nhiều. Tôi không lên tiếng, không cần tới chỗ tiền đó.

Chế Linh: "Họ làm những chuyện thiếu đạo đức với tôi" - Ảnh 2.

Nhưng họ lại dùng hợp đồng giữa tôi và họ để đi kiện bản quyền các bên khác. Họ còn giả chữ ký của tôi rồi bán lại tác quyền các ca khúc của tôi cho một bên khác nữa, mà không hề thông qua tôi. Tôi không hề biết gì, mãi sau này mới biết.

Nhiều khán giả thắc mắc tại sao tôi biết trung tâm này không tốt mà vẫn ký hợp đồng với họ, lại để lâu như vậy. Do tôi nghĩ bản thân tôi có thể sửa đổi được họ. Tôi muốn họ thay đổi bản thân trong công việc. Nhưng họ vẫn làm những chuyện thiếu đạo đức với tôi, đúng là giang sơn khó đổi bản tính khó dời.

Đến tận bây giờ, họ vẫn tiếp tục làm sai với tôi, khai thác tác quyền của tôi một cách trái phép".

Chế Linh ngoài ca hát còn nổi tiếng là một nhạc sĩ tài hoa với nhiều tác phẩm bolero đình đám được nhiều ca sĩ trong và ngoài nước hát.

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Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

Từ Khóa:
Chế Linh

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