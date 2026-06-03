NSƯT nghèo đến nỗi phải ăn lá cây: Giờ là phó chủ tịch ở biệt thự giữa quận 7, showbiz ai cũng phải kính nể

NSƯT Quyền Linh tên thật là Mai Huyền Linh, sinh năm 1969 tại Tiền Giang. Anh là một trong những nghệ sĩ có xuất thân khó khăn bậc nhất showbiz Việt. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Quyền Linh từng kể tuổi thơ của mình gắn liền với cảnh nghèo đói, thiếu ăn. Gia đình đông con, kinh tế kiệt quệ khiến anh và các anh chị em nhiều lần phải ăn rau dại, củ rừng, thậm chí hái lá cây để cầm cự qua ngày. Những năm tháng cơ cực ấy đã trở thành ký ức không thể quên và là động lực giúp anh nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Sau khi theo gia đình chuyển lên TP.HCM lập nghiệp, Quyền Linh trải qua đủ loại công việc để kiếm sống như bốc vác, phụ hồ, làm thuê... trước khi thi đỗ vào Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Những ngày còn là sinh viên, nam nghệ sĩ tiếp tục đối mặt với cảnh túng thiếu, nhiều lần phải ở nhờ nhà bạn bè, sống nhờ sự giúp đỡ của thầy cô và đồng nghiệp.

Bước chân vào làng giải trí từ đầu thập niên 1990, Quyền Linh nhanh chóng ghi dấu nhờ ngoại hình nam tính, phong trần cùng lối diễn xuất chân thật. Anh trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ qua hàng loạt tác phẩm nổi tiếng như Người Hà Nội, Đồng Tiền Xương Máu, Những Nẻo Đường Phù Sa, Người Thổi Tù Và Hàng Tổng, Giao Thời, Lục Vân Tiên... Trong giai đoạn đỉnh cao, Quyền Linh được xem là một trong những nam diễn viên truyền hình được yêu thích nhất cả nước, sở hữu lượng khán giả đông đảo từ thành thị đến nông thôn.

Tuy nhiên, điều giúp tên tuổi Quyền Linh vượt ra khỏi phạm vi một diễn viên đơn thuần chính là vai trò người dẫn chương trình. Từ đầu những năm 2000, anh liên tục xuất hiện trong các chương trình mang đậm tính nhân văn như Vượt Lên Chính Mình, Tiếp Sức Hồi Sinh, Ánh Sáng Ngày Mai, Như Một Điều Ước, Mái Ấm Gia Đình Việt, Hành Trình Ước Mơ... Hình ảnh nam MC lội ruộng, đi ghe, vượt đường rừng đến tận những vùng sâu vùng xa để giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn đã trở thành dấu ấn riêng không thể thay thế.

Nhiều năm qua, Quyền Linh được công chúng ưu ái gọi là "MC quốc dân" hay "người đàn ông của những chương trình thiện nguyện". Không chỉ tham gia dẫn dắt các chương trình cộng đồng, anh còn tích cực đồng hành cùng nhiều hoạt động xã hội, hỗ trợ người nghèo, xây cầu, trao học bổng và giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên khắp cả nước. Chính sự bền bỉ trong các hoạt động thiện nguyện đã giúp anh duy trì hình ảnh đẹp trong mắt khán giả suốt nhiều thập kỷ.

Sau một thời gian tập trung cho vai trò MC, Quyền Linh bất ngờ trở lại màn ảnh rộng với bộ phim Hai Muối vào năm 2024. Vai diễn người cha nghèo miền biển của anh nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả nhờ diễn xuất giàu cảm xúc và chân thật. Sự trở lại này cũng cho thấy khả năng diễn xuất của nam nghệ sĩ vẫn giữ được sức hút sau nhiều năm vắng bóng khỏi điện ảnh.

Bên cạnh nghệ thuật, Quyền Linh còn tham gia công tác quản lý và phát triển ngành điện ảnh. Anh hiện là Phó Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam, đồng thời thường xuyên góp mặt trong các sự kiện văn hóa, nghệ thuật lớn của cả nước. Với hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Quyền Linh được xem là một trong những gương mặt có sức ảnh hưởng và nhận được sự kính trọng rộng rãi trong giới giải trí.

Trái ngược với tuổi thơ từng phải ăn lá cây để chống đói, hiện nay nam nghệ sĩ có cuộc sống viên mãn bên bà xã doanh nhân Dạ Thảo và hai con gái nổi tiếng là Lọ Lem, Hạt Dẻ. Gia đình anh đang sinh sống trong căn biệt thự sân vườn rộng hàng trăm mét vuông tại khu đô thị cao cấp ở quận 7, TP.HCM. Căn nhà nhiều lần gây chú ý trên mạng xã hội nhờ không gian xanh mát, thiết kế sang trọng nhưng vẫn mang cảm giác gần gũi, đúng với phong cách giản dị mà Quyền Linh theo đuổi suốt nhiều năm qua.

Từ cậu bé nghèo từng sống trong cảnh thiếu ăn đến ngôi sao hàng đầu của truyền hình Việt Nam, hành trình của Quyền Linh được nhiều khán giả xem là một trong những câu chuyện vươn lên truyền cảm hứng nhất của showbiz Việt. Sau hơn ba thập kỷ làm nghề, anh vẫn giữ được vị thế đặc biệt trong lòng công chúng nhờ sự tử tế, bền bỉ và hình ảnh gần gũi.