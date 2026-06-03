Càng dùng càng thấy “đáng tiền”: 3 món đồ gia dụng tưởng đắt nhưng lại giúp tiết kiệm nhiều hơn mỗi tháng

Nhưng sau vài năm sử dụng, không ít gia đình mới nhận ra: Có những món đồ mua rẻ lúc đầu nhưng lại khiến tiền điện tăng, đồ ăn hỏng nhanh hơn, tốn thời gian dọn dẹp hơn và cuối cùng… còn "đắt" hơn cả món đồ cao cấp.

Ngược lại, có những thiết bị ban đầu khiến người mua phải đắn đo rất lâu vì giá cao, nhưng càng dùng lại càng thấy tiết kiệm – cả tiền bạc lẫn công sức.

Dưới đây là 3 món đồ gia dụng được nhiều gia đình đánh giá là "mua đau ví một lần nhưng dùng lâu lại thấy lời".

1. Lò vi sóng kết hợp hấp - nướng: Một món thay cho 3 món

Nhiều người khi nhìn giá một chiếc lò vi sóng tích hợp hấp và nướng thường lập tức chùn tay vì mức giá có thể lên tới vài triệu, thậm chí hơn chục triệu đồng. Trong khi đó, mua riêng lò vi sóng bình dân chỉ khoảng 1–2 triệu đồng.

Nghe qua thì rõ ràng mua riêng có vẻ "kinh tế" hơn.

Nhưng điều nhiều người không tính tới là chi phí không gian và sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Ở các căn hộ hiện nay, đặc biệt tại Hà Nội hay TP.HCM, diện tích bếp thường không quá lớn. Một chiếc lò tích hợp giúp giảm bớt 2–3 thiết bị cồng kềnh trên mặt bàn bếp, khiến không gian gọn gàng hơn đáng kể.

Ngoài ra, việc tích hợp nhiều chức năng cũng giúp giảm số lượng nồi niêu, khay hấp, dụng cụ phải vệ sinh sau nấu nướng. Nhiều gia đình cho biết họ tiết kiệm được kha khá thời gian dọn bếp mỗi ngày chỉ nhờ dùng thiết bị "3 trong 1".

Đặc biệt với những người thường xuyên nấu ăn tại nhà, đây là kiểu đầu tư càng dùng lâu càng thấy lợi.

2. Robot hút bụi - lau nhà tự động: Tiết kiệm thứ quý nhất là thời gian

Một chiếc robot hút bụi cao cấp có thể khiến nhiều người phân vân vì mức giá vài triệu đồng, thậm chí hơn chục triệu với các dòng có trạm giặt sấy tự động.

Không ít người cho rằng: "Có cây lau nhà là đủ".

Nhưng điều thay đổi suy nghĩ của nhiều gia đình lại nằm ở quỹ thời gian mỗi ngày.

Các dòng robot đời mới hiện nay có thể tự giặt giẻ, tự sấy khô, tự đổ bụi và hoạt động gần như hoàn toàn tự động. Người dùng gần như chỉ cần kiểm tra định kỳ thay vì phải lau dọn mỗi tối.

Nghe có vẻ nhỏ, nhưng mỗi ngày tiết kiệm được 30–40 phút việc nhà đồng nghĩa có thêm thời gian nghỉ ngơi, làm việc phụ hoặc chăm sóc con cái.

Với nhiều phụ nữ vừa đi làm vừa lo việc gia đình, cảm giác "đỡ kiệt sức" đôi khi còn đáng giá hơn chuyện tiết kiệm tiền điện hay nước.

3. Tủ lạnh hai dàn lạnh độc lập: Giảm hẳn chuyện bỏ phí đồ ăn

Một trong những món đồ gia dụng khiến nhiều người tiếc tiền nhất khi mua nhưng lại dễ "quay xe" sau vài tháng sử dụng chính là tủ lạnh cao cấp có hai dàn lạnh độc lập.

Loại tủ này thường đắt hơn tủ lạnh phổ thông vài triệu đồng, nhưng đổi lại có khả năng giữ thực phẩm tươi lâu hơn và hạn chế ám mùi giữa ngăn đông – ngăn mát.

Nghe thì đơn giản, nhưng với những gia đình hay tích trữ đồ ăn, đây là khác biệt rất lớn.

Nhiều người từng gặp cảnh dưa hấu bị ám mùi cá đông lạnh, rau nhanh héo hoặc thức ăn thừa để vài hôm là phải bỏ. Những khoản thất thoát nhỏ này cộng dồn suốt cả năm thực ra không hề ít.

Trong khi đó, các dòng tủ lạnh cao cấp kiểm soát nhiệt độ và độ ẩm tốt hơn giúp rau củ tươi lâu hơn, hạn chế lãng phí thực phẩm – cũng đồng nghĩa tiết kiệm tiền chợ mỗi tháng.

Mua rẻ chưa chắc đã tiết kiệm

Rất nhiều người khi mua đồ gia dụng chỉ nhìn vào giá tại thời điểm thanh toán, nhưng thực tế chi phí sử dụng lâu dài mới là điều quyết định món đồ đó "đắt" hay "rẻ".

Một thiết bị giá thấp nhưng tốn điện, nhanh hỏng, khiến đồ ăn hao hụt hoặc làm mất thêm thời gian dọn dẹp đôi khi mới là thứ khiến ví tiền "chảy máu" âm thầm.

Ngược lại, có những món đồ ban đầu khiến người mua phải suy nghĩ rất lâu, nhưng sau vài năm lại trở thành thứ khiến họ thấy "đáng tiền nhất nhà".

Và trong thời buổi chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, có lẽ "mua đúng" đôi khi còn quan trọng hơn "mua rẻ".