Một di tích nổi tiếng không còn miễn phí cho toàn dân, giá vé là bao nhiêu?

Sau gần 2 năm mở cửa miễn phí kể từ khi hoàn thành trùng tu, điểm tham quan nổi tiếng trên cung đèo nối Huế - Đà Nẵng sẽ chính thức bán vé, song vẫn áp dụng chính sách ưu đãi cho nhiều nhóm du khách.

Cụ thể, đang được nhắc tới là di tích Hải Vân Quan. Từ ngày 2.6.2026, du khách tới đây sẽ phải mua vé thay vì được vào cửa miễn phí như thời gian qua. Đây là di tích nổi tiếng nằm trên đỉnh đèo Hải Vân, nơi vừa mang dấu ấn lịch sử đặc biệt, vừa sở hữutầm nhìn bao quát núi rừng và biển trời miền Trung.

Hải Vân Quan thu vé 70.000 đồng/lượt từ ngày 2.6

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, giá vé tham quan Hải Vân Quan được áp dụng từ ngày 2.6 là 70.000 đồng/người/lượt, thống nhất đối với khách Việt Nam và khách quốc tế. Mức thu này được thực hiện đến hết ngày 31.12.2028.

Việc bán vé diễn ra sau gần 2 năm di tích mở cửa miễn phí cho du khách. Trước đó, Hải Vân Quan chính thức đón khách trở lại từ ngày 1.8.2024, sau quá trình bảo tồn, tu bổ với tổng kinh phí hơn 42 tỉ đồng do Huế và Đà Nẵng cùng đầu tư.

Nguồn thu từ vé sẽ phục vụ công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo tồn và phát huy giá trị di tích. Theo thông tin được Báo Nông nghiệp và Môi trường đăng tải, tối thiểu 20% nguồn thu được dành cho hoạt động bảo dưỡng thường xuyên.

Di tích Hải Vân Quan trước khi được trùng tu. Ảnh: Wikipedia

Dù không còn miễn phí đồng loạt, nhiều nhóm du khách vẫn được hưởng ưu đãi. Trẻ em dưới 13 tuổi, người khuyết tật đặc biệt nặng, học sinh đi tham quan ngoại khóa theo chương trình của nhà trường cùng một số đoàn nghiên cứu, công tác đăng ký theo quy địnhthuộc diện miễn phí.

Người cao tuổi, hộ nghèo, người dân TP Huế và TP Đà Nẵng, sinh viên học tập tại hai địa phương cùng một số nhóm đối tượng khác được giảm 50% giá vé. Công dân Việt Nam cũng được miễn phí tham quan vào một số dịp lễ, Tết theo quy định.

Theo Dân trí, hoạt động bán và kiểm soát vé tại Hải Vân Quan được triển khai theo hình thức vé điện tử, kết hợp hệ thống camera AI nhằm hỗ trợ quản lý lượng khách.

Điểm dừng chân đặc biệt trên hành trình Huế - Đà Nẵng

Hải Vân Quan nằm ở độ cao gần 500m trên đỉnh đèo Hải Vân, tại khu vực giáp ranh giữa TP Huế và TP Đà Nẵng. Theo Cổng thông tin du lịch TP Đà Nẵng, khu vực cửa ải này có dấu tích từ thời Trần và được củng cố quy mô lớn dưới triều vua Minh Mạng vào năm1826, nhằm kiểm soát tuyến giao thông Bắc - Nam và bảo vệ cửa ngõ kinh thành Huế.

Điểm gây ấn tượng với du khách là hai mặt cổng mang những dòng chữ nổi tiếng. Phía hướng về Huế có biển đá khắc chữ “Hải Vân Quan”, còn phía hướng về Đà Nẵng mang dòng chữ “Thiên hạ đệ nhất hùng quan”.

Ảnh: Lữ hành Việt Nam

Sau trùng tu, di tích được bổ sung hệ thống lan can, kính bảo vệ, bảng giới thiệu song ngữ và bản đồ du lịch 3D giúp du khách tìm hiểu rõ hơn về lịch sử công trình.

Trong những ngày trời quang, từ khu vực Hải Vân Quan, du khách có thể nhìn về vịnh Lăng Cô ở phía Huế hoặc phóng tầm mắt xuống không gian biển, núi rộng mở về phía Đà Nẵng. Vì vậy, nơi đây thường được lựa chọn làm điểm dừng trong hành trình Đà Nẵng -đèo Hải Vân - Lăng Cô - đầm Lập An.

Du khách cần lưu ý gì khi tới Hải Vân Quan?

Từ trung tâm Đà Nẵng, du khách di chuyển về hướng bắc, qua khu vực Liên Chiểu rồi đi theo đường đèo Hải Vân để lên đỉnh. Từ Huế, du khách có thể đi theo hướng Lăng Cô, sau đó tiếp tục lên đèo từ phía bắc.

Do di tích nằm trên đỉnh đèo, du khách muốn ghé tham quan cần chọn đường đèo thay vì đi xuyên hầm Hải Vân. Xe máy phù hợp với người quen di chuyển trên đường dốc và muốn ngắm cảnh dọc hành trình. Trong khi đó, gia đình có trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặcnhóm đông người nên ưu tiên ô tô có tài xế quen cung đường.

Ảnh: Tạp chí điện tử Thiên nhiên và Môi trường

Du khách có thể bắt đầu hành trình tham quan từ khu vực hai cổng cổ, tìm hiểu dấu tích thành lũy, đọc bảng giới thiệu rồi chọn vị trí ngắm cảnh, chụp ảnh. Hải Vân Quan phù hợp với chuyến ghé thăm ngắn, kết hợp cùng Lăng Cô hoặc đầm Lập An trong ngày.

Một lưu ý quan trọng là khu vực đỉnh đèo có thể đông phương tiện vào thời điểm nhiều khách ghé thăm. Sau khi di tích mở cửa trở lại vào tháng 8.2024, Sức khỏe & Đời sống từng ghi nhận tình trạng xe nối đuôi lên đèo, hai bên lề đường được tận dụngđể dừng đỗ.

Vì vậy, du khách không nên dừng xe tùy tiện tại khúc cua hoặc vị trí khuất tầm nhìn để chụp ảnh. Người đi xe máy cần kiểm tra phanh, lốp, đèn xe trước hành trình; hạn chế lên đèo khi trời mưa lớn hoặc sương mù dày.