Vợ ân nhân của Mỹ Tâm đính chính, nói thẳng 1 việc

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin về việc vợ chồng ân nhân của Mỹ Tâm là nhạc sĩ Lê Quang và ca sĩ Cam Thơ ở biệt thự tại Mỹ.

Trước thông tin này, ca sĩ Cam Thơ đã lên tiếng đính. Cô nói: "Tôi xin đính chính việc vợ chồng tôi ở biệt thự ở Mỹ, điều này là không có. Tôi sinh năm 1970 chứ không phải 1971.

Lê Quang và Cam Thơ

Thông tin tôi ở biệt thự lớn tại Mỹ cũng không đúng. Tôi không ở biệt thự, đến giờ vẫn ở mobile home (nhà di động/nhà lắp ráp - là loại hình nhà ở rất phổ biến tại Mỹ nhờ chi phí rẻ, nhiều người Việt tại Mỹ thường chọn mua các căn mobile home tại các khu vực cộng đồng) thôi, mất công người ta lại tưởng tôi ở biệt thự Mỹ.

Trước đây tôi từng có thời điểm ở nhờ biệt thự của bạn, nhưng hiện tại thì không có, tôi vẫn ở mobile home".

Nhạc sĩ Lê Quang được biết tới là một nhạc sĩ lớn, có ảnh hưởng đến nhạc trẻ Việt Nam trong giai đoạn cuối thập niên 1990 - đầu 2000. Anh là người đỡ đầu và đứng sau tạo hit, làm nên tên tuổi cho nhiều ngôi sao hàng đầu như Đan Trường, Hồng Ngọc, Thanh Thảo, Bằng Kiều, Lam Trường…

Đặc biệt, Lê Quang còn là một trong hai người đỡ đầu lăng xê cho Mỹ Tâm trong giai đoạn đầu sự nghiệp, được cô coi như ân nhân. Tới tận bây giờ, các ca sĩ vẫn luôn kính nể Lê Quang. Mỹ Tâm lần nào qua Mỹ biểu diễn cũng ghé nhà Lê Quang thăm hỏi anh và còn mời anh về nước tham gia show diễn của cô. Ít ai biết, đằng sau Lê Quang là người vợ tào khang đáng ngưỡng mộ - ca sĩ Cam Thơ.