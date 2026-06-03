Cẩm nang khám phá Ninh Bình tháng 6 từ sáng tinh mơ đến tối mịt: Đi đâu ăn gì để tránh nóng mùa hè?

Không chỉ có thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời, tháng 6 còn là thời điểm Ninh Bình bước vào mùa đẹp nhất trong năm khi lúa chín vàng rực ở Tam Cốc, sen nở khắp các đầm nước và hệ sinh thái tự nhiên trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Khác với những tháng đầu năm thường có mưa phùn và sương mờ, tháng 6 mang đến những ngày nắng đẹp, bầu trời trong xanh và cảnh quan đạt độ rực rỡ nhất. Đây cũng là thời điểm giao thoa giữa mùa gặt và mùa sen nở, tạo nên những khung cảnh đặc trưng mà du khách khó có thể bắt gặp vào các thời điểm khác trong năm.

Điều đặc biệt là mùa đẹp nhất của Ninh Bình lại không kéo dài quá lâu. Nếu muốn chiêm ngưỡng trọn vẹn sắc vàng Tam Cốc, du khách nên lên kế hoạch từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, khi những cánh đồng lúa bên dòng Ngô Đồng đang ở giai đoạn đẹp nhất.

Phương thức di chuyển và cách thức đi lại tại cố đô

Nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 100km về phía Nam, hệ thống giao thông đến Ninh Bình hiện nay cực kỳ phát triển và thuận tiện. Giá cả giao động từ 150.000 đến 200.000 đồng cho một lượt đi kéo dài khoảng một tiếng rưỡi.

Nếu bạn là người yêu thích cảm giác hoài cổ và muốn ngắm nhìn phong cảnh dọc đường, hành trình bằng tàu hỏa xuất phát từ ga Hà Nội đến ga Ninh Bình sẽ mang lại những trải nghiệm rất thư thái với chi phí chỉ từ 80.000 đến 150.000 đồng. Ngoài ra, việc tự lái ô tô hoặc phượt bằng xe máy theo tuyến Quốc lộ 1A cũ cũng là một gợi ý tuyệt vời cho những ai đam mê làm chủ cung đường.

Khi đã đặt chân đến Ninh Bình, việc lựa chọn phương tiện di chuyển nội khu cũng góp phần làm tăng gia vị cho chuyến đi.

Tại các khu vực tập trung nhiều danh thắng như Tam Cốc hay xung quanh đền Thái Vi, du khách rất nên thuê một chiếc xe đạp với giá khoảng 50.000 đồng/ngày để thong dong rong đuổi qua những con đường làng quanh co, cảm nhận làn gió đồng nội mang theo hương lúa chín.

Đối với các điểm đến nằm xa hơn như rừng Cúc Phương hay đầm Vân Long, một chiếc xe máy thuê với giá từ 100.000 đến 150.000 đồng một ngày sẽ giúp bạn hoàn toàn chủ động về mặt thời gian và lộ trình di chuyển.

Những tọa độ thưởng cảnh không thể bỏ lỡ trong tháng 6

Nếu có một lý do khiến nhiều người lựa chọn Ninh Bình vào tháng 6 thì đó chính là mùa lúa chín ở Tam Cốc. Những cánh đồng nằm dọc dòng sông Ngô Đồng chỉ canh tác duy nhất một vụ mỗi năm, biến khoảng thời gian này thành cơ hội duy nhất để du khách ngắm nhìn những thảm lúa vàng óng trải dài giữa các dãy núi đá vôi kỳ vĩ.

Ngồi trên chiếc thuyền nan xuôi theo dòng nước, khung cảnh hiện ra như một bức tranh thủy mặc sống động với sắc vàng của mùa gặt hòa cùng màu xanh của núi non và mặt nước.

Theo kinh nghiệm của nhiều người, thời điểm lý tưởng nhất để đi thuyền Tam Cốc là trước 9 giờ sáng hoặc sau 15 giờ chiều nhằm tận hưởng bầu không khí dịu mát, tránh lượng khách quá đông và đón được hướng ánh sáng đẹp nhất cho các bức ảnh lưu niệm.

Sau hành trình dưới nước, du khách có thể thử thách bản thân bằng việc chinh phục gần 500 bậc đá dẫn lên đỉnh núi Ngọa Long tại Hang Múa, nơi được mệnh danh là đài quan sát đẹp nhất Ninh Bình. Từ trên đỉnh cao, toàn bộ khu vực Tam Cốc hiện ra bên dưới với những dòng sông uốn lượn mềm mại giữa biển lúa vàng rực rỡ.

Không chỉ vậy, tháng 6 cũng là lúc đầm sen rộng lớn ngay dưới chân núi phủ kín sắc hồng thanh bình, trở thành địa điểm check-in được săn đón nhiều nhất. Việc ghé thăm Hang Múa vào lúc sáng sớm, khi sương còn đọng trên lá sen, không chỉ giúp bạn có được những khung hình lung linh mà còn tránh được cái nắng gắt của mùa hè khi leo núi.

Đối với những ai muốn tìm kiếm một không gian tĩnh lặng và nguyên sơ hơn, đầm Vân Long chính là câu trả lời hoàn hảo. Được mệnh danh là "vịnh không sóng", mặt nước nơi đây phẳng lặng như một tấm gương khổng lồ phản chiếu những dãy núi đá sừng sững. Khi chiếc thuyền nan nhẹ nhàng lướt qua các vùng nước trong vắt, bạn có thể dễ dàng quan sát những lớp rong rêu phía dưới cùng hệ sinh thái đất ngập nước vô cùng phong phú.

Ngược lại, nếu muốn trốn hẳn cái nắng oi ả, Vườn Quốc gia Cúc Phương với những tán cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi tạo nên lớp mái che tự nhiên khổng lồ sẽ giữ cho không khí luôn mát mẻ. Các tuyến đi bộ xuyên rừng hay con đường dẫn đến đỉnh Mây Bạc đều mang đến trải nghiệm ôm trọn thiên nhiên hoang sơ vào lòng.

Khám phá thế giới ẩm thực độc đáo của vùng đất đá vôi

Bên cạnh thiên nhiên đặc sắc, ẩm thực địa phương cũng là một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá vùng đất cố đô. Thức quà nổi tiếng nhất phải kể đến là thịt dê núi Ninh Bình, nhờ đặc trưng chăn thả tự nhiên trên các triền núi đá vôi nên thịt luôn săn chắc, đậm vị và ít mỡ, rất thích hợp để làm các món tái chanh, nướng tảng hay hấp sả. Ăn kèm với đó là món cơm cháy giòn rụm, chấm cùng nước sốt thịt dê sánh mịn, đậm đà từ lâu đã trở thành hương vị quen thuộc gây thương nhớ cho thực khách.

Đặc biệt, nếu ghé thăm Ninh Bình vào đúng mùa hè, bạn sẽ có cơ hội thưởng thức ốc núi, một loại đặc sản quý hiếm chỉ xuất hiện trong vài tháng mưa ngắn ngủi của năm. Do thức ăn chủ yếu của loại ốc này là các loại lá thuốc nam trên núi nên thịt ốc cực kỳ giòn, ngọt và mang một hương thơm thảo mộc rất riêng biệt mà không loại ốc nào có được.

Nên đặt tour và lựa chọn không gian lưu trú thế nào?

Nếu bạn không muốn tự mình lên kế hoạch chi tiết cho từng chặng đi, việc lựa chọn các gói tour trọn gói là một giải pháp rất đáng cân nhắc. Hiện nay, các công ty lữ hành uy tín như The Sinh Tourist hay Vietravel đều cung cấp các tuyến tour ghép linh hoạt như Hoa Lư – Tam Cốc – Hang Múa trong 1 ngày, hoặc hành trình chuyên sâu 2 ngày 1 đêm kết hợp Tràng An và rừng Cúc Phương.

Khi tiến hành đặt tour, du khách cần lưu ý hỏi rõ phía đơn vị lữ hành xem chi phí đã bao gồm vé thắng cảnh và vé đò hay chưa, vì một số điểm như Hang Múa có giá vé vào cổng riêng khá cao.

Về nơi lưu trú, để có thể tận hưởng trọn vẹn không khí thanh bình của mùa lúa chín, bạn nên ưu tiên đặt phòng tại các homestay hoặc bungalow nằm sâu trong khu vực Tam Cốc hoặc Tràng An thay vì các khách sạn ở trung tâm thành phố.

Lịch trình gợi ý trọn vẹn cho chuyến đi 2 ngày 1 đêm

Hành trình lý tưởng cho hai ngày cuối tuần sẽ bắt đầu vào sáng sớm ngày thứ nhất khi xe đón bạn từ Hà Nội di chuyển về Ninh Bình để kịp nhận phòng và nghỉ ngơi tại khu vực Tam Cốc. Buổi chiều muộn, khi ánh nắng đã dịu bớt, bạn sẽ xuống thuyền xuôi dòng Ngô Đồng để bắt trọn khoảnh khắc hoàng hôn buông xuống trên những thảm lúa vàng rực, sau đó kết thúc ngày bằng một bữa tối thịnh soạn với các món đặc sản từ dê núi và dạo chơi tại Phố cổ Hoa Lư rực rỡ ánh đèn.

Sáng ngày thứ hai, hãy cố gắng thức giấc từ 5 giờ sáng để di chuyển đến Hang Múa, tận hưởng bầu không khí mát mẻ buổi sớm khi ngắm sen nở và leo lên đỉnh Ngọa Long đón ánh bình minh đầu ngày.

Sau khi quay về ăn sáng và làm thủ tục trả phòng, khoảng thời gian còn lại của ngày sẽ được dành cho chuyến đi thuyền thư giãn tại đầm Vân Long hoặc thực hiện một chuyến trekking ngắn tránh nóng dưới tán rừng Cúc Phương trước khi lên xe trở về Hà Nội vào lúc xế chiều.

Những lưu ý thiết yếu để có chuyến đi hoàn hảo

Vì thời tiết tháng 6 tại miền Bắc tương đối nắng gắt vào giữa trưa, việc chuẩn bị các vật dụng bảo vệ sức khỏe là điều vô cùng quan trọng.

Du khách bắt buộc phải mang theo kem chống nắng có chỉ số bảo vệ cao, mũ rộng vành, kính râm và một chiếc áo khoác mỏng để che nắng khi ngồi thuyền trên sông. Ngoài ra, việc luôn mang theo một chai nước lọc bên mình là mẹo nhỏ nhưng cực kỳ quan trọng, nhất là trong quá trình mất sức khi leo gần 500 bậc đá ở Hang Múa.

Để sở hữu những bức ảnh lưu niệm nổi bật giữa phông nền vàng rực của đồng lúa hay sắc hồng của đầm sen, các trang phục mang tông màu trắng, đỏ hoặc vàng tươi sẽ là lựa chọn trang phục tối ưu nhất. Cuối cùng, nếu bạn có kế hoạch đi sâu vào rừng nguyên sinh Cúc Phương, đừng quên trang bị cho mình một đôi giày thể thao có độ bám tốt và một chai thuốc xịt chống côn trùng để bảo vệ bản thân suốt chuyến đi.

Tuy không có những bãi biển xanh trải dài, nhưng Ninh Bình tháng 6 lại sở hữu sức hút rất riêng từ sự bình yên của đất trời, xứng đáng là điểm đến lý tưởng để bạn làm mới tâm hồn vào mùa hè này.