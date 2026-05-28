Về Ninh Bình nghe người dân kể chuyện Sơn Tùng quay MV tại chùa Bái Đính: 50-60 người bảo mật danh tính, Tyga có xuất hiện?

Sơn Tùng M-TP quay MV tại chùa Bái Đính, mọi hình ảnh được giữ bí mật tuyệt đối

Thông tin Sơn Tùng M-TP chuẩn bị tái xuất với dự án âm nhạc Come My Way kết hợp cùng nam rapper người Mỹ gốc Việt Tyga đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ đông đảo khán giả. Khác với những phong cách hiện đại mang hơi hướng tương lai trước đây, việc nam ca sĩ quyết định lựa chọn bối cảnh mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử tại quần thể danh thắng Tràng An - chùa Bái Đính để quay hình khiến người hâm mộ vô cùng tò mò. Sự kết hợp giữa một nghệ sĩ hàng đầu Vpop, một rapper quốc tế sở hữu nhiều bản hit tỷ view và một địa danh di sản cho thấy quy mô đầu tư rất lớn của dự án.

Thông tin Sơn Tùng M-TP chuẩn bị tái xuất với dự án Come My Way cùng địa điểm quay MV tại danh thắng Tràng An - chùa Bái Đính nhận được sự quan tâm của nhiều người

Để tìm hiểu thực tế về quá trình thực hiện sản phẩm mang tầm cỡ quốc tế này, chúng tôi đã có mặt trực tiếp tại địa điểm ghi hình. Tại đây, chúng tôi ghi nhận được những chia sẻ chi tiết từ anh Đặng Thành Nghị, một người dân làm việc ngay tại khu vực này về hậu trường phía sau ống kính.

Chia sẻ của anh Đặng Thành Nghị, một người dân làm việc ngay tại khu vực này về hậu trường phía sau MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP

Trái ngược với sự ồn ào, toàn bộ quá trình sản xuất Come My Way diễn ra trong sự bảo mật tuyệt đối. Theo lời kể của anh Đặng Thành Nghị, quá trình dàn dựng sân khấu kéo dài liên tục khoảng chục ngày, với quy mô của ekip khoảng 50 đến 60 người thực hiện. Để đảm bảo không rò rỉ tạo hình của Sơn Tùng M-TP, không gian quay tuy không bị quây kín hoàn toàn nhưng lịch trình làm việc chủ yếu được đẩy xuống khung giờ từ tám rưỡi tối đến tận nửa đêm. Đây là thời điểm khách tham quan và người lao động địa phương đều đã kết thúc ca làm.

Sơn Tùng M-TP giữ bí mật tuyệt đối quá trình quay MV Come My Way

Khâu bảo mật danh tính được thắt chặt tối đa khi toàn bộ nhân viên đoàn phim đồng loạt mặc trang phục tối màu. Nhớ lại thời điểm đó, anh Nghị kể: "Chính bọn anh cũng không biết là Sơn Tùng M-TP quay ở đây. Khi bọn anh hỏi 'Ai đây?', mọi người đều bảo không biết. Những người trong ekip vừa rồi đưa hình ảnh lên thì anh mới biết là Sơn Tùng quay ở đây. Mà cái đội đấy toàn bộ mặc áo đen hết. Khung hình của Sơn Tùng M-TP nằm ngang ở đây, quay là ở đằng kia. Còn ở cái sân này thì người ta đắp lên bằng bao cát, xong trải bạt rồi đổ nước vào".

Toàn cảnh khu vực Sơn Tùng M-TP quay MV

Phần thiết kế hiện trường cho dự án đòi hỏi sự công phu và tính toán kỹ lưỡng. Nhằm hoàn thiện bối cảnh mặt nước ngay tại một khoảng sân rộng, thay vì sử dụng hồ nước có sẵn, đội ngũ sản xuất đã tự thiết kế một hồ nước nhân tạo bằng bạt chống thấm và gia cố bờ bằng hàng loạt bao cát. Sau đó, ekip nhờ lực lượng tại chỗ hỗ trợ điều xe bồn đến bơm nước trực tiếp vào khu vực trải bạt. Công đoạn này được thực hiện gọn gàng nhằm không làm ảnh hưởng đến cấu trúc nguyên bản của cảnh quan.

Đặc biệt, với sự góp mặt của nam rapper quốc tế Tyga khiến nhiều người vô cùng tò mò liệu người dân địa phương có bắt gặp ngôi sao này xuất hiện tại khu vực ghi hình hay không. Theo như những chia sẻ từ anh Nghị, do lịch trình quay của ekip diễn ra quá muộn, hoàn toàn lệch với thời gian làm việc của lực lượng tại chỗ nên họ không thể quan sát được. Trong suốt nhiều ngày làm việc tại khu vực, khi người dân tò mò đến hỏi thăm, ekip cũng chỉ phản hồi đánh lạc hướng là đang đóng phim mà không tiết lộ danh tính là ai.

Sự góp mặt của rapper Tyga khiến nhiều người vô cùng tò mò liệu người dân địa phương có bắt gặp ngôi sao này xuất hiện tại khu vực ghi hình hay không

Quá trình ghi hình ban đêm cũng tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc giảm tiếng ồn tối để bảo mật ca khúc. Đoàn phim mở nhạc rất nhỏ hoặc hoàn toàn không mở nhạc nhằm tránh gây sự chú ý ra xung quanh. Phải đến những ngày cuối cùng của đợt quay, ekip mới bắt đầu bật màn hình LED cỡ lớn đặt nằm ngang sân để kiểm tra các lỗi hình ảnh. Lúc bấy giờ, mọi người mới thấy được phần nào quy mô thực sự của dự án.

Hiện tại, khu vực ghi hình đã được dọn dẹp trả lại nguyên trạng, chỉ còn sót lại một vài vật dụng như chiếc thang dùng trong quá trình tác nghiệp. Dù mọi hoạt động của đoàn diễn ra trong bí mật, người dân tại đây vẫn bày tỏ sự phấn khởi khi cảnh quan quê hương được lựa chọn xuất hiện trong một dự án quốc tế. "Anh rất vui. Việc bảo mật thông tin là cần thiết để tránh làm phiền đến quá trình làm việc của nghệ sĩ, anh thực sự tự hào khi phong cảnh quê hương mình đã lọt vào mắt xanh của họ" - anh Đặng Thành Nghị hào hứng chia sẻ.

Chùa Bái Đính thuộc quần thể Di sản Thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam

Trước đó, dựa trên những hình ảnh đã được công bố, cư dân mạng nhanh chóng nhận ra công trình xuất hiện trong teaser Come My Way có nhiều nét tương đồng với Khuê Văn Các thuộc Chùa Bái Đính. Chi tiết mái kiến trúc cổ kính, bố cục không gian cùng khung cảnh mặt nước bao quanh khiến người xem liên tưởng ngay đến địa danh nổi tiếng tại Ninh Bình.

Cư dân mạng nhanh chóng nhận ra công trình xuất hiện trong teaser Come My Way...

..có nhiều nét tương đồng với Khuê Văn Các thuộc Chùa Bái Đính

Không dừng lại ở đó, fan còn phát hiện một tài khoản TikTok chuyên thi công có tên “Nông nghiệp mặt trời xanh” từng đăng tải video ghi lại quá trình thi công tại khu vực Khuê Văn Các vào tháng 12/2025. Theo nội dung chia sẻ, đơn vị này đã thực hiện hồ chứa nước rộng khoảng 1.300m2 bằng bạt HDPE nhằm phục vụ hoạt động quay phim. Hiện video nói trên đã được ẩn khỏi nền tảng, khớp với những thông tin mà người dân Tràng An hé lộ phía trên. Bên cạnh đó, tài khoản TikTok của Chùa Bái Đính cũng nhanh chóng đăng tải lại những hình ảnh xuất hiện trong teaser Come My Way của Sơn Tùng M-TP.

Mang vẻ đẹp cổ kính, đậm dấu ấn văn hoá Việt Nam cùng tinh thần truyền thống phương Đông, Khuê Văn Các tại Chùa Bái Đính trở thành một trong những bối cảnh đặc biệt nhất xuất hiện trong lần trở lại này của Sơn Tùng M-TP. Không chỉ đơn thuần là một công trình kiến trúc tâm linh, nơi đây còn mang giá trị văn hoá và lịch sử đặc biệt, góp phần lan toả hình ảnh di sản Việt Nam đến gần hơn với giới trẻ thông qua âm nhạc và nghệ thuật đương đại.

Chùa Bái Đính nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng nhất Việt Nam

Chùa Bái Đính nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, thuộc xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình, cách trung tâm thành phố Ninh Bình khoảng 18km và cách Hà Nội khoảng 100km. Đây là một trong những điểm du lịch tâm linh nổi tiếng nhất Việt Nam, đồng thời sở hữu hàng loạt kỷ lục ấn tượng của khu vực châu Á.

Ngôi chùa gây chú ý với tượng Phật dát vàng lớn nhất châu Á, hành lang La Hán dài nhất châu Á, tháp Xá Lợi cao nhất châu Á cùng tượng Phật Di Lặc bằng đồng lớn nhất Đông Nam Á. Quy mô đồ sộ của quần thể tạo nên sự kết hợp đặc biệt giữa kiến trúc cổ kính và nét hiện đại, biến nơi đây trở thành một trong những công trình tâm linh mang tính biểu tượng của Việt Nam.

Không chỉ nổi tiếng bởi quy mô, Chùa Bái Đính còn được xem là vùng đất địa linh nhân kiệt gắn liền với nhiều dấu mốc lịch sử. Đây từng là nơi vua Đinh Tiên Hoàng lập đàn tế cầu mưa thuận gió hoà, đồng thời cũng là nơi vua Quang Trung làm lễ tế cờ trước khi tiến quân ra Thăng Long đánh quân Thanh.

Quy mô đồ sộ của quần thể tạo nên sự kết hợp đặc biệt giữa kiến trúc cổ kính và nét hiện đại, biến nơi đây trở thành một trong những công trình tâm linh mang tính biểu tượng của Việt Nam

Dù được hình thành từ thời Đinh - Lê, nhiều chi tiết kiến trúc và cổ vật tại chùa vẫn mang đậm dấu ấn thời Lý. Trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, nơi đây dần trở thành trung tâm Phật giáo, đạo giáo và tín ngưỡng thờ Mẫu lớn của cả nước. Năm 1997, Chùa Bái Đính được công nhận là di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia và mỗi năm đón hàng triệu du khách, Phật tử tìm về chiêm bái.

Hiện quần thể chùa gồm hai khu vực chính là chùa Bái Đính cổ và chùa Bái Đính mới với hàng loạt công trình nổi bật như Điện Pháp Chủ, Điện Tam Thế, Điện Quan Thế Âm Bồ Tát, hành lang La Hán dài gần 3km, Giếng Ngọc, tháp chuông, Bảo Tháp xá lợi Phật hay khu Hang Sáng - động Tối nổi tiếng.

Ngày 23/6/2014, Quần thể danh thắng Tràng An, bao gồm cả Chùa Bái Đính, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam về cả văn hoá và thiên nhiên

Ngày 23/6/2014, Quần thể danh thắng Tràng An, bao gồm cả Chùa Bái Đính, được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam về cả văn hoá và thiên nhiên. Nơi đây cũng từng diễn ra nhiều sự kiện quy mô lớn như Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc, lễ cung nghinh xá lợi Phật từ Ấn Độ hay Đại lễ cung nghinh tượng Phật ngọc hoà bình thế giới.

Với những gì đang được hé lộ, Come My Way không đơn thuần là một MV comeback mà còn được kỳ vọng sẽ là dự án mang đậm tinh thần văn hoá Việt Nam trong lớp vỏ âm nhạc hiện đại và quốc tế - đúng với hướng đi mà Sơn Tùng M-TP theo đuổi trong nhiều năm qua.