Ân nhân Mỹ Tâm nói thẳng: "Quá trời tiền, ghê quá! Ai dám làm?"

Mới đây, vợ chồng ân nhân của Mỹ Tâm là nhạc sĩ Lê Quang và ca sĩ Cam Thơ đã lên tiếng về vấn đề khó khăn khi làm bầu show.

Cam Thơ nói: "Có người bảo tôi làm bầu show. Tôi nói luôn, ghét ai thì mới kêu người đó làm bầu show. Làm show xong là phải bán nhà mới đủ tiền trả cát-xê cho ca sĩ.

Lê Quang và Cam Thơ

Giờ làm show chán lắm, bán vé mệt lắm. Mình không phải dân trong nghề bầu show là chịu. Người ta làm bầu show lâu năm còn stress.

Làm show mà lỗ vốn là chết, tiền đâu mà đền cho ca sĩ. Không lẽ giờ đi xù tiền ca sĩ? Phải có tiền sẵn để đề phòng show có lỗ vốn vẫn trả đủ được cho ca sĩ đàng hoàng. Phải có người hỗ trợ tài chính thì mới làm được.

Hồi xưa làm show dễ vì show nào cũng đông nghẹt khán giả. Tôi nhớ thời đó ca sĩ ở bên này chưa nhiều nên mỗi lần đi show tiểu bang khán giả đông quá trời.

Có một ông anh tôi mở phòng trà ở Việt Nam tâm sự rằng dạo này không mời nổi ca sĩ vì ca sĩ họ lấy cát xê cao quá, mời xong không đủ tiền mà trả, chỉ mời mấy ca sĩ nhỏ nhỏ thôi".

Nhạc sĩ Lê Quang chia sẻ: "Người ta làm bầu show kinh nghiệm, làm nhiều show thì còn cái nọ vớt cái kia, tôi làm có một show thì làm làm gì. Có người nói trong tay tôi có nhiều ca sĩ, sao không làm trong khi nhiều người không có ca sĩ họ vẫn làm.

Đúng là tôi có ca sĩ, gọi cái là được, làm show là trong tầm tay, nhưng lỡ lỗ vốn thì tiền đâu để bù? Bây giờ tôi làm show, mời mấy ca sĩ của tôi đến thì tiền đâu trả cho họ, chỉ cần lo tiền trả cho một ca sĩ thôi cũng lòi mặt ra rồi. Mấy ca sĩ của tôi nào là Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Mỹ Tâm, Thanh Thảo, Hà Anh Tuấn, Hồng Ngọc… quá trời tiền, ghê quá! Giờ ai dám làm?

Nếu làm show thì mời mấy ca sĩ trẻ thôi, sau này họ nổi tiếng họ nhớ cái ơn mình từng giúp thì mời họ vẫn hát. Như tôi hồi xưa cũng vậy, mấy ca sĩ nổi danh bây giờ hồi xưa cũng vừa vừa thôi, đang cần chỗ để hát thì tôi tạo cho họ một chỗ để hát. Giờ họ nổi tiếng thì họ vẫn nhớ tôi".

Lê Quang được biết tới là một nhạc sĩ mát tay trong thập niên 90, 2000. Anh từng lăng xê thành công nhiều ca sĩ nổi tiếng như Quang Dũng, Thanh Thảo, Hồng Ngọc, Mỹ Tâm… Trong đó, Mỹ Tâm luôn coi Lê Quang là ân nhân và tới giờ vẫn luôn tới thăm anh khi có dịp.