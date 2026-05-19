Người vợ tào khang của ân nhân Mỹ Tâm: Một tay chăm chồng phải cưa chân, nuôi cả nhà ở Mỹ

Nhạc sĩ Lê Quang được biết tới là một nhạc sĩ lớn, có ảnh hưởng đến nhạc trẻ Việt Nam trong giai đoạn cuối thập niên 90, đầu 2000.



Anh là người đỡ đầu và đứng sau tạo hit, làm nên tên tuổi cho nhiều ngôi sao hàng đầu như Đan Trường, Hồng Ngọc, Thanh Thảo, Bằng Kiều, Lam Trường… Đặc biệt, Lê Quang còn là một trong hai người đỡ đầu lăng xê cho Mỹ Tâm trong giai đoạn đầu sự nghiệp, được cô coi như ân nhân.

Cam Thơ và Lê Quang

Tới tận bây giờ, các ca sĩ vẫn luôn kính nể Lê Quang. Mỹ Tâm lần nào qua Mỹ biểu diễn cũng ghé nhà Lê Quang thăm hỏi anh và còn mời anh về nước tham gia show diễn của cô.

Ít ai biết, đằng sau Lê Quang là người vợ tào khang đáng ngưỡng mộ - ca sĩ Cam Thơ.

Từ ca sĩ vực dậy với nghề Youtuber

Ca sĩ Cam Thơ tên đầy đủ là Lê Cam Thơ, sinh năm 1971 tại TP.HCM. Cô được biết đến là giọng ca nổi tiếng trong thập niên 90, từng giành giải nhất tại cuộc thi Tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1991. Cô nổi tiếng với một số nhạc phẩm như Anh thì không, Liên khúc mưa…

Cam Thơ đam mê và sớm bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ. Vì gia đình theo đạo Công giáo nên cô sớm được vào ca đoàn ở nhà thờ hát, được rèn luyện, học hỏi về thanh nhạc, kỹ năng ca hát.

Cam Thơ còn học tiếng Pháp trong nhiều năm. Vì vậy, sở trường của cô là hát nhạc Pháp, với các ca khúc như Tous Les Garcons Et Les Filles hay Je Sais, La Plus Belle Pour Aller Danser,… Cô còn được khán giả khen là hát nhạc Pháp giống danh ca Ngọc Lan.

Nhờ vào giọng hát truyền cảm, nhẹ nhàng cùng với sự hòa đồng thân thiện của mình, Cam Thơ nhanh chóng nhận được nhiều sự mến mộ của đông đảo khán giả.

Tuy nhiên, Cam Thơ gần như nghỉ hát hoàn toàn sau khi kết hôn với nhạc sĩ Lê Quang, lui về chăm lo cho gia đình, con cái. Vì thế, không nhiều khán giả trong nước biết tới cô.

Mãi đến những năm gần đây, sau khi đã ổn định về kinh tế, cuộc sống gia đình, Cam Thơ mới trở lại con đường nghệ thuật.

Trong năm 2016, Cam Thơ ra mắt hai CD "Joe Le Taxi" và "Tình Khúc Lê Quang – Khi… Em Cần Anh". Album "Joe Le Taxi " bao gồm nhiều ca khúc nhạc Pháp đều là những nhạc phẩm từng được mọi người yêu thích như Joe Le Taxi, Tình Yêu Ơi Tình Yêu, Paroles, Toi Et Moi (Nụ Hôn Ðầu Tiên), Liên Khúc Nhạc Pháp, Faire L'Amour La Premiere Fois (Tình Yêu Ðầu Môi)...

Album "Tình Khúc Lê Quang – Khi… Em Cần Anh" là cuốn CD mang nhiều tâm trạng của chồng cô. Mới đây, cô cũng phát hành album "Xin thời gian ngừng trôi" vừa đánh dấu sự trở lại của mình cũng vừa là món quà cô tự thưởng cho bản thân nhân ngày sinh nhật của mình. Album đã được khán giả đón nhận một cách nồng nhiệt.

Cam Thơ cũng thường đi hát show quanh nước Mỹ cùng nhiều đồng nghiệp tại hải ngoại.

Ngoài ca hát, Cam Thơ chủ yếu được khán giả hiện nay biết tới thông qua việc làm Vlog. Cô có một kênh Youtube sở hữu hàng triệu view, trăm ngàn người theo dõi, chuyên quay lại đời sống thường nhật, tâm sự, chia sẻ của nữ ca sĩ, gia đình, bạn bè cô.

Nhờ việc làm Youtube, Cam Thơ có thêm một nguồn thu nhập thụ động và đẩy mạnh tên tuổi của mình.

Một tay chăm chồng bị biến chứng tiểu đường phải cưa chân, vực dậy kinh tế cả gia đình

Cam Thơ được ngưỡng mộ không chỉ nhờ giọng hát mà còn qua vai trò là người vợ tào khang luôn sát cách bên chồng. Vợ chồng Lê Quang – Cam Thơ được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất của showbiz Việt hải ngoại.

Cả hai quen nhau từ thời còn học trung học phổ thông. Sau này, cặp đôi này gặp lại nhau trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình thành phố Hồ Chí Minh và nảy nở tình duyên.

Hàng đêm, nhạc sĩ Lê Quang thường chở ca sĩ Cam Thơ đi hát bằng chiếc xe gắn máy Honda cà tàng.

Anh cũng là người đánh đàn cho vợ hát trong mỗi đêm diễn. Cả hai đi đến hôn nhân vào tháng 7 năm 1994, có với nhau một con gái tên Lê Bình Phương Nhi.

Thời điểm mới qua Mỹ định cư, vợ chồng Cam Thơ khá chật vật để mưu sinh và lo ổn định cuộc sống.

Biến cố xảy đến khi Lê Quang gặp biến chứng tiểu đường phải cưa chân cùng một số bệnh khác. Những lúc đó, Cam Thơ luôn cận kề bên chồng để lo lắng, chăm sóc từng chút.

Sau khi Lê Quang ra viện, Cam Thơ tiếp tục chăm lo để anh hồi phục sức khỏe một cách kỳ diệu, làm quen với việc đi chân giả, dìu chồng tập đi từng bước. Tới tận bây giờ, Cam Thơ vẫn là người lo lắng, quan tâm đến từng viên thuốc, giờ uống thuốc của Lê Quang.

Không những vậy, Cam Thơ còn là trụ cột gánh vác kinh tế cả gia đình và ngày một phát triển. Cô đã đổi được từ ngôi nhà nhỏ sang một biệt thự lớn tại Mỹ và đưa bố mẹ mình sang để chăm sóc.

Cam Thơ cũng thường xuyên về nước làm từ thiện, gặp gỡ bạn bè. Cô cùng bạn thân là ca sĩ Trizzie Phương Trinh luôn song hành cùng nhau trong các chuyến từ thiện.