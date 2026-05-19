Tình cảnh của những người chưa đủ già và giàu để nghỉ hưu

Bận quá thì mệt, áp lực quá thì tinh thần xuống dốc có khi “chạm đáy”, nhưng rảnh rỗi và hết áp lực rồi cũng chưa hẳn sẽ vui, sẽ được thảnh thơi để nghỉ ngơi hồi sức. Đó là chia sẻ của không ít người khi quyết định nghỉ việc ở tuổi U40.

Hoang mang không biết làm gì tiếp vì chưa đủ già và giàu để nghỉ hưu luôn

Gần đây trên MXH Threads, không ít người ở độ tuổi 35-36 hay gọi chung là U40, chia sẻ về tình trạng thất nghiệp của bản thân. Có người làm cho công ty/tập đoàn lớn, đã lên đến chức quản lý, thu nhập cũng không thấp nhưng sau cùng, lựa chọn của họ vẫn là nghỉ việc. Và nghỉ xong rồi thì hoang mang…

36 tuổi, chủ động nghỉ việc nhưng hiện tại lại khá mông lung về con đường phía trước (Ảnh chụp màn hình)

Phía dưới phần bình luận, không ít người thuộc “hội U40” cũng chia sẻ, kể về tình cảnh tương tự. Thứ họ lo lắng đôi khi không hẳn là tiền, mà là chẳng biết làm gì tiếp theo nếu không quay lại làm văn phòng. Vì suy cho cùng U40 chưa đủ già để nghỉ hưu.

“Mình cũng vừa nghỉ việc ở tuổi 35 vì môi trường ngân hàng áp lực quá, làm đến giờ chịu không nổi nữa, mỗi sáng thức dậy không còn thấy đi làm có ý nghĩa gì. Mình dừng lại vòng lặp mệt mỏi đó và cho bản thân được sống kiểu khác, giờ mình đang đi nghỉ dưỡng ở Đà Nẵng, giới trẻ gọi là “gap year” đó mà mình chắc là “gap months” thôi.

Tạm thời cứ nghỉ đã, trong lúc đó thích đi đâu thì đi biết đâu lại tìm được hướng đi mới. Chứ nghỉ việc vì áp lực thì đừng tiếp tục dồn bản thân vào trạng thái áp lực khác là phải tìm được hướng đi tiếp theo. Cứ nghỉ đã bạn ạ” - Một người chia sẻ.

“Mình 37 tuổi, cũng từng đi làm thuê cho nhiều công ty từ năm 2012 đến năm 2021, và cũng cảm thấy chán rồi nghỉ như bạn. Sau đó thì mình làm freelancer, ban đầu khá lo lắng vì sợ “thiếu ổn định” nhưng 5 năm qua mình vô cùng thoải mái và tìm thấy niềm vui trong công việc, vì mình chủ động được thời gian và tốc độ làm việc, mức độ trách nhiệm mình chia nhỏ ra chứ không chồng chất từ năm này qua tháng khác như khi làm văn phòng. Làm freelancer thì không có áp lực thăng tiến như đi làm thuê, cũng không có áp lực doanh số như khi làm chủ. Nếu bạn tự tin vào năng lực của mình thì có thể thử sức với vài công việc freelance biết đâu bạn sẽ thấy ổn hơn” - Một người khuyên.

“Mình cũng U40 và đã quyết định nghỉ từ 2025. Công việc khiến mình cảm giác bị bào mòn về tinh thần quá mức, vậy mà cũng mất 2 năm kể từ 2023 thì mình mới dám nghỉ hẳn. Hiện tại mình đang trên hành trình thực hiện hướng đi mới, mặc dù cũng có kế hoạch dự phòng về tài chính tương đối ổn trong vòng 2 năm không thu nhập, nhưng thi thoảng vẫn bị trạng thái mông lung, đôi chút hoang mang. Nhưng mình nghĩ đó là điều bình thường thôi, làm gì mới cũng thế ấy, không phải vì mình không giỏi hay không có năng lực mà đơn giản là chưa quen thôi. Cứ bình tĩnh bạn ạ, rồi sẽ thích nghi được” - Một người khác động viên.

“Em 34 tuổi, cũng vừa nghỉ việc được 1 tuần. Lúc chưa nghỉ thì sáng nào em cũng tự hỏi “mình đang tồn tại hay mình đang sống”, “giờ nghỉ phép hay đi làm”. Mấy tháng như thế mới quyết định nghỉ hẳn. 7 ngày vừa qua em thả trôi bản thân để tìm lại sự thoải mái bình yên mà lâu rồi chưa có. Đọc bài của chị em chợt nhận ra em chưa trả lời được “em muốn cuộc đời phía trước sẽ thế nào” nên thành ra cũng thấy hơi mông lung. Giờ nghĩ đi làm văn phòng lại vẫn còn đang thấy sợ, nhưng nếu không làm văn phòng thì cũng chẳng biết làm gì thật…” - Một người bộc bạch.

Thấy được gì từ những lời tâm sự phía trên?

Ở mỗi độ tuổi, mỗi giai đoạn, chúng ta sẽ có những nỗi lo khác nhau. Cách vượt qua ra sao thì có lẽ, tự bản thân mỗi người phải tìm câu trả lời chứ chẳng có một bản hướng dẫn chung nào, đúng với tất cả được. Nhưng đừng nhầm lẫn và đánh đồng việc “thoát khỏi áp lực” với trạng thái “sống vui, sống có mục đích”.

Chưa hẳn đã là vậy đâu.

1. “Khoảng trống” sau nghỉ việc đôi khi còn áp lực hơn cả đi làm

Nhiều người nghĩ nghỉ việc đồng nghĩa với việc được giải thoát khỏi deadline, KPI hay những buổi họp căng thẳng. Nhưng thực tế, khi guồng quay công việc dừng lại đột ngột, không ít người lại rơi vào trạng thái hụt hẫng.

Ảnh minh họa

Suốt nhiều năm, công việc gần như trở thành một phần định nghĩa bản thân: Chức vụ gì, thu nhập bao nhiêu, bận rộn thế nào. Đến khi không còn lịch họp kín mít hay những email cần giải quyết gấp, cảm giác “mình đang làm gì với cuộc đời?” bắt đầu xuất hiện. Với nhiều người U40, đây không chỉ là giai đoạn nghỉ việc, mà còn là lúc họ phải học cách làm quen lại với chính mình khi thoát khỏi những vai trò quen thuộc ở chốn công sở.

2. Có tiền dự phòng không đồng nghĩa với yên tâm 100%

Một điểm khá thú vị trong chia sẻ của nhiều người thất nghiệp tuổi U40 là: Họ không quá thiếu tiền để tang trải cuộc sống trước mắt. Nhiều người đã có khoản tiết kiệm đủ sống vài tháng, thậm chí vài năm. Tuy nhiên, cảm giác bất an vẫn tồn tại. Bởi ở độ tuổi này, áp lực tài chính không còn đơn giản là “nuôi bản thân”, mà còn liên quan đến gia đình, con cái, cha mẹ và những kế hoạch dài hạn - đơn cử nhất là việc nếu không quay lại làm văn phòng thì có tiền khởi nghiệp không?

3. U40 là giai đoạn bắt đầu ưu tiên sức khỏe tinh thần hơn danh vọng

Nếu ở tuổi 25-30, nhiều người sẵn sàng đánh đổi thời gian, sức khỏe hay đời sống cá nhân để thăng tiến, thì đến U40, không ít người bắt đầu nhìn công việc theo cách khác. Thu nhập cao nhưng tinh thần kiệt sức, mất ngủ kéo dài hay cảm giác “sống chỉ để chạy KPI” khiến họ muốn dừng lại.

Đây cũng là lý do ngày càng nhiều người chấp nhận nghỉ việc dù chưa có kế hoạch hoàn hảo cho tương lai. Với họ, việc lấy lại trạng thái tinh thần ổn định đôi khi còn quan trọng hơn một mức lương tốt. Và rõ ràng, quyết định này không có gì sai cả.

4. Không phải ai nghỉ việc xong cũng muốn nghỉ hưu luôn

Điểm chung trong nhiều câu chuyện phía trên là hầu hết đều không có ý định nghỉ hưu sớm hoàn toàn. Sau một khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhiều người vẫn muốn làm việc nhưng theo cách khác: Freelance, bán hàng, làm dự án cá nhân hoặc chọn công việc ít áp lực hơn. Sau nhiều năm đi làm, thứ họ muốn giữ lại không chỉ là thu nhập mà còn là cảm giác được chủ động cuộc sống.

Có lẽ vì thế mà với nhiều người U40, nghỉ việc không hẳn là “bỏ cuộc”, mà giống một giai đoạn tạm dừng để tìm lại cách làm việc phù hợp hơn với bản thân.