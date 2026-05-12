Người đã nghỉ hưu vẫn đi làm thêm không cần đóng BHXH bắt buộc, còn được nhận thêm khoản tiền này

Minh Ánh | 12-05-2026 - 10:43 AM | Sống

Nhiều người thắc mắc, đi làm thêm khi đang nhận lương hưu có phải đóng BHXH bắt buộc hay không?

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hiện nay, nhiều người sau khi nghỉ hưu vẫn tiếp tục đi làm để tăng thu nhập, đồng thời phát huy kinh nghiệm và chuyên môn của mình. Tuy nhiên, nhiều người quan tâm, băn khoăn là: Người đang hưởng lương hưu khi ký hợp đồng lao động mới có phải tiếp tục đóng BHXH hay không?

Điều này được quy định rõ trong Luật BHXH 2024 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2025) và Bộ luật Lao động 2019. Cụ thể, theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 2 Luật BHXH 2024, người đang hưởng lương hưu không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc.

Như vậy, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, khi một người đã nghỉ hưu và đang nhận tiền lương hưu hằng tháng mà ký kết hợp đồng lao động mới, cả người lao động và người sử dụng lao động đều không phải đóng các khoản BHXH bắt buộc (bao gồm hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) cho quãng thời gian làm việc thêm này.

Mặc dù không phải đóng BHXH, nhưng người lao động đang hưởng lương hưu vẫn được pháp luật đảm bảo quyền lợi về tài chính đối với các khoản bảo hiểm này. Cụ thể, theo khoản 3 Điều 168 Bộ luật Lao động 2019, đối với người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương một khoản tiền tương đương với mức đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Điều này đồng nghĩa với việc, thay vì phải trích nộp vào quỹ BHXH, BHYT, BHTN, người lao động sẽ được nhận trực tiếp khoản tiền tương ứng vào thu nhập hằng tháng, giúp tăng thu nhập.

Ngoài ra, người lao động cao tuổi đang hưởng lương hưu khi tiếp tục làm việc còn được hưởng đồng thời nhiều quyền lợi như: vẫn nhận lương hưu hằng tháng theo chế độ hưu trí; được trả đầy đủ tiền lương, phụ cấp và các quyền lợi theo hợp đồng lao động mới; tiếp tục sử dụng thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp, mà không phải đóng thêm tại nơi làm việc mới; đồng thời có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hoặc làm việc không trọn thời gian phù hợp với sức khỏe.

Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định người sử dụng lao động không được bố trí người lao động cao tuổi làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có yếu tố ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, trừ trường hợp bảo đảm đầy đủ điều kiện làm việc an toàn theo quy định.

