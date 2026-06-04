“Vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái là ai?” - câu hỏi lên hot search ngay lúc này

Mới đây, bác sĩ Chiêm Quốc Thái trở thành tâm điểm của dư luận khi xuất hiện clip ghi lại cảnh bác sĩ cùng Lona Kiều Loan cùng trở về một khu chung cư ở trung tâm TP.HCM sau 1 bữa tiệc. Ở bữa tiệc đó, bác sĩ Thái còn công khai trao hoa cho Kiều Loan.

Dù di chuyển bằng hai phương tiện riêng biệt, song việc cả hai cùng có mặt tại một khu chung cư, khiến dư luận đặt câu hỏi.

Clip bắt gặp bác sĩ Chiêm Quốc Thái và Lona Kiều Loan cùng xuất hiện tại một khu chung cư sau khi rời sự kiện. Nguồn: Đi soi sao đi.

Trên MXH, những tìm kiếm liên quan xuất hiện. Đáng chú ý, loạt từ khóa như “vợ Chiêm Quốc Thái”, “Chiêm Quốc Thái và vợ”, “vợ cũ Chiêm Quốc Thái là ai” đang lên hot search.

“Vợ bác sĩ Chiêm Quốc Thái là ai?” được nhiều người quan tâm, tìm kiếm. Ảnh chụp màn hình.

Dù không hoạt động trong showbiz Việt, bác sĩ Chiêm Quốc Thái từ lâu vẫn là cái tên nhận được sự chú ý đặc biệt trên MXH. Theo những thông tin từng được đăng tải công khai, bác sĩ Chiêm Quốc Thái từng kết hôn với người phụ nữ sinh năm 1978, có hai quốc tịch Mỹ - Việt vào năm 2011. Họ đã ly hôn năm 2018.

Sau khi “đường ai nấy đi” với vợ cũ, bác sĩ Chiêm Quốc Thái chưa từng công khai mối quan hệ tình cảm nào khác. Dẫu vậy, suốt nhiều năm qua, nam bác sĩ liên tục vướng tin đồn hẹn hò với nhiều người đẹp trong showbiz, từ người mẫu, diễn viên cho đến hoa hậu.

Dù người trong cuộc hiếm khi lên tiếng xác nhận, song những hình ảnh xuất hiện cùng nhau, các chuyến du lịch, quà tặng đắt đỏ hay loạt “hint” trên mạng xã hội vẫn đủ khiến netizen bàn tán không ngừng.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Ảnh: FBNV.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái sinh năm 1974 tại TP.HCM, được biết tới là Giám đốc Bệnh viện thẩm mỹ nổi tiếng ở TP Hồ Chí Minh. Khách hàng của ông chủ yếu là các người đẹp làng giải trí, từ diễn viên đến hoa hậu, những người tin tưởng vào tay nghề của ông để "nâng cấp" nhan sắc.

Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật chuyên môn cao, bác sĩ Thái còn được biết đến với sự am hiểu sâu sắc về tâm lý khách hàng, thường xuyên chia sẻ các bài viết về thẩm mỹ trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt theo dõi.

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái hiện sở hữu kênh TikTok cá nhân với hơn 800N follower, Facebook có hơn 115N follower.