Mẹ đơn thân lấy được chồng tỷ phú kém 7 tuổi: Yêu thuần khiết tới khi cưới, sinh liền 3 con chung

Trong thế giới hào nhoáng của Hollywood, nơi các cuộc tình thường đến rồi đi chóng vánh, chuyện tình giữa Miranda Kerr và Evan Spiegel lại được ví như một câu chuyện cổ tích đời thực. Không chỉ vượt qua khoảng cách tuổi tác hay khác biệt về hoàn cảnh, cuộc hôn nhân của họ còn khiến nhiều người tin rằng phụ nữ từng đổ vỡ vẫn hoàn toàn có thể tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn.

Miranda Kerr có con riêng trước khi tới với chồng tỷ phú.

Trước khi đến với nhau, cả hai đều đã là những tên tuổi nổi bật trong lĩnh vực riêng. Miranda Kerr, sinh năm 1983 tại Australia, là một trong những “thiên thần” đình đám nhất của Victoria’s Secret, đồng thời là biểu tượng nhan sắc nổi tiếng toàn cầu. Trước khi gặp Evan Spiegel, cô từng trải qua cuộc hôn nhân với tài tử Orlando Bloom và có một con trai chung tên Flynn. Sau khi ly hôn năm 2013, Miranda bước vào giai đoạn làm mẹ đơn thân.

Trong khi đó, Evan Spiegel sinh năm 1990, lớn lên trong một gia đình khá giả tại Los Angeles (Mỹ), từng theo học Đại học Stanford trước khi khởi nghiệp công nghệ. Anh là đồng sáng lập kiêm CEO Snapchat (nay là Snap Inc.) và từng được Forbes vinh danh là một trong những tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới khi mới ngoài 20 tuổi. Khác với Miranda, Evan chưa từng kết hôn hay có con riêng trước đó.

Cơ duyên của họ bắt đầu vào năm 2014 tại một bữa tiệc của thương hiệu Louis Vuitton ở New York. Khi ấy, Miranda 31 tuổi còn Evan mới 24. Khoảng cách 7 tuổi cùng sự khác biệt trong trải nghiệm sống từng khiến nhiều người nghi ngờ mối quan hệ này khó bền lâu.

Tuy nhiên, chính sự trưởng thành và điềm đạm của Evan lại khiến Miranda bị thu hút. Cựu siêu mẫu từng kể rằng cô chủ động bắt chuyện và trao đổi liên lạc với vị tỷ phú trẻ. Dẫu vậy, sau đổ vỡ hôn nhân, Miranda không vội bước vào tình yêu mới. Cả hai giữ liên lạc như bạn bè một thời gian trước khi chính thức hẹn hò vào năm 2015.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Miranda nhiều lần dành lời khen cho lối sống nghiêm túc của chồng. Dù trẻ tuổi, Evan không thích tiệc tùng xa hoa mà thường ưu tiên thời gian ở nhà, ăn tối và nghỉ ngơi sớm.

Miranda và chồng tỷ phú yêu thuần khiết trước khi cưới.

Điều khiến công chúng bất ngờ nhất là quan điểm yêu đương khá truyền thống của vị tỷ phú công nghệ. Miranda từng tiết lộ cả hai thống nhất không sống chung hay quan hệ tình cảm trước hôn nhân. Với Evan, sự tôn trọng dành cho người phụ nữ mình yêu là điều đặc biệt quan trọng.

"Hiện giờ thì chưa, phải để đến khi chúng tôi kết hôn đã. Bạn đời của tôi muốn theo kiểu truyền thống. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi", Miranda từng chia sẻ về quan niệm của bạn trai.

Tháng 7/2016, Evan Spiegel chính thức cầu hôn Miranda Kerr bằng nhẫn kim cương. Đến tháng 5/2017, cặp đôi tổ chức đám cưới kín đáo tại nhà riêng ở California với khoảng hơn 40 khách mời thân thiết.

Sau kết hôn, Miranda giảm bớt hoạt động giải trí để dành thời gian cho gia đình và tập trung phát triển thương hiệu mỹ phẩm riêng. Tổ ấm của họ ngày càng viên mãn với sự ra đời của ba con trai chung: Hart (2018), Myles (2019) và Pierre (2024). Bên cạnh đó, Evan cũng được khen ngợi vì dành nhiều tình cảm cho Flynn – con trai riêng của Miranda với Orlando Bloom.

Điều đáng ngưỡng mộ hơn cả là cách họ xây dựng một gia đình văn minh sau đổ vỡ. Miranda duy trì mối quan hệ tích cực với chồng cũ Orlando Bloom. Họ thường cùng đồng hành trong việc nuôi dạy Flynn để cậu bé lớn lên trong môi trường đầy đủ tình yêu thương.

Câu chuyện của Miranda Kerr và Evan Spiegel cho thấy hạnh phúc không phụ thuộc vào quá khứ, mà nằm ở việc gặp đúng người vào đúng thời điểm. Sau những đổ vỡ, cựu siêu mẫu người Australia cuối cùng vẫn tìm được một người đàn ông sẵn sàng yêu thương, tôn trọng và đồng hành cùng cô trên chặng đường dài.