Chó robot "đổ bộ" World Cup 2026

Kỳ World Cup 2026 không chỉ đi vào lịch sử khi lần đầu tiên mở rộng quy mô lên đến 48 đội bóng tham dự, mà còn hứa hẹn trở thành ngày hội bóng đá được số hóa mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Từ công tác bảo đảm an ninh, điều hành trận đấu cho đến trải nghiệm phát sóng truyền hình, FIFA đang bắt tay với các tập đoàn công nghệ hàng đầu để đưa hàng loạt giải pháp tiên tiến vào thực địa, biến giải đấu thành một bức tranh công nghệ đầy ấn tượng.

Mới đây, hình ảnh những chú "chó robot" xuất hiện tại sân vận động AT&T (Texas, Mỹ) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Đây là dòng robot tự hành mang tên "Spot" do Boston Dynamics phát triển, được triển khai nhằm hỗ trợ lực lượng an ninh tuần tra tại các sảnh chờ, khu vực công cộng để phát hiện hành lý vô chủ hoặc các dấu hiệu khả nghi. Đáng chú ý, không chỉ ở Mỹ, các sân vận động tại Mexico cũng đã đặt hàng thiết bị tương tự để tối ưu hóa công tác bảo an. Trước những lo ngại về quyền riêng tư, nhà sản xuất khẳng định các dòng robot này hoạt động theo cơ chế bán tự động, hoàn toàn không tích hợp công nghệ nhận diện khuôn mặt và không thu thập dữ liệu cá nhân của người hâm mộ.

Chó robot xuất hiện tại World Cup 2026

Song song với việc siết chặt an ninh dưới mặt đất, không gian phía trên sân đấu cũng sẽ được bao phủ bởi một "mạng lưới" camera dày đặc. Tại World Cup 2026, khán giả truyền hình sẽ được trải nghiệm những góc nhìn trực quan và sống động chưa từng có nhờ sự đổ bộ của hệ thống máy bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất (FPV). Những thiết bị này sẽ bay lượn trên cao để ghi lại toàn cảnh trận đấu từ góc nhìn thẳng đứng, hứa hẹn mang lại những thước phim bùng nổ cảm xúc, đặc biệt là trong các loạt sút luân lưu cân não. Bên cạnh đó, công nghệ camera treo cáp di chuyển bằng con quay hồi chuyển trên đầu các cầu thủ cũng được nâng cấp và tối ưu hóa tối đa.

Theo ban tổ chức, mỗi trận đấu tại kỳ đại hội này sẽ được thiết lập từ 45 đến 50 máy quay chuyên dụng, bao gồm camera gắn cột, camera 360 độ và các dòng ống kính siêu cận cảnh. Hệ thống phần cứng khổng lồ này không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức của khán giả, mà còn là "cánh tay nối dài" cho các quyết định của trọng tài. Nguồn dữ liệu hình ảnh độ nét cao thu về từ mọi góc độ sẽ giúp tổ trợ lý trọng tài video (VAR) đưa ra nhận định chính xác hơn. Đồng thời, việc gia tăng số lượng camera sẽ giúp hệ thống mô phỏng 3D hoạt động hoàn hảo, từ đó tối ưu hóa độ chính xác cho công nghệ bắt việt vị bán tự động cũng như hệ thống xác định bàn thắng.