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Israel và Lebanon nhất trí ngừng bắn, giá dầu lập tức đảo chiều

| | Tài chính quốc tế

Israel và Lebanon nhất trí ngừng bắn, giá dầu lập tức đảo chiều

Giá dầu giảm nhẹ trong ngày 4/6, sau khi Israel và Lebanon nhất trí với một thỏa thuận ngừng bắn. Động thái này thắp lên hy vọng chấm dứt cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran.

Cụ thể, dầu Brent giảm 67 cent, tương đương 0,69%, xuống còn 97,14 USD/thùng. Dầu WTI giảm 62 cent, tương đương 0,65%, xuống còn 95,4 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu này cùng tăng khoảng 2%, nối tiếp đà của các phiên trước khi căng thẳng Trung Đông leo thang.

Tại Mỹ, Hạ viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã thông qua một nghị quyết nhằm ngăn ông Trump tiếp tục cuộc chiến tại Iran. Để có hiệu lực, quyết định này phải được Thượng viện thông qua.

Trong ngày 3/6, ông Trump cũng ám chỉ rằng các cuộc đàm phán với Iran sẽ có tiến triển trong cuối tuần này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết việc liên lạc giữa Tehran với Washington không bị cắt đứt, nhưng không có tiến triển trong đàm phán đôi bên. Ông cho biết thêm cả hai bên đang nghiên cứu các văn bản đã được trao đổi.

Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 8 triệu thùng xuống còn 433,7 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 29/5. Con số này trái ngược với dự báo của các nhà phân tích trong cuộc thăm dò của Reuters là giảm 4 triệu thùng.

Theo Reuters

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Anh Dũng

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