Cỗ máy của Nga kết hợp với động cơ Trung Quốc sẽ như thế nào? Hai quốc gia chính thức đưa ra câu trả lời

Trang The First Technical đưa tin, Tập đoàn Gomselmash đã giới thiệu máy gặt lúa GH810 hiện đại hóa tại triển lãm Belagro-2026. Chiếc máy được trưng bày với thiết kế độc đáo, mang biểu tượng của Năm Phụ nữ Belarus.

Máy gặt đập liên hợp này thuộc loại máy hạng 8. Nó được trang bị động cơ thẳng hàng Weichai WP13 công suất 450 mã lực (cũng có phiên bản sử dụng động cơ YaMZ-658). Bình nhiên liệu có dung tích 950 lít.

Máy gặt đập liên hợp kết hợp cả thiết kế truyền thống và kiểu quay. Năng suất đạt 21–22 tấn/giờ. Năm 2025, máy gặt đập liên hợp này đã gặt được 391 tấn trong ca làm việc tám giờ tại vùng Grodno, tương đương 49,8 tấn/giờ.

Mẫu máy được nâng cấp có hệ dẫn động bốn bánh, hộp số thủy lực mới và trục xe mới. Tốc độ vận chuyển đã tăng lên 30 km/giờ, và tốc độ vận hành khoảng 10 km/giờ. Máy gặt đập liên hợp được trang bị hệ thống bôi trơn tập trung, với 54 trong số 61 điểm bôi trơn được bôi trơn tự động.

Khoang nạp liệu của máy cũng được trang bị cơ chế treo thủy cơ học linh hoạt, cho phép dàn cắt phía trước tự động điều chỉnh độ nghiêng dọc và nghiêng ngang theo thời gian thực để "sao chép" chính xác theo độ lồi lõm của mặt đất. Đi kèm với đó là hệ thống hút bụi buồng nạp kiểu mới, giúp giảm đáng kể lượng bụi mịn bám vào khu vực kết nối giữa máy và dàn cắt, bảo vệ hệ thống cảm biến và mang lại tầm nhìn thông thoáng cho người ngồi trong cabin điều khiển.

Thông số kỹ thuật chính: chiều rộng và đường kính của trống tăng tốc lần lượt là 1.500 và 600 mm, trong khi trống đập lúa có chiều rộng và đường kính là 1.500 và 800 mm. Bộ phận tách rơm là loại quay (2 bộ), với diện tích tách 4,2 mét vuông và tổng diện tích sàng làm sạch là 5 mét vuông. Dung tích phễu chứa hạt là 9,5 mét khối, tốc độ xả liệu là 100 lít/giây. Kích thước: chiều dài - 11.050 mm, chiều rộng - 4.000 mm, chiều cao - 4.050 mm. Trọng lượng - 18.450 kg.

Sự xuất hiện của Gomselmash GH810 tại triển lãm năm nay không chỉ đơn thuần là việc giới thiệu một mẫu máy nông nghiệp cải tiến. Nó là minh chứng rõ nét cho thấy xu hướng tích hợp sâu rộng giữa nền tảng cơ khí hạng nặng của Đông Âu và năng lực sản xuất động cơ công nghiệp của Trung Quốc. Với năng suất thực tế tiệm cận mức 50 tấn/giờ cùng mức độ tự động hóa cao, GH810 đang tự khẳng định vị thế là một trong những giải pháp cơ giới hóa hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp nông nghiệp quy mô lớn trong kỷ nguyên mới.