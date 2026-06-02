Nga cùng nước láng giềng của Mỹ lên kế hoạch phi đô la hóa thương mại song phương, lập cơ chế thanh toán thay thế SWIFT

Theo báo Izvestia ngày 31/5, Đại sứ quán Nga tại Mexico cho biết Nga và Mexico sẽ thảo luận về các cơ chế thanh toán thay thế hệ thống SWIFT và đơn giản hóa thủ tục thương mại song phương.

Đại sứ quán cho biết vấn đề này có thể sẽ được nêu ra trong bối cảnh rộng hơn về việc tìm kiếm các cơ chế thanh toán ổn định và giảm bớt các rào cản giao dịch.

Hai bên dự kiến thảo luận nội dung chi tiết tại diễn đàn kinh doanh Nga-Mexico lần thứ hai, dự kiến diễn ra vào mùa thu năm 2026. Trong đó, hợp tác nông nghiệp là một trong những lĩnh vực ưu tiên có thể được xem xét.

Việc độc lập khỏi SWIFT sẽ giúp Nga đơn giản hóa việc cung ứng nông sản và phân bón. Kim ngạch thương mại giữa 2 nước đạt khoảng 959 triệu USD vào năm 2025, trong đó xuất khẩu của Nga chiếm gần 943 triệu USD.

Các mặt hàng chính mà Nga xuất khẩu sang Mexico là phân bón (550,4 triệu USD), sắt thép (197,67 triệu USD), nhôm (58,17 triệu USD) và cao su (54,69 triệu USD). Ở chiều ngược lại, Mexico xuất khẩu trái cây, thiết bị y tế, cà phê và gia vị sang Nga.

Tháng 2/2025, Nga bổ sung Mexico vào danh sách các quốc gia mà các tổ chức tín dụng và môi giới nước này có thể tham gia giao dịch trên thị trường ngoại hối Nga. Các giao dịch có thể được thực hiện thông qua các hệ thống tương tự SWIFT, như hệ thống CIPS của Trung Quốc và SPFS của Nga, sử dụng tiền tệ của các nước thứ ba, bao gồm cả Trung Quốc hoặc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Galina Platunina thuộc Đại học Kỹ thuật Truyền thông và Tin học Moscow cho biết, việc thanh toán liên ngân hàng trực tiếp, độc lập với hệ thống SWIFT, sẽ làm giảm chi phí giao dịch và rủi ro chính trị trong thương mại song phương.

Các giao dịch thường phải thông qua các ngân hàng nước thứ ba và cơ sở hạ tầng dựa trên USD, khiến việc thanh toán chậm hơn và tốn kém hơn, cùng với nguy cơ bị trừng phạt.

Tại diễn đàn mùa thu, hai bên dự kiến thảo luận khả năng ra mắt thẻ thanh toán Mir của Nga, trong bối cảnh du khách Nga vẫn tiếp tục quan tâm đến Mexico bất chấp việc thiếu các chuyến bay thẳng kể từ khi Mỹ can thiệp vào Venezuela.

Đại sứ quán cho biết việc mở rộng sử dụng các phương thức thanh toán của Nga ở nước ngoài rất quan trọng đối với khách du lịch Nga tới Mexico, mặc dù chưa có thỏa thuận chắc chắn nào về việc công nhận thẻ Mir vào năm 2026.

Tuy nhiên, các sáng kiến trênn gặp phải trở ngại đáng kể bởi ảnh hưởng của Mỹ đối với Mexico. Đại sứ quán cho biết tiến trình thực tiễn gặp khó khăn do những hạn chế trong lĩnh vực ngân hàng, sự phụ thuộc nặng nề của các ngân hàng Mexico vào cơ sở hạ tầng USD và sự thận trọng của các tổ chức tài chính khi giao dịch với các chủ nợ Nga.

Về nguyên tắc, Mexico không ủng hộ các lệnh trừng phạt chống Nga, không từ chối hợp tác cùng có lợi với Moscow và tránh công khai lên án chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Ông Yegor Lidovskoy, tổng giám đốc Trung tâm Văn hóa Mỹ Latinh Hugo Chavez, cho biết Mexico từ lâu đã tìm kiếm sự độc lập khỏi Washington, đồng thời nói thêm rằng không có điều gì ngăn cản 2 nước phát triển hợp tác ngoại trừ áp lực từ phía Mỹ.

Sự ảnh hưởng của Mỹ đối với Mexico chủ yếu trên phương diện kinh tế. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt khoảng 873 tỷ USD vào năm 2025, gấp khoảng 900 lần kim ngạch thương mại của Mexico với Nga.

