Giám đốc công ty bất động sản Trung Quốc bị đánh đập, sát hại ở Campuchia

Một giám đốc công ty bất động sản người Trung Quốc bị bắt cóc tại Campuchia, gia đình nhận tin nhắn đòi 2 triệu USD trước khi ông bị phát hiện tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông Yang Weixin, 53 tuổi, sống tại tầng 19 của một chung cư ở quận Chbar Ampov, thủ đô Phnom Penh – Campuchia. Ông Yang là giám đốc một công ty bất động sản.

Khmer Times cho biết khoảng 10 giờ 30 phút ngày 30-5, một tài xế xe tải 37 tuổi điều khiển xe vào bãi đất trống cạnh đường 217 ở quận Dangkao để đậu. Tại đây, người tài xế phát hiện chiếc Toyota Prius màu trắng đang đậu, bên trong có một người đàn ông nằm ở hàng ghế sau.

Ban đầu, tài xế cho rằng người đàn ông bất tỉnh nên mở cửa xe kiểm tra. Tuy nhiên, ông nhanh chóng nhận ra nạn nhân đã tử vong, trong xe có nhiều vết máu và lập tức báo cảnh sát.

Người tài xế xe tải phát hiện thi thể ông Yang Weixin bên trong chiếc Toyota Prius này. Ảnh: Khmer Times

Báo Kohsantepheap Daily cho hay ông Yang được xác định mất tích từ tối 29-5. Qua trích xuất camera an ninh tại chung cư, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 20 giờ 16 phút cùng ngày, 3 người đàn ông chưa rõ danh tính đã khống chế nạn nhân tại bãi đậu xe, ép ông lên một ô tô rồi rời khỏi hiện trường.

Vợ nạn nhân cho biết khoảng 3 giờ sáng 30-5, điện thoại của chồng bà gửi tin nhắn yêu cầu gia đình trả 2 triệu USD tiền chuộc. Nhóm bắt cóc tiếp tục nhắn tin gây sức ép trong nhiều giờ.

Đến 8 giờ 47 phút, nhóm này gửi tin nhắn: "Mọi chuyện dừng lại ở đây", rồi mất liên lạc. Khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, người vợ nhận được thông báo từ cảnh sát xác nhận chồng bà đã tử vong.

Khám nghiệm hiện trường cho thấy bên trong và bên ngoài chiếc xe có nhiều vật chứng khả nghi, gồm 2 con dao dính máu, giấy ăn và băng keo có vết máu, dây rút nhựa, gối, tất cùng nhiều chai nước.

Kết quả pháp y ban đầu cho thấy nạn nhân có nhiều thương tích nghiêm trọng, từng bị đánh đập, đâm và bạo hành. Nguyên nhân tử vong bước đầu được xác định là ngạt thở. Vụ án đang được điều tra theo hướng giết người có chủ ý.

Theo lời khai của người vợ, chồng bà từng phát sinh tranh chấp nợ nần với một công dân Trung Quốc khác sau một vụ làm ăn thất bại từ năm 2014. Đến năm 2025, người này tiếp tục tìm đến để đòi tiền.

Cảnh sát Campuchia đang làm rõ liệu mâu thuẫn kinh doanh kéo dài nhiều năm có liên quan đến vụ bắt cóc và sát hại ông Yang hay không.

Hiện trường phát hiện thi thể giám đốc bất động sản người Trung Quốc ở thủ đô Phnom Penh - Campuchia ngày 30-5. Ảnh: Khmer Times

Theo Hải Hưng

Người Lao động

Nhiều quan chức cấp cao Nga cảnh báo một vấn đề có thể khiến Điện Kremlin 'không thể kham nổi', gửi lời trực tiếp đến Tổng thống Putin

Chốt 'ông lớn' hạ tầng Trung Quốc xây đường cao tốc 83 km, tổng vốn hơn 36 nghìn tỷ đồng

SoftBank là doanh nghiệp giá trị nhất Nhật Bản

09:10 , 02/06/2026
Người Trung Đông tạo phát minh chấn động ngành kiến trúc: Điều hòa không khí không tốn 1 Watt điện

08:20 , 02/06/2026
Phát hiện sự cố ở công trường Châu Phi, chuyên gia ứng biến cứu cả dự án bằng kỹ thuật có độ khó cao nhất

08:15 , 02/06/2026
Tổng thống Mỹ Trump đích thân đề nghị Trung Quốc hỗ trợ chấm dứt xung đột Ukraine

07:53 , 02/06/2026

