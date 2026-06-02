SoftBank là doanh nghiệp giá trị nhất Nhật Bản

Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục ghi nhận những kỷ lục mới trong phiên ngày 1/6, với động lực chính đến từ các cổ phiếu công nghệ. Đáng chú ý, đà tăng mạnh này đã giúp tập đoàn công nghệ SoftBank vượt qua hãng xe Toyota để trở thành doanh nghiệp có giá trị vốn hóa lớn nhất Nhật Bản.

Kết thúc phiên đầu tiên, cổ phiếu Softbank tăng hơn 14%, đưa giá trị thị trường của tập đoàn lên hơn 48.000 tỷ Yen, vượt mức 46.000 tỷ Yen của Toyota. Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu SoftBank đã tăng hơn 90%, nhờ kỳ vọng vào sự bùng nổ của AI và các kế hoạch niêm yết tiềm năng của một số công ty công nghệ trong danh mục đầu tư, trong đó có OpenAI. Giới phân tích cho rằng diễn biến này phản ánh sự dịch chuyển mạnh mẽ của dòng vốn toàn cầu sang các doanh nghiệp công nghệ và AI.

Tờ The Wall Street Journal đưa tin OpenAI dự định nộp đơn xin phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), đặt mục tiêu niêm yết tại Mỹ sớm nhất vào tháng 9/2026. Một số nguồn tin cho rằng OpenAI đang tìm cách huy động 60 tỷ USD trong lần ra mắt thị trường này, và giá trị có thể vượt 1.000 tỷ USD, trở thành đợt IPO lớn nhất trong lịch sử.

Các nhà đầu tư hy vọng đợt IPO này sẽ thúc đẩy đáng kể lợi nhuận đầu tư của SoftBank, dẫn đến sự tăng giá cổ phiếu của tập đoàn công nghệ này. Cổ phiếu SoftBank đã tăng khoảng 127% kể từ đầu tháng 4/2026.

Softbank cũng có kế hoạch đầu tư tới 14.000 tỷ Yen (85,5 tỷ USD) để xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Pháp.

Bên cạnh OpenAI, sự tăng giá cổ phiếu của Arm Holdings cũng góp phần làm tăng vốn hóa thị trường của SoftBank. Cổ phiếu của nhà thiết kế chip đến từ Anh, mà SoftBank đã mua vào năm 2016 và hiện vẫn nắm giữ khoảng 90% cổ phần, đã tăng hơn gấp đôi kể từ đầu tháng 4.

SoftBank không phải là công ty duy nhất có giá trị thị trường tăng trưởng theo cấp số nhân. Các công ty cùng lĩnh vực AI như Kioxia Holdings và Tokyo Electron hiện nằm trong số 10 công ty có giá trị nhất trên sàn giao dịch chứng khoán Tokyo.