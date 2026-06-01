Chốt ‘ông lớn’ hạ tầng Trung Quốc xây đường cao tốc 83 km, tổng vốn hơn 36 nghìn tỷ đồng

Chính phủ Serbia và tập đoàn Shandong Hi-Speed Group thuộc sở hữu của nhà nước Trung Quốc đã ký kết hợp đồng trị giá 1,3 tỷ Euro (36,7 nghìn tỷ VNĐ) để xây dựng một tuyến đường cao tốc mới. Dự án này sẽ kết nối các khu vực miền Trung và miền Đông Serbia, đồng thời được kỳ vọng sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược và kinh tế giữa 2 quốc gia.

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic đã tham dự lễ ký kết diễn ra tại Biệt thự Mir ở thủ đô Belgrade vào tháng trước. Ông Vucic nhấn mạnh tuyến cao tốc mới sẽ kết nối thông suốt các vùng ngoại ô phía nam thủ đô với các khu vực phía bắc Sumadija và Pomoravlje nằm ở trung tâm đất nước.

Tuyến đường được đặt theo tên của nhà cách mạng Serbia Petrovic Karadjordje — người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đầu tiên của Serbia chống lại Đế quốc Ottoman vào đầu thế kỷ 19.

Tổng thống Serbia khẳng định dự án này sẽ đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng GDP của quốc gia, từ đó thúc đẩy tăng lương và lương hưu cho người dân. Đánh giá về mối quan hệ song phương bền chặt với Bắc Kinh, ông Vucic bày tỏ lòng biết ơn đối với các đối tác Trung Quốc vì sự hiệu quả, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm. Ông cũng nhấn mạnh rằng sự bùng nổ hạ tầng gần đây của Serbia phần lớn được thúc đẩy bởi sự hợp tác thành công với các công ty Trung Quốc như tập đoàn Shandong Hi-Speed.

Thỏa thuận lần này phê duyệt giai đoạn một của dự án với việc nhà thầu Trung Quốc xây dựng 83 km đường đầu tiên. Giai đoạn hai dự kiến hoàn thành vào năm 2035, nâng tổng chiều dài toàn tuyến cao tốc lên 125 km.

Tuyến đường sẽ kéo dài từ nút giao Belosavci, đi qua Raca đến Markovac – nơi nó sẽ kết nối trực tiếp với Hành lang X Xuyên châu Âu (Pan-European Corridor X), một tuyến vận tải và thương mại huyết mạch chạy dọc qua vùng Balkan.

Đại sứ Trung Quốc tại Serbia, Li Ming, đã mô tả dự án này là một phần trong kế hoạch phát triển "Serbia 2035", đồng thời là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Ông Li bày tỏ sự tin tưởng rằng doanh nghiệp Trung Quốc sẽ hoàn thành dự án với các tiêu chuẩn cao nhất và đúng tiến độ đã cam kết, mở ra một tương lai chia sẻ chung cho cả hai quốc gia.

Theo Xinhua