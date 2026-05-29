Doanh nghiệp Trung Quốc trúng thầu xây đường cao tốc hơn 57 nghìn tỷ đồng

Một công ty Trung Quốc đã trúng thầu xây dựng đường cao tốc thu phí nối Tashkent và Samarkand của Uzbekistan trị giá 2,185 tỷ USD (57,5 nghìn tỷ VNĐ). Dự kiến công trình sẽ khởi công vào tháng 7 năm nay, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Uzbekistan Ilkhom Makhkamov báo cáo với Tổng thống Shavkat Mirziyoyev.

"Công tác tổ chức và chuẩn bị cuối cùng đã hoàn tất, bao gồm lựa chọn nhà thầu và sẵn sàng khởi công vào tháng 7 năm nay", Bộ trưởng cho biết.

Hợp đồng EPC (Thiết kế, Mua sắm và Xây dựng) với nhà thầu dự kiến sẽ được ký kết vào tháng 6. Danh tính của công ty trúng thầu vẫn chưa được tiết lộ do các cuộc đàm phán về điều khoản hợp đồng vẫn đang diễn ra.

Đường cao tốc mới dài 282 km sẽ kết nối các vùng Tashkent, Syrdarya, Jizzakh và Samarkand. Đường có tổng cộng 6 làn xe, và tốc độ thiết kế 150 km/h.

Dự án bao gồm xây dựng 12 nút giao thông, 91 cây cầu, 60 đường hầm, 16 cầu vượt và 258 công trình thoát nước. Dự án cũng dự kiến xây dựng 12 bến xe, các cơ sở hạ tầng ven đường, hệ thống cân xe tự động và hệ thống giao thông thông minh.

Theo ông Makhkamov, tuyến đường hiện tại giữa 2 thành phố đang quá tải. Đường cao tốc mới dự kiến sẽ giảm thời gian di chuyển đến Samarkand từ 2 đến 2,5 lần.

Chủ tịch Ngân hàng Quốc gia Uzbekistan, ông Alisher Mirsoatov, cho biết dự án sẽ được thực hiện theo 4 giai đoạn. Theo ông Otabek Ungbaev, người đứng đầu văn phòng dự án vận tải và logistics thuộc Văn phòng Tổng thống, 85% nguồn vốn dự kiến đến từ các bên cho vay nước ngoài (1,857 tỷ USD) và 15% từ ngân sách nhà nước (328 triệu USD).

Dự kiến 3 ngân hàng Trung Quốc sẽ tham gia tài trợ: Ngân hàng Phát triển Trung Quốc, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Trung Quốc và Ngân hàng Giao thông.

Tổng thống Mirziyoyev đã chỉ thị các cơ quan chức năng thuê một công ty quốc tế độc lập để giám sát kỹ thuật và kiểm soát chất lượng, cũng như đánh giá chuyên môn về các giải pháp thiết kế. Chính quyền địa phương cũng được giao nhiệm vụ phối hợp và chuẩn bị các đề xuất cho các công trình cần di dời.

Chính phủ cũng đang xem xét việc đưa đường cao tốc vào hoạt động theo từng giai đoạn, bắt đầu với đoạn Tashkent-Syrdarya. Mức phí cầu đường sẽ được ấn định sau các cuộc đàm phán với các nhà đầu tư, có tính đến khả năng chi trả của người dân.

Theo UZ Daily