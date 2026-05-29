Buồn của nền kinh tế lớn nhất thế giới: Thước đo lạm phát then chốt tăng cao nhất 3 năm, khả năng Fed tăng lãi suất bỏ ngỏ

Thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 4 đã tăng lên mức cao nhất gần ba năm . Thực tế này đang làm gia tăng lo ngại tại Ngân hàng Trung ương Mỹ lẫn Phố Wall về tình trạng áp lực giá cả lan rộng.

Cụ thể, chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tăng 3,8% trong tháng 4, đúng với dự báo của chuyên gia nhưng tăng so với mức 3,5% của tháng trước đó. Loại trừ giá thực phẩm và năng lượng dễ biến động, PCE lõi tăng 3,3%, cao hơn mức 3,2% của tháng 3. Dù đúng với dự báo, những con số của tháng 4 vẫn là mức cao nhất trong gần 3 năm qua.

Nhà kinh tế trưởng Joe Brusuelas cho biết với diễn biến giá cả phức tạp trong tháng 5, lạm phát toàn phần lẫn lạm phát lõi vẫn chưa đạt đỉnh. Thậm chí, ông cho rằng lạm phát lõi khó có thể giảm trong ngắn hạn và về gần được mục tiêu 2%.

Chủ tịch Fed New York John Williams, phó chủ tịch Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), cho biết lạm phát vẫn sẽ ở mức cao trong vài tháng tới. Ông cho rằng ngân hàng trung ương nên giữ nguyên lãi suất và chính sách đang ở vị thế tốt để ứng phó với xung đột Iran.

COO John Waldron của Goldman Sachs nhận định lạm phát là yếu tố rủi ro khiến ông lo lắng nhất.

Nhiều quan chức Fed cho rằng lạm phát đang đi sai hướng và xuất hiện rủi ro giá cả leo thang. Hầu hết các quan chức ngân hàng trung ương hiện cho rằng nên giữ nguyên lãi suất.

Một số khác không loại trừ khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát kéo dài. Thống đốc Fed Lisa Cook là một trong số đó. Trong bài phát biểu ngày 27/5, bà cho biết đang theo dõi sát sao nguy cơ các công ty tính phần chi phí gia tăng vào giá bán sản phẩm. Bà sẵn sàng tăng lãi suất nếu lạm phát không giảm “kịp thời”.

Trước đó, Thống đốc Fed Chris Waller cho biết ông đang tìm cách giữ lãi suất ổn định trong ngắn hạn vì lo ngại giá dầu cao có thể ảnh hưởng lâu dài đến lạm phát. Ông cũng không loại trừ khả năng tăng lãi suất nếu lạm phát không giảm.

Ông Waller từng là một trong những thành viên ôn hòa nhất của Fed. Ông trước đây lo lắng về thị trường việc làm và ủng hộ việc cắt giảm lãi suất.

Phó Chủ tịch Fed Philip Jefferson dự đoán lạm phát sẽ giảm vào cuối năm nay khi tác động của thuế quan và cú sốc năng lượng giảm dần. Ông cũng đang theo dõi liệu giá năng lượng tăng có ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng hay không.

Thực tế, lạm phát tăng cao khiến các hộ gia đình Mỹ phải sử dụng đến tiền tiết kiệm của mình. Báo cáo mới từ Bộ Thương mại cho thấy tỷ lệ tiết kiệm đã giảm từ 3,2% xuống còn 2,6%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 2 năm, một chỉ báo hàng đầu về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), vẫn duy trì ở mức khoảng 4% trong tuần này, cao hơn 25 điểm cơ bản so với mức cao nhất trong phạm vi mục tiêu 3,5%-3,75% của Fed. Thị trường trái phiếu đang dự đoán lạm phát tăng cao hơn và khả năng Fed tăng lãi suất một lần trong năm nay.

Theo Yahoo Finance

