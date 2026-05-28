Tưởng Trung Quốc phải phụ thuộc mãi mãi, Bắc Kinh tung cỗ máy quái vật lớn nhất thế giới 100% Made in China, khiến Mỹ ngỡ ngàng

Theo một báo cáo mới nhất, Trung Quốc đang vươn lên trở thành một quốc gia thống trị trong ngành đào hầm toàn cầu nhờ phát triển các dòng máy đào hầm (TBM) cực kỳ tiên tiến. Những "cỗ máy quái thú" khổng lồ này được thiết kế chuyên dụng để khoan cắt qua các lớp đất đá cứng, phục vụ cho các siêu dự án giao thông và hạ tầng.

Giờ đây, thế hệ máy đào mới này được tích hợp hàng loạt công nghệ đột phá. Nhờ đó, chúng có thể vận hành nhanh hơn, an toàn hơn và hiệu quả hơn hẳn so với các thế hệ cũ.

Một trong những minh chứng rõ nét nhất là mẫu máy TBM thế hệ mới đang được triển khai tại dự án đường hầm cao tốc dưới nước tại Sydney, Australia. Siêu máy đào mang tên “Patyegarang” là một bước nhảy vọt về năng lực kỹ thuật của Trung Quốc. Được thiết kế và chế tạo bởi một công ty con thuộc Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc (CREC), cỗ máy này có nhiệm vụ đào một đường hầm cao tốc dưới nước dài 6,5 km xuyên qua lòng Cảng Sydney.

Khác với các dòng máy đào hầm truyền thống chỉ có thể đi thẳng, mẫu máy này sở hữu cấu trúc linh hoạt, cho phép điều hướng chuẩn xác theo các tuyến đường ngầm cong, giúp "né" các công trình tiện ích sẵn có, các tòa nhà cao tầng và các chướng ngại vật địa chất nguy hiểm.

Trong nhiều năm qua, các tập đoàn kỹ thuật Trung Quốc đã đổ số tiền khổng lồ vào hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D). Thành quả là họ không còn phải phụ thuộc vào công nghệ đào hầm nhập khẩu từ Mỹ hay phương Tây. Trái lại, Trung Quốc đang xuất khẩu ngược các hệ thống độc quyền của mình sang các dự án lớn trên toàn cầu.

Những cỗ máy này hiện đang hiện diện tại các mạng lưới đường sắt, hệ thống tàu điện ngầm, đường hầm vượt biển và cả các mỏ khai khoáng khắp các châu lục. Nhìn lại quá khứ, dù sở hữu tốc độ phát triển hạ tầng thần tốc, Trung Quốc từng không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhập khẩu các dòng máy TBM đường kính lớn với mức giá đắt đỏ từ nước ngoài.

Theo tờ SCMP, Bắc Kinh mới chỉ chế tạo thành công cỗ máy đào hầm đầu tiên vào những năm 2000 và phải đợi đến khoảng năm 2021 mới hoàn toàn tự chủ 100% nguồn cung nội địa cho các cấu phần cốt lõi.

Ngành công nghiệp đào hầm phát triển thần tốc phản ánh tham vọng hạ tầng của Bắc Kinh. Những khoản đầu tư nghìn tỷ vào giao thông, năng lượng và phát triển đô thị đã tạo ra lực cầu nội địa lớn cho các giải pháp kỹ thuật ngầm. Đây chính là "bàn đạp" giúp các nhà sản xuất Trung Quốc tích lũy kinh nghiệm thực tế tại những dự án lớn và thách thức nhất thế giới.

Theo đài CCTV, Trung Quốc hiện là nhà sản xuất máy đào hầm lớn nhất thế giới. Tờ SCMP cho biết thêm, riêng các cỗ máy được xuất xưởng từ Trịnh Châu đã được xuất khẩu tới 36 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Theo IE